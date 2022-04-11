Бажано підготувати грядку для вирощування цибулі ще восени

Як правило, в Україні висаджують цибулю-сіянку і під зиму, і навесні. Перший варіант дає можливість зібрати перший врожай на кілька тижнів раніше, але не всі й не завжди можуть посадити цибулю восени. Як та коли саме садити цибулю на ріпку навесні, пояснює «Зелена садиба».

Коли садити

Цибуля ріпчаста може виносити нетривалі заморозки аж до -5°C, але низькі температури підвищують ризик того, що сіянка зростаючи буде підгнивати й зарано випустить стрілки. Терміни посадки цибулі залежать не тільки вір регіону, а й від умов ділянки та погоди. Свій розвиток паростки цибулі можуть почати вже при температурі +2-5°C в повітрі, але ґрунт має прогрітися вже до +12°C на глибині 10 см.

Щороку в різних регіонах цей період настає в різні календарні дні, але зазвичай посіяне насіння в березні – на початку квітня у відкритий ґрунт у гіршому випадку зігниє і зовсім не зійде, в кращому – буде сходити разом з овочами, посіяними на два-три тижні пізніше, коли земля і повітря достатньо прогріються. Тому оптимальним часом для посадки цибулі вважається середина квітня.

Де садити

Якщо ви хочете не просто поїсти зеленої цибулі, а зібрати врожай ріпки, садити цибулю треба на максимально сонячному місці. Цибуля любить рости на рівних, а ще краще – трохи підвищених ділянках, щоб не було застою води. Ґрунт має бути нейтральним: навіть на слабокислому цибуля буде рости неохоче – підгниватиме і не утворюватиме великих ріпок, ідеальна земля для неї – суглинки чи супіщані ґрунти.

Крім того, цибулю не рекомендується вирощувати на одному місці пару років підряд. Дотримуйтесь сівозміни: ця культура любить рости після бобових, помідорів, капусти, огірків, динь і кавунів, пряних трав і не любить перець та часник.

Як підготувати ґрунт до посадки

Бажано підготувати грядку для вирощування цибулі ще восени або хоча б за пару тижнів до посадки весною. Вносити під цибулю гній дуже не рекомендується, натомість оберіть компост чи перегній з додаванням попелу. 5 кг компосту і добра жменя попелу – достатньо на 1 м2 грядки.

Якщо земля важка, додайте на грядки пісок. Ідеально – пролити після внесення добрив землю розчином препаратів з мікроорганізмами – «Фітоспорин», «Байкал» тощо. Можна підготувати місце для посадки за допомогою мінеральних добрив – 30-40 г універсального мінерального добрива на 1 м2. Якщо у вас чорнозем, то вся підготовка до посадки цибулі зведеться до видалення бур’янів і внесення на грядки піску, а не добрив.

Як підготувати насіння

Чим свіжіше насіння – тим краще. Ідеально, якщо це насіння з торішнього врожаю, два роки максимум. Неоднорідні цибулинки краще відсортувати. Найкрупніші і ті, що проросли, садимо на зелень, вони швидко підуть в стрілку і не подарують велику цибулину. На врожай ріпки ідеальний сівок діаметром 1,5-2,5 см. Підгнилі цибулинки відбраковуємо.

До посадки насіннєву цибулю тримаємо в прохолоді і темноті, але не при мінусовій температурі. Обрізати «хвостики» перед посадкою не обов’язково: на якість врожаю це не впливає, а ле якщо ви хочете швидше отримати зелені пера, краще обрізати. Також обрізка може допомогти стартувати цибулинкам, якщо ви трохи запізнилися з посадкою. Обрізайте обережно, не зачіпайте живий паросток, відрізайте тільки суху частину.

Щоб прискорити вкорінення і проростання занадто сухий сівок перед посадкою можна замочити на пару годин просто в воді. Якщо сівок позаминулого року, замочування може тривати до доби, при цьому кілька разів треба міняти воду. Для знезараження і профілактики хвороб цибулинки замочують на півгодини-годину в слабкому розчині марганцівки або в інших фунгіцидах – наприклад, «Фітоспорин» чи «Фітоцид». За бажання можна використати і професійні вкорінювачі, приміром, «Корневін».

Як садити

Цибулинки висаджують в борозенки приблизно 5 см глибиною, дистанція між рядами – 20 см. Борозенки бажано просипати попелом, якщо земля має кислу реакцію, або піском – якщо ґрунт важкий і поживний. Цибулинки ставимо вертикально на відстані приблизно 10 см одна від одної, легенько вдавлюємо в землю. Після закриття рядків шар землі над сівком має бути приблизно 2 см, утрамбовувати не треба. Сходить цибуля в залежності від температури повітря тиждень-два – чим холодніше, тим повільніше.

Догляд за ріпчастою цибулею

Догляд за цибулею зводиться до боротьби з бур’янами та регулярних поливів. Якщо ви правильно підготували ґрунт до посадки сівка, добриво не потрібне, але на бідних ґрунтах можна підживити цибулю через три тижні після сходів настоєм курячого помету чи зелених бур’янів, або ж комплексними мінеральними добривами. Якщо земля кислувата, то попіл можна вносити на грядки з цибулею кілька разів за сезон. Можна вносити й доломітове борошно – два рази за сезон: при посадці та через місяць після сходів.

Мульчування рядків і міжрядь дозволяє значно полегшити догляд за цибулею, менше сапати і поливати. Крім того, мульча дозволяє зберегти водопроникність ґрунту, захистити його від перепадів температури, переохолодження чи дуже великого нагрівання. У засуху цибулю поливають приблизно раз в тиждень, на піщаних ґрунтах – частіше. За три-чотири тижні до збору врожаю цибулю ріпчасту не поливають.

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