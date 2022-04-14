При посадці насіння томатів безпосередньо в ґрунт скорочується період від сходів до плодоношення

Більшість городників вирощують помідори через розсаду, яка навесні забирає багато сил та часу. Щоб спростити цей процес, господарі поступово освоюють безрозсадний метод вирощування томатів, проте для цього підходять не всі сорти. Про переваги та недоліки такого методу, а також його особливості розповідає «Зелена садиба».

Переваги вирощування помідорів без розсади:

1. Виключаються всі трудомісткі процеси вирощування розсади – заготівля землі, посів, пікіровка, полив та інші. Звільняється площа для вирощування культур, які безрозсадним способом виростити не вийде, наприклад, перців і баклажанів.

2. Якщо ви вирощуєте помідори на продаж, то завдяки зменшенню кількості трудомістких операцій, собівартість продукції значно знижується.

3. Вирощена в умовах нестачі світла розсада не завжди буває гарної якості, що надалі може позначитися на врожаї – у слабкої розсади цвітіння і плодоношення запізнюються. Безрозсадний спосіб допомагає вирішити проблему ослабленої, витягнутої розсади. Томати, висіяні безпосередньо в ґрунт, виростають міцними і кремезними.

4. Цей спосіб актуальний для тих городників, які не змогли вчасно посіяти помідори на розсаду.

5. Безрозсадні томати виростають загартованими, адаптованими до умов вирощування. Надалі такі рослини будуть більш витривалими і стійкими до хвороб.

6. Вирощені без пікіровки рослини відрізняються потужною кореневою системою стрижневого типу. Коріння у таких томатів йде глибоко в ґрунт, до 1,5 метрів. Таким рослинам потрібно менше поливів, тобто менше догляду.

7. При посадці насіння томатів безпосередньо в ґрунт скорочується період від сходів до плодоношення – вирощені безрозсадним способом томати розвиваються швидше. Врожай цих томатів стигне орієнтовно з початку серпня, тобто не на багато пізніше вирощених традиційним способом.

Недоліки вирощування томатів без розсади:

1. Основним негативним моментом у процесі є залежність термінів посіву від погодних умов. Томати – рослини теплолюбні, мінімальна температура для їхнього росту повинна бути не менше +15°С. Тому важко визначити точну дату посіву, щороку вона буде залежати від погодних умов.

2. Літо у регіонах з помірним кліматом коротке, по-справжньому комфортна погода для томатів буває у червні-липні, у серпні ночі вже прохолодні, як правило, випадає роса. При похолоданні і різких перепадах температури зростання томатів сповільнюється і зростає ризик виникнення фітофтори.

3. Навіть при прискореному зростанні часу для розвитку міцних і витривалих рослин з насіння не вистачає. У найбільш ранніх сортів час від сходів до плодоношення становить близько 90 днів.

4. При вирощуванні томатів традиційним способом в ґрунт висаджується розсада вже у віці 55-60 днів. Такі рослини встигають віддати врожай в оптимальні терміни. Тому спішно вирощувати томати по безрозсадній технології можна тільки у захищеному ґрунті. Дуже ранні сорти томатів, як правило, низькорослі, тому немає сенсу вирощувати їх у високих теплицях. Отже, якщо таких немає, потрібно запланувати установку дуг з покривним матеріалом над грядкою з томатами. Ідеально, якщо у вас вже є тепла або висока грядка. У них посів можна зробити набагато раніше, а плодоношення триватиме довше.

5. Помідори дозрівають тижні на два пізніше.

Які сорти помідорів можна вирощувати без розсади у регіонах з помірним кліматом

Сорти томатів повинні бути не тільки дуже ранніми, але й стійкими до холоду, хвороб і перепадів температур. Добре, якщо на пакуванні з насінням написано: «Придатні до вирощування безрозсадним методом». Але таких сортів небагато: «Амурський штамб», «Безрозсадний (Спринт-2)», «Весняні заморозки», «Вибух», «Крайня північ», «Субарктік», «Ямал» та інші.

