Зелень для салатів вигідно вирощувати, адже вона невибаглива та швидко росте

Вирощувати зелень – дуже зручно та вигідно, адже вона переважно невибаглива і швидко росте. Та й садити її можна упродовж всього сезону. Розповідаємо, коли можна починати садити базилік, салат, руколу, кріп, петрушку, м’яту та інші пряні трави на розсаду та в ґрунт.

Найпопулярніша зелень у будь-якому саду – кріп. Він не боїться холоду, його можна висівати щойно зійде сніг. Глибина закладання – 1,5 см, відстань між кущиками – 10 на 10 см. Зелень можна зрізати через 30-60 днів після появи сходів – до того, як рослини почнуть викидати квітконоси-парасольки, які йдуть на приготування розсолів та маринадів.

Петрушку найзручніше ростити маленькими купками (кущиками). Зробіть маленьку ямку, а потім покладіть туди близько десяти насінин, які попередньо потрібно вимочити 2-3 дні у воді. Розташування ямок має бути не менше 15 см одна від одної. До того, як петрушка зійде, її потрібно рясно поливати водою, а потім кількість води потрібно знизити.

Базилік вирощують через розсаду, яку висівають у квітні – так можна прискорити перший урожай на 2-3 тижні. Також пряність можна висівати у травні відразу на постійне місце. Відстань між рослинами має бути 30 см. Урожай збирають із липня по вересень.

Шпинат витримує практично будь-які заморозки, його можна садити навіть в не прогрітий ґрунт. Сіяти його потрібно рядами, з проміжками приблизно 5-10 см. Глибина посадки – 2-3 см. Шпинат досить швидко зріє, збирати його можна вже приблизно через 4 тижні після посадки.

Якщо ви хочете щось дуже швидко виростити, то крес-салат буде підходящим варіантом. Сіяти його можна в не вторований ґрунт, проте рослина потребує рясного поливу. Виростає він вже на четвертий-п’ятий день після посіву. Збирати листя крес-салату можна вже після двох тижнів.

Постійну популярність мають різні види салатів – качанний, айсберг, ромен, кучерявий, латук та інші. Щоб отримувати свіжу зелень упродовж всього сезону, сіяти салат потрібно кожні два тижні, а влітку – щотижня. Садити салат добре на сонячній стороні, де немає протягів, – у теплі він швидше дозріватиме. Для висівання насіння у відкритий ґрунт зробіть борозни глибиною 2 см на відстані 20 см одна від одної. Сійте насіння рідко, адже салат при великій загущеності росте дуже повільно.

Рукола – дуже популярна салатна рослина в італійській і середземноморській кухні. Сіяти насіння у відкритий ґрунт потрібно у квітні, на розсаду – на початку березня, а висаджувати розсаду в ґрунт – у квітні. Схема посадки сіянців – 10х30 см. Руколі потрібен регулярний полив, щоби ґрунт на ділянці весь час був злегка вологим. У посуху та спеку поливати потрібно щодня.

Щавель – багаторічна зимостійка рослина, з якої вже в травні можна отримати свіжу та корисну зелень. Насіння при посіві зашпаровують на глибину не більше 2 см. Сіяти насіння щавлю можна тричі на рік – напровесні, влітку (у червні-липні) і під зиму (в жовтні-листопаді).

Коріандр або кінзу вирощують заради ароматного зеленого листя і насіння, яке є самостійною пряністю. Це одна з найменш вибагливих зелених культур. Вона холодостійка, здатна розмножуватися самосівом. Насіння висівають з квітня по липень, урожай забирають з липня по вересень. Глибина посіву – 1 см, відстань між рослинами – 10 на 20 см.

У фенхеля їстівне, пір’ясте, «кріпне» листя та невеликий качанчик, що формується в землі. Рослина вимоглива, любить тепло, світло та вологу. Фенхель можна вирощувати прямим посівом у ґрунт або через розсаду. Насіння проростає при +6℃. При вирощуванні фенхелю на зелень сівбу можна робити кожні 3 тижні. Насіння висівають з міжряддями шириною 60 см на глибину 2 см. Качанчики прибирають, коли вони досягнуть маси 250 г – на це йде трохи більше 3 місяців. Листя на зелень можна зрізати раніше.

Багаторічна трава орегано або майоран – незамінна пряність для приготування піци, домашніх ковбас та паштетів, маринадів. Має яскравий смак, тому додається до страв у невеликих кількостях, тож пари півметрових кущиків вистачить і для літньої кухні, і для засушування на зиму. Рослина теплолюбна, її можна висівати, коли ґрунт прогріється. Якщо вирощують розсадою, сіянці пересаджують в сад на початку травня. Глибина закладення – 0,5-1 см, відстань між рослинами – 20 см. Збирати врожай можна через 30-40 днів після появи сходів.

Естрагон або тархун – родич полину, але набагато приємніший на смак. Сильний та виразний аромат естрагону використовують при консервуванні овочів, приготуванні м’ясних та рибних страв, у літніх лимонадах. Рослина багаторічна, холодостійка, невибаглива. Щоб завжди мати естрагон до столу, достатньо посадити в саду 1-2 кущики. Насіння висівають із травня по жовтень у відкритий ґрунт. Відстань між рослинами – 30 на 70 см. Через 2 місяці після появи сходів можна обривати перші гілочки. Щорічне збирання врожаю триває з червня до жовтня.

Меліса – багаторічна, невибаглива, морозостійка рослина, яка добре розмножується самосівом. Щоб виростити на дачі кілька кущиків, потрібно посіяти у травні насіння на грядку. Відстань між рослинами – 60 на 30 см. Від сходу до першого збирання врожаю проходить 2 місяці. У наступні роки листя потрібно збирати з червня по жовтень.

Багаторічну садову м’яту можна садити з квітня до червня. Для посіву роблять борозенки на відстані 60 см глибиною 20 см. Насіння сходить через 1-2 тижні. Ще через 2 місяці можна збирати перше листя. М’ята холодостійка, навесні швидко відростає. Листя не втрачає смакових якостей з травня до заморозків.

Сіяти листову гірчицю можна відразу, коли розтане сніг. Як тільки вона зійде, її відразу потрібно прорідити – відстань між стеблинками має бути 5-10 см. Після дозрівання гірчицю можна збирати ще близько трьох тижнів.

Чабер городній – яскрава пряність для супів, маринадів, салатів та гарнірів. Збирають його через 45-50 днів після появи сходів. Насіння висівають на глибину 1,5 см із березня по травень. Відстань між рослинами – 15 на 20 см.

Ще одна виразна багаторічна пряність – гісоп, який застосовується в кулінарії як у свіжому, так і сушеному вигляді. Завдяки гісопу можна надати імбирний аромат будь-яким напоям, маринадам, закускам. Насіння висівають у березні на розсаду, у травні – у відкритий ґрунт. Від сходів до збирання проходить понад 100 днів. Для кожного куща потрібно відвести площу живлення не менше 0,5 м2. Рослина цвіте з липня до серпня – у цей час вона особливо ароматна.

За матеріалами «Дім і сад», «Господарочка», «Флорист-Х», Kvitka.info

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