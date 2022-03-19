Зелень для салатів вигідно вирощувати, адже вона невибаглива та швидко росте

Наслідки російського вторгнення відчули вже усі українці, адже певних продуктів бракує по всій території країни. Під загрозою опинилась і посівна кампанія, тому те, що буде у нас на столах цього року, залежить від ефективності використання всієї придатної для вирощування овочів та фруктів землі. Якщо ви маєте клаптик землі – зараз, як ніколи, час про нього згадати. Для тих, хто втратив через війну звичне джерело доходу, він може стати альтернативним заробітком. Розповідаємо, які культури вигідно вирощувати на продаж на присадибних ділянках та городах.

Що садити на городі

Якщо у вас невеличка ділянка, вирощувати овочі на ній є сенс лише для власного використання, адже для продажу це буде не дуже рентабельно. Бажано, щоб ділянка була поруч з будинком, адже добирання на город – це додаткові витрати. Крім того, так важко тривати посадки під контролем.

Потрібні умови:

площа – хоча б 7-10 соток;

спеціальне приміщення для належного зберігання врожаю;

доступне джерело добрив – болотний торф, річковий або озерний мул, органіка;

джерело води поруч;

теплиці та парники.

Якщо ви не плануєте торгувати на стихійному ринку та не хочете мати проблем з податковою, бажано мати зареєстрований ФОП з відповідними КВЕДами.

Найбільш вигідні культури для продажу з невеликої ділянки:

Кріп. Його вигідно вирощувати, якщо є постійні канали збуту. Ця пряність використовується повсюдно, накрутка на неї максимальна, а витрати при вирощуванні не дуже великі. З 1 м² можна зібрати до 100 пучків кропу.

Інша зелень для салатів (петрушка, салат, зелена цибуля, рукола, шпинат, щавель, мангольд, базилік, м'ята тощо). Вигідно вирощувати з тієї ж причини, що й кріп. Прицініться, скільки коштує пучок зелені в найближчому до вас продуктовому магазині, і подивіться, що користується найбільшим попитом.

Пряні трави. Розмарин, майоран, шавлія, кардамон та навіть шафран можна вирощувати вдома, проте переважно вони потребують більш ретельного догляду, ніж звичайна зелень.

Печериці або гливи. Гриби вирощують у герметичному, чистому, регулярно провітрюваному приміщенні при високій вологості повітря та постійній температурі повітря. Печериці також можна вирощувати і на балконі, і на грядці.

Полуниця. Завжди в ціні влітку. Якщо вам вдасться зібрати перший урожай раніше за інших, можна отримати більший заробіток. Ремонтантні сорти дозволяють продовжити період збору ягід.

Часник. Завжди вважався досить вигідною культурою, хоч останнім часом китайці поставили його виробництво на потік, а дешевше, ніж в них, виростити дуже важко.

Що вирощувати на городі для себе

Для повноцінного забезпечення сім’ї потрібна картопля: на одну людину треба засадити плантацію площею близько 1,5 сотки. Подбайте про хороше сховище: навесні, коли магазини розпродадуть торішні залишки і почнуть пропонувати дорогу привізну картоплю, ви зможете продати надлишки за хорошою ціною. Спробуйте розрахувати ціну кінцевої продукції з урахуванням трудовитрат. Можливо, восени в урожайні роки вам буде вигідніше закуповувати магазинну картоплю, а потім після її подорожчання переходити на свою і взимку чи навесні розпродавати надлишки.

Для себе також необхідно вирощувати огірки, помідори, перець, моркву, буряк, капусту, цибулю. Частину продукції слід консервувати, частину заморожувати і сушити. Невибагливий у вирощуванні і хороший у зберіганні гарбуз, також можна виростити кабачки, баклажани, цвітну капусту, кукурудзу – усе залежить від ваших смакових уподобань.

Що садити в теплиці

Якщо ви маєте велику теплицю, у ній можна виростити більше овочів на продаж, аніж на звичайній грядці. Узимку ціни на свіжу городину вищі, ніж влітку, тому можна заробити, налагодивши їхнє вирощування в теплиці. При дотриманні умов вирощування теплиця дозволяє отримувати плоди круглий рік.

Вибирайте найбільш затребувані і дорогі овочі для вирощування. Особливо вигідно вирощувати в теплиці взимку помідори, огірки, редиску, болгарський перець і зелень. Ці продукти завжди в ціні і користуються величезним попитом, тому проблем з реалізацією у вас не виникне. Також у теплиці можна вирощувати ту ж полуницю, лікувальні трави, квіти й розсаду.

Що вирощувати в саду

Фрукти та ягоди (якщо це не полуниця) виростити за один сезон відразу на продаж не вийде. Та якщо ви маєте на ділянці кілька плодових дерев чи кущів, на них можна заробити. Найбільшою популярністю користуються ягоди – вишні, черешні, смородина, порічки, малина, ожина, аґрус, лохина, а також абрикоси, персики, сортові сливи та груші.

За матеріалами Ukr.media, SuperAgronom, Agrimatco, Dumka.biz

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