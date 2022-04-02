Для вирощування часнику відбирають великі або середні зубки

Часник здавна користується популярністю через свої лікувальні властивості, а також здатність зробити виразнішим смак багатьох страв. Та й у вирощуванні часник – не надто вибагливий. Основні його види – озимий, який саджають восени, та ярий, який висаджують навесні. Ярий часник краще зберігається, хоч і поступається озимому за врожайністю. Відрізняються ці два види й тим, що озимий часник має стовбур в центрі головки, а зубки ярового щільно прилягають один до одного. Розповідаємо, як правильно садити ярий часник та коли саме.

Коли садити ярий часник

Ярий часник розмножується зубками, які висаджують на грядку напровесні, тільки-но ґрунт прогріється до +5-7°С (орієнтовно на початку – у середині квітня). Коріння часнику формується і росте при температурі від +4 до +10°С, тоді ж формується і росте листя. Затримка з посадкою може негативно позначитися на врожаї, оскільки з прогріванням повітря до більш високих температур розвиток рослини припиняється, і цибулина не формується.

Сорти ярого часнику

Оскільки ярий часник погано зносить зміни кліматичних умов, потрібно вибирати для посадки районовані сорти. Вони поділяються за термінами дозрівання на ранні, середньостиглі та пізні. Найвідомішими сортами ярого часнику є:

Гулівер – урожайний, стійкий до хвороб середньопізній часник універсального призначення, довго зберігається. Це найбільший ярий часник, головки якого важать 95-115 г, хоча іноді можуть набрати і 250 г.

– урожайний, стійкий до хвороб середньопізній часник універсального призначення, довго зберігається. Це найбільший ярий часник, головки якого важать 95-115 г, хоча іноді можуть набрати і 250 г. Оленівський – універсальний морозостійкий, стійкий до захворювань, урожайний сорт середнього терміну дозрівання з головками щільної структури вагою до 35 г, що складаються з 7-9 зубків. Головною перевагою сорту є його здатність при правильному зберіганні не втрачати якості впродовж 2 років.

– універсальний морозостійкий, стійкий до захворювань, урожайний сорт середнього терміну дозрівання з головками щільної структури вагою до 35 г, що складаються з 7-9 зубків. Головною перевагою сорту є його здатність при правильному зберіганні не втрачати якості впродовж 2 років. Сочинський 56 – ранньостиглий, стабільно врожайний, стійкий до хвороб і холодних умов. Головка вагою до 45 г вкрита білими міцними лусками. Має чудовий смак, що зумовлено наявністю в його складі сахарози. Зберігаються цибулини півтора роки.

– ранньостиглий, стабільно врожайний, стійкий до хвороб і холодних умов. Головка вагою до 45 г вкрита білими міцними лусками. Має чудовий смак, що зумовлено наявністю в його складі сахарози. Зберігаються цибулини півтора роки. Вікторіо – середньостиглий урожайний сорт напівгострого смаку. Цибулини сягають у масі 40 г і містять до 13 зубків. Зберігається 8 місяців.

– середньостиглий урожайний сорт напівгострого смаку. Цибулини сягають у масі 40 г і містять до 13 зубків. Зберігається 8 місяців. Абрек – дуже гострий на смак середньостиглий сорт, головки якого сягають у масі 25 г. Термін зберігання – не більше 7 місяців.

– дуже гострий на смак середньостиглий сорт, головки якого сягають у масі 25 г. Термін зберігання – не більше 7 місяців. Єршовський – напівгострий, стійкий до хвороб сорт, цибулини якого складаються з 12 зубків і можуть сягати в масі 35 г. Термін зберігання – не більше 7 місяців.

– напівгострий, стійкий до хвороб сорт, цибулини якого складаються з 12 зубків і можуть сягати в масі 35 г. Термін зберігання – не більше 7 місяців. Кледор – елітний французький середньостиглий урожайний сорт із високою стійкістю до грибкових і бактеріальних хвороб. Головка в діаметрі сягає від 45 до 55 мм і містить від 16 до 20 великих зубків.

