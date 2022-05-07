Найчастіше без розсади вирощується капуста кольрабі, білокачанна та пекінська

Капуста – один з найпопулярніших овочів, проте вирощування її розсади виходить не у всіх. Сіянцям капусти потрібно багато світла і прохолода, а у квартирних умовах їм жарко та темно. Тож капусту на розсаду краще сіяти в парники або теплиці, які мають не всі городники. Альтернативний спосіб вирощування капусти – безрозсадний. Про його переваги, мінуси та нюанси розповідає «Зелена садиба».

Переваги безрозсадного способу вирощування капусти

Для росту і нормального розвитку капустяної розсади потрібна температура в межах від +12 до +15°С, а для сходів ще менше – насіння починає проростати при +5°С. Зміцніла рослини можуть витримати короткочасні заморозки до -3-4°С, а різниця між денними і нічними температурами сприятливо діє на капустяні сіянці – вони виростають міцними та загартованими. Вирощена у досить непростих умовах, капуста відразу до них адаптована, тому їй буде легше протистояти шкідникам та хворобам.

Крім того, рослини, вирощені без пікіровки, нарощують потужну кореневу систему. Така капуста буде менше потребувати поливів, а для такого вологолюбного овоча це вагомий плюс. Та й у помешканні у вас буде більше простору для іншої розсади.

Яку капусту можна вирощувати без розсади

Як правило, найчастіше без розсади вирощується капуста кольрабі, білокачанна та пекінська. Цвітна капуста і броколі більш теплолюбні і погано переносять зниження та перепади температури. Сіяти їх безпосередньо у ґрунт можна, але при настанні стійкої теплої погоди.

Капуста – рослина з тривалим періодом від сходів до збирання врожаю, тому в регіоні з помірним кліматом безрозсадним способом бажано сіяти ранні або середньо-ранні сорти. Більш пізні сорти можуть не встигнути зав’язати гарні качани.

Терміни посіву

Терміни посіву залежать від погоди та кліматичних умов. Орієнтовно вони розтягуються з середини квітня і до другої-третьої декади травня. Кольрабі та пекінську капусту можна сіяти до липня, поступово займаючи грядки, що звільняються.

Підготовка грядки

Для прискорення проростання насіння та створення оптимальних умов молодим рослинам потрібно обов’язково передбачити укриття. Воно встановлюється заздалегідь, щоб перед посівом ґрунт прогрівся. У період росту воно сприяє підтримці оптимальної для розсади температури та вологості. Як укриття переважно використовують дуги з натягнутою на них плівкою або обрізані (без дна) пластикові пляшки 2-5 літрів.

Ділянка під капусту повинна бути обов’язково сонячною, бажано – піднесеною, з невеликим ухилом. Дуже добре, якщо попередньою культурою на грядці були цибуля, бобові, огірки, морква чи буряк. Не можна садити капусту після хрестоцвітних: гірчиці, редьки, редиски, руколи.

Для вирощування капусти без розсади, як і при традиційному способі, дуже важливий показник кислотності ґрунту – на кислих ґрунтах вона погано розвивається, а при наявності збудника захворювання сильно уражається килою. Тому в такий ґрунт необхідно заздалегідь внести вапно, а ