Сіяти редиску на грядках можна в кілька етапів, адже вона має короткий вегетаційний період

Редис – один з найбільш ранніх овочів на городі, проте сіяти його можна не лише навесні. Крім того, він швидко росте і дає організму чимало корисних речовин та вітамінів – аскорбінову кислоту, вітаміни групи B, P, PP, білкові речовини, амінокислоти, мінерали тощо. Як саме і коли можна садити редиску на городі, а також як її доглядати, розповідає «Зелена садиба».

Коли сіяти

Сіяти редиску на грядках можна в кілька етапів, адже вона має короткий вегетаційний період – від 25 до 40 днів. Перше насіння можна сіяти під агроволокно, як тільки дозволить земля, а продовжувати посіви можна до червня, а за прохолодного літа – до середини червня, оскільки спеку редис не любить. За бажання можна знову посіяти редиску у серпні та у вересні за сприятливої погоди. Як холодостійка культура редис висівається і під зиму. У цьому випадку перший врожай можна отримати вже на початку травня.

Проростати насіння починає при температурі +2-3°С, паростки виносять приморозки до -3°С, а дорослі рослини – і більші короткочасні заморозки. Оптимальна температура для росту редису – +16-18°C. Якщо при посадці редиски весною врожай збирають за один раз впродовж 5-6 днів, то восени збирати врожай можна не поспішати. Він гарно зберігатиметься в землі, не втрачаючи смакових якостей.

Як сіяти

Якщо насіння редису сіють рядками, дистанція між ними – 8-10 см. Борозенки з насінням мають бути не дуже глибокими – 1-2 см, інакше коренеплоди можуть не зав’язатися. Краще сіяти у вологу землю. Коли у сіянців з’явиться перший справжній листок, їх треба прорідити й залишити між рослинами до 4 см, щоб вони мали змогу зав’язати нормальні коренеплоди. Багато садівників радять одразу сіяти редиску з потрібною дистанцією, бо при проріджуванні можна легко пошкодити корінь рослини, що залишається. Зайві сіянці також можна обережно зрізати ножицями або відщипнути, залишивши корінь в землі. Він не заважатиме основній рослині.

Як доглядати

Редис не особливо вибагливий до якості ґрунту, але краще буде рости на пухкій, багатій на органіку землі нейтральної чи слабокислої реакції. Після посадки городнику треба буде прорідити сходи, прополювати їх від бур’янів, розпушувати землю, захищати при потребі від шкідників. У засуху без поливу соковитий редис виростити неможливо. Поливати доведеться двічі на день – зранку і ввечері. За браку вологи коренеплід або зовсім не утворюється, або виростає грубим і пустим всередині, рослина при цьому швидко пускає стрілки.

Особливо уважним треба бути після появи першого справжнього листочка: саме тоді починає формуватися коренеплід. Якщо допустити пересихання ґрунту хоч на кілька годин в цю пору, редис почне неправильно розвиватися. Якщо редиска жорстка і гірка, їй, скоріше за все, не вистачило поливу. Натомість при надмірному поливі редис тріскається.

Порожнистими всередині коренеплоди редису також можуть вирости, якщо посадка супроводжувалася внесенням в ґрунт свіжого гною. Підживлювати цю рослину, як і всі інші, потрібно тільки перепрілою органікою. Якщо бадилля починає жовтіти – рослині не вистачає азоту. Зробіть настій з курячого посліду чи коров’яку або підживіть рослини комплексним мінеральним добривом. Якщо бадилля наростає добре, а редиска погано зав’язується – рослині бракує калію, і потрібно внести відповідні добрива. Багатий на калій серед органіки деревний попіл. Можна просто посипати рослини й землю навколо них, але на піщаному ґрунті краще полити редис настоєм попелу.

Хвороби й шкідники

Редис страждає на ті ж хвороби, що й інші рослини родини Капустяних. У теплицях при поганому провітрювані та надмірній вологості його може пошкодити несправжня борошниста роса. Чорна плямистість часто з’являється в сирі весни та пошкоджує стручки й насіння, яке потім погано сходить і зберігається. Кіла – вірусне захворювання при якому на редисці з’являються нарости – загрожує редису на занадто кислих ґрунтах. Такі плоди краще знищити й на цьому місці не вирощувати редис кілька років.

Щодо шкідників, то редис полюбляють капустяні блішки, які особливо небезпечні в період появи сходів. Їх багато в суху і спекотну погоду. Посипання попелом рослин в цьому випадку дуже допомагає, бо відлякує комах. Корені й коренеплоди редису любить зжерти капустяна муха, від якої також рятує посипання попелом або ж біоінсектициди.

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