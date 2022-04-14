Попередня підготовка посадкового матеріалу зводить до мінімуму ризики втрати врожаю

Картопля – як другий хліб, тому всім господарям хочеться, аби бульби виросли великі, гладенькі та здорові. Проте впродовж всього життєвого циклу існує ризик її ушкодження шкідниками та хворобами, і з частиною яких, як-от з бактеріальними захворюваннями, можна боротися тільки профілактичними методами. Розповідаємо, навіщо потрібна обробка посадкової картоплі, чим та як саме потрібно обробляти бульби, а також які ще існують профілактичні засоби.

Для чого потрібна обробка перед посадкою

Попередня підготовка посадкового матеріалу зводить до мінімуму ризики втрати врожаю:

Значно підвищується імунітет рослин, здатність протистояти різним захворюванням. Збільшується продуктивність і повністю розкривається потенціал насіннєвої картоплі. Ризик пошкодження шкідниками бульб і куща зводиться до мінімуму. Якість врожаю значно підвищується, знижуються втрати при зберіганні.

Крім того, обробка біостимуляторами допоможе значно підвищити врожайність.

Чим би ви не обробляли картоплю, дотримуйтеся правил безпеки: користуйтеся рукавичками та масками, а також бажано спецодягом, не розводьте препарати в ємностях, які використовуєте для їжі, дотримуйтеся інструкцій і не збільшуйте чи зменшуйте дози самовільно.

Обробка від грибків та бактерій

У місцях зберігання на поверхню бульб можуть потрапити спори грибків і хвороботворні бактерії. Для того, щоб вони не завдали шкоди і не поширилися на майбутній урожай, картоплю потрібно обробити: розпорошити робочий розчин по поверхні бульб, розклавши їх на поліетиленову плівку, або просто «скупати».

Існує кілька варіантів розчину для дезінфекції:

У 10 л води потовкти 1 кг часнику, дати настоятися протягом доби, процідити. Розчин придатний для аерозольної обробки і замочування бульб на 15-20 хвилин. У 10 л води всипати 5 г мідного купоросу, 0,5 г марганцівки і 15 г борної кислоти. У 10 л води розчинити 5 г мідного купоросу, 10 г борної кислоти, 60 г суперфосфату, 1 г марганцівки і 40 г сечовини. У 1 л води замішують 0,5 г марганцівки, 1 г мідного купоросу, 30 г сульфату калію, 15 г борної кислоти і 40 г карбаміду. Придатний тільки для аерозольної обробки.

Майте на увазі, що мідний купорос дуже повільно розчиняється. Його краще всипати при помішуванні в невелику кількість гарячої води, тільки потім влити в ємність з іншими інгредієнтами.

Всі перераховані розчини можна застосовувати для обробки сплячих бульб або картоплі, що пройшла яровизацію і має зелені паростки. У будь-який дезінфікуючий розчин можна додати борну кислоту, вона є стимулятором росту.

Більше корисних порад – у рубриці «Город»

Обробка від дротяників і колорадського жука

Від навали колорадського жука або дротяників допоможе обробка інсектицидами: «Престиж», «Респект», «Табу», «Командор». При дотриманні інструкції до збирання врожаю отруйні речовини повністю виводяться з усіх частин рослин. Перераховані препарати не можна застосовувати для обробки ультраранніх сортів картоплі. Їх період вегетації 40-50 днів, а цього часу недостатньо для повного виведення токсичних речовин з бульб.

Системний препарат «Матадор Гранд» допомагає захистити посадкову картоплю не лише від колорадського жука, а й від білокрилки, молі, хруща і навіть дротянки. Він також бореться з макроспоріозом, альтернаріозом та іншими хворобами. Непогані результати демонструє комбінація з 100 мл «Престижу» і 70 мл «Максима».

Обробка від фітофтори і парші

Через фітофтороз, чорну і звичайну паршу втрати врожаю під час зберігання можуть скласти до 70%. Захистити рослини або знизити ризик поширення хвороб допоможуть препарати «Престижитатор», «Альбіт», Максим». Кількість уражених бульб істотно знижується, навіть у тих ділянках, де немає можливості дотримуватися сівозміни. Проти менш поширених хворобах грибкового і бактеріального походження допоможуть «Фітоспорин-М» і «Алірин-Б».

Для захисту від фітофтори також використовують «Потейтін», «Епін», «Біоглобін», які також є адаптогенними, тобто сприяють посиленню імунної системи картоплі. «Епіном» нерідко обробляють посадковий матеріал за добу до висадки. «Біоглобін» використовується для замочування бульб (на півгодини).

Також ефективні від захворювань та шкідників фунгіцид «Максим», системний інсектицид «Круйзер», системний фунгіцид «Квадрис», інсектофунгіцид «Cелест Топ», двокомпонентний інсектицид «Воліам Флексі», інсектициди «Форс» та «Актара».

Народні засоби

Обробка картоплі перед посадкою дігтярним милом дає прекрасний результат. Знадобиться всього 40 грамів мила на літр води, розчин потрібно добре розмішати. Оброблені бульби треба просушити і тільки потім висаджувати.

Звичайна марганцівка (5 г на 10 л води) теж вбиває всіх збудників хвороб на поверхні бульб, головне – добре промочити шкірку. Ці засоби можна використовувати для будь-якої картоплі: сплячих бульб, з білими або зеленими паростками.

Для захисту від листоїда можна помістити в лунку невелику кількість золи. Деякі садять з бульбою коріандр, який відлякує шкідника своїм ароматом. Кріп, календула і базилік також використовуються для аналогічних цілей.

Інші способи профілактики

Зберегти урожай і не загубити рослини допоможе також дотримання сівозміни, регулярне прополювання ґрунту та догляд рослин, ретельне прибирання ділянки від залишків картоплі відразу після збору урожаю. Обирайте для посадки гібриди з підвищеним імунітетом до захворювань. Під час зростання кущі варто періодично оглядати, щоб вчасно виявити перші ознаки проблем та вжити відповідних заходів.

За матеріалами «Дім і сад», «Порадник», Agromarket, «Фермерство в Україні»

Більше корисних порад – у рубриці «Город»