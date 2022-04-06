Теплі грядки можна створювати у відритому ґрунті та в теплицях

Якщо ви маєте на ділянці теплу грядку, то зможете посадити насіння чи розсаду туди набагато раніше, аніж у відкритий ґрунт, а завдяки тому, що шари теплої грядки містять органіку, розвиток і ріст культур відбувається швидше, рослини менше хворіють і менш сприйнятливі до впливу зовнішніх факторів. З чого складається тепла грядка, які бувають види та як її зробити, розповідає Agromarket.

Шари теплої грядки:

великі фракції гілок, бадилля рослин, дерев’яні тріски – перший шар завтовшки не менше 25 см;

дрібні органічні залишки (тирса, овочеві та фруктові залишки, шкірка, картон) – другий шар завтовшки 20 см;

компост, сухе листя, зола – третій шар товщиною 20 см;

родючий ґрунт із городу – четвертий шар товщиною не менше 15 см.

Ґрунт для теплої грядки рекомендується знімати з того місця, на якому вона грядка. Якщо ділянка виснажена, землю перемішують із торфом, піском, тирсою. Правильно створена тепла грядка не потребує внесення добрив, також відпадає необхідність видалення бур’янів та розпушування ґрунту.

Правила облаштування теплих грядок

Грядку треба планувати на добре освітленому сонцем ділянці без затінювання протягом дня. Закладають їх навесні – після того, як повністю розтане сніг, або восени – після збирання врожаю. При створенні шарів важливо дотримуватися описаної вище послідовності: на дно укладають найбільші рослинні залишки, дрібніші повинні бути зверху (вони швидко розкладаються і виділяють необхідне рослинам тепло).

Після закладки одного шару, матеріал утрамбовується, а потім рясно поливається. Потім вкладають другий шар. Рослинні залишки (бадилля, очищення, шматочки овочів та фруктів) не повинні мати ознак гнилі, хвороб чи цвілі.

Різновиди теплих грядок

Створювати підняті теплі грядки рекомендується на ділянках з високим заляганням ґрунтових вод, а також у місцях, де є скупчення вологи, наприклад, після дощів. Їх закладають у спеціальних коробках з дошок чи цегли, завдяки чому відпадає необхідність перекопувати ґрунт. Якщо хочете мати довговічну конструкцію, її варто залити бетоном. Висота конструкції має бути 60-80 см.

Поглиблені грядки готують у попередньо викопаній траншеї. Після того, як усі шари будуть укладені, грядка розташовуватиметься на одному рівні з поверхнею або трохи вище. Для облаштування такої грядки спершу на наміченому місці викопується канава завглибшки щонайменше 70-80 см. Оскільки органіка приваблює гризунів, на дно треба постелити металеву сітку з дрібними дірками. Якщо ґрунт на городі глинистий, перед закладкою шарів насипають річковий пісок (він виконуватиме роль дренажного шару), а потім створюють шари з органіки.

Комбінована грядка створюється в невеликій траншеї, при цьому верхні два шари височіють над поверхнею землі. Відповідно глибина траншеї повинна становити не більше 40 см. А для підтримки верхніх шарів, встановлюється невеликий короб із дошок, шиферу або цегли.

Особливості створення теплих грядок

Створюючи теплу грядку, можна використовувати будь-яку органіку, яка є під рукою. Щоб не почали розвиватися шкідливі мікроорганізми, рослинні залишки не повинні мати ознак гнилі, до органіки має надходити повітря, а грядка повинна бути вологою. Якщо плануєте використовувати свіжий гній, шари треба створювати восени, щоб органіка встигла перепріти і не завдала шкоди рослинам.

Теплі грядки можна створювати у відритому ґрунті та в теплицях. Важливо, щоб вони освітлювалися сонцем щонайменше 6 годин протягом дня. Термін використання теплих грядок сягає 4 років. Розміри грядок можуть бути довільними, проте для зручності догляду за культурами їх ширина повинна бути не більше 120-150 см.

Після того, як урожай буде зібраний, необхідно поміняти верхній шар. Перед морозами грядки накривають плівкою, і навесні, як розтане сніг, не варто поспішати її знімати. Завдяки плівці ґрунт швидше прогріється і посадку можна буде виконати раніше.

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