Крім цих сортів, слід звернути увагу і на низку ранніх і суперранніх, невибагливих у вирощуванні, стійких до перепадів погоди: «Айсберг», «Жонглер», «Леопольд», «Каченя», «Льодяник». Також можна посіяти прямо в ґрунт «Боні ММ», «Спалах», «Гном», «Санька», «Снігур», «Пролісок», «Човник», «Яблука на снігу».

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Як визначити термін посіву

Земля під посів повинна бути теплою. Якщо у вас є можливість контролювати температуру, то на глибині близько 5 см вона повинна бути +18°С і вище, якщо менше – сіяти ще рано. Щоб земля швидше прогрілася, можна розмітити лунки під посів і пролити їх гарячою водою. Лунки розмічаються відразу на такій відстані, на якій рослини будуть вирощуватися надалі.

Технологія вирощування

Томати – теплолюбні і від посіву до збору врожаю проходить досить часу, тому завдання городника – якомога раніше створити оптимальні умови для цих рослин. Грядка повинна бути у найбільш сонячному місці, захищеному від вітру, і ні в якому разі не в низині. Як тільки зійде сніг, її потрібно накрити чорною плівкою, щільно притиснувши край дошками або іншими матеріалами. Якщо стоїть сонячна погода, то приблизно за тиждень ґрунт прогріється – і можна приступати до посіву.

Найкраще підготувати грядку з осені, але це виходить не завжди. Якщо грядка не готова, то краще прямо по снігу накрити її чорною плівкою, щоб сніг зійшов швидше. Як тільки сніг зійде і ґрунт трохи підсохне, потрібно внести компост або перегній і перекопати. Свіжий гній під посів вносити ні в якому разі не можна, також не варто вносити золу – нею можна обпалити молоді сіянці. Якщо маєте теплу грядку, то можна під посадку використати її.

Далі потрібно захистити посіви від холоду і перепадів температури. Тут є кілька варіантів:

лишити плівку до того часу, поки не почнуть з’являтися сходи;

вкрити посіви обрізаними пластиковими пляшками з-під води без кришок, а над пляшками поставити дуги з покривним матеріалом.

За відгуками досвідчених садівників, найкращим способом буде установка дуг, на які потрібно натягнути плівку, а саму грядку після посіву закрити покривним матеріалом – це допоможе зберегти вологу, зберегти тепло, захистити сіянці від опіків прямих сонячних променів. Надалі, коли встановиться постійна тепла погода, а сходи підростуть, плівку з дуг можна буде замінити на спанбонд.

Молоді сходи може знищити капустянка (медведка). Якщо у вас такий шкідник є, то потрібно вкопати в землю баночки без дна (від консерви, молочних продуктів) і сіяти в них.

Як сіяти

У розмічені лунки потрібно висіяти по 2-3 насінини, присипати землею, лунки полити теплою водою. Сіяти можна сухим насінням, але краще замочити їх у спеціальних препаратах, наприклад, в «Епіні» або «Цирконі». Ці препарати підвищують схожість і витривалість пророслих сіянців. Посіви потрібно вкрити і стежити, щоб земля не пересихала.

Як доглядати за посівами

Коли у сходів з’являться 2-3 справжніх листки, потрібно залишити найсильніший паросток, а інші прибрати. Щоб стимулювати зростання стрижневого кореня, а не бічних, розсаду, що підросла, потрібно поливати не поруч зі стеблом, а кілька сантиметрів відступивши.

Подальший догляд за розсадою залежить від погоди. Якщо стоїть спека, то потрібно, поступово привчаючи рослини до зміни температури і вологості, прибирати частину укриттів – банки, плівку, залишаючи розсаду під дугами з покривним матеріалом. Якщо ще холодно, то треба подбати про додаткове укриття.

Надалі схема вирощування не відрізняється від звичайної: рослини потрібно підгодовувати добривами, якщо потрібно – пасинкувати, захищати від хвороб, але поливати треба буде значно рідше.

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