– елітний французький середньостиглий урожайний сорт із високою стійкістю до грибкових і бактеріальних хвороб. Головка в діаметрі сягає від 45 до 55 мм і містить від 16 до 20 великих зубків. Флавор – середньостиглий французький сорт середньо-гострого смаку, добре відомий у Західній Європі. Головки сягають у масі 80 г, дрібні зубки загальною кількістю від 15 до 20 розташовані в два ряди.

– середньостиглий французький сорт середньо-гострого смаку, добре відомий у Західній Європі. Головки сягають у масі 80 г, дрібні зубки загальною кількістю від 15 до 20 розташовані в два ряди. Український білий – високоврожайний сорт, озимий та ярий, добре зберігається і має приємний смак. Формує головки вагою 80-140 г, що містять до 16 зубчиків.

Підготовка ділянки для посадки

Ярий часник вирощують на супіщаних або суглинкових ґрунтах нейтральної реакції. Грядку розташовують на добре освітленому місці, захищеному від північного вітру. Слід уникати низинних ділянок, на яких довго лежить сніг і накопичується вода.

Підготовку ділянки починають восени: ґрунт перекопують на глибину заступа лопати з додаванням на кожен м² по піввідра перегною або компосту, по три склянки деревної золи і по 10-15 г комплексного мінерального добрива. Навесні перед посадкою ділянку розрівнюють. Рекомендується ґрунт для дезінфекції просочити слабким соляним розчином – з розрахунку 3 столові ложки на 10 л води.

Правила сівозміни

Найкращими попередниками для часнику є огірки, кабачки, капуста, патисони та інші гарбузові, бобові й зернові культури та пряні трави. Не варто вирощувати часник на ділянках, де раніше вирощували моркву і картоплю, а після цибулі або часнику садити на ділянці часник можна тільки через 3-4 роки.

Сусідство часнику буде корисним гладіолусам, трояндам й тюльпанам, а також цибулі, полуниці, помідорам, картоплі, огіркам, чорній смородині та аґрусу, оскільки часник відлякує свердліїв, слимаків, довгоносиків та інших шкідників. А ось капусту, горох і квасолю часник пригнічує.

Як садити

Для вирощування відбирають великі або середні зубки, які відокремлюють від цибулини безпосередньо перед посадкою, не очищаючи від лусок. Не беріть для посадки зубки з цибулини, на якій їх усього 2-3 – так вироджується часник, непридатний для розмноження. Зубки мають бути цілими й пружними. За 30-40 днів до посіву посадковий матеріал цілими головками поміщають в овочевий ящик холодильника або прикопують у сніг.

За 12 годин до посіву зубки знезаражують в одновідсотковому розчині перманганату калію або мідного купоросу. Можна підготувати їх до посадки, прогрівши упродовж 8-10 годин при температурі +40-42°С. Знезаражують часник також у зольному лузі: 400 г деревної золи заливають 2 л води, кип’ятять півгодини, а потім замочують у відварі посадковий матеріал на 2 години. Аби прискорити проростання, зубки можна спочатку проростити: загорнути, не знімаючи з них луски, у вологу тканину й покласти на 2-3 доби в поліетиленовий пакет.

Садять часник у вологий ґрунт. На вирівняній і розпушеній поверхні ґрунту формують борозни завглибшки 3-4 см на відстані 25-30 см одна від одної, викладають у них денцем вниз великі зубки з інтервалом 10-12 см, а середні – з інтервалом близько 8 см, і присипають ґрунтом. Не вдавлюйте зубки в дно борозни – це може негативно позначитися на розвитку коренів.

Після цього грядку з посадженим часником присипають піском або тирсою. Її добре поливають і чекають, коли часник зійде. Рослина не боїться заморозків, тому натягувати зверху плівку немає потреби.

За матеріалами «Флорист-Х», Agronomist, «Господарочка», AgroSells

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