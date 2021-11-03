Щоб визначити, які мінеральні добрива вносити восени, необхідно знати властивості кожної речовини

Піклуючись про садові та городні культури, важливо вносити підживлення не тільки в період активної вегетації. Використовуючи добрива восени на городі, ви зможете отримати в майбутньому сезоні хороший урожай. «Агромаркет» розповідає про особливості різних видів добрив та пояснює, які з них потрібно внести на город восени.

Особливості різних видів добрив

Добрива розрізняють трьох видів: органічні, мінеральні, бактеріальні. Органіка (компост, перегній, курячий послід тощо) збагачує ґрунт поживними речовинами, покращує його структуру і властивості та добре засвоюється рослинами. Бактеріальні добрива не містять поживних речовин: до їх складу входять мікроорганізми, які покращують хімічні процеси в ґрунті, збільшують його родючість, перетворюють поживні речовини, роблячи їх доступними для рослин.

Мінеральні добрива – це азотні, фосфорні та калійні сполуки, а також універсальне добриво, яке містить всі три речовини в комплексі.

Щоб визначити, які мінеральні добрива вносити восени, необхідно знати властивості кожної речовини:

азот – бере участь в обмінних процесах рослин у період активного росту і розвитку, найбільш ефективний при використанні ранньою весною для хорошого вегетативного розвитку, нарощування зеленої маси;

фосфор – підвищує відновні властивості, прискорює розвиток рослин в період цвітіння і плодоношення, його рекомендують вносити як спочатку вегетаційного періоду, так і восени;

калій – регулює життєвий цикл рослин, збільшує зимостійкість, підвищує імунітет.

Чим варто підживлювати восени

При роботі з добривами враховують склад ґрунту, сезон, особливості та вік рослин. Восени фахівці радять одночасне використання органічних і мінеральних добрив. Такий комплекс має низку переваг:

підвищує ефективність активних речовин;

дозволяє рослинам зробити достатній запас поживних речовин (якщо йдеться про дерева та чагарники);

покращує структуру ґрунту.

Які добрива слід вносити на город восени

Після збору врожаю восени ділянку перекопують і вносять добрив. Це дозволить поліпшити структуру ґрунту, створити заділ на майбутній рік для отримання хорошого врожаю.

Чим можна підживити ділянку:

Компост. Подрібнену траву, сухе листя та інші рослинні залишки вносять під перекопування, він насичує ґрунт поживними речовинами. Гній. Використовувати у свіжому вигляді при посадці гній не можна, оскільки він обпікає кореневу систему і рослина гине. Але протягом зими гній віддає поверхні поживні речовини: мідь, кобальт, молібден, марганець, перетворює органічні речовини у форму, доступну для рослин. Середня норма витрати гною – 5 кг на 1 м2, після перекопування його рівномірно розподіляють по поверхні. Фосфор і калій. Восени їх вносять у сухому вигляді, рівномірно розподіливши по поверхні. Норма витрати – 50 г фосфору і 25 г калію на 1 м2. Універсальні мінеральні комплекси з позначкою «осінь». Сидерати. Рослини висаджують ранньою осінню, а коли висота стебел досягне 10 см, надземну частину скошують і перекопують разом з нею землю.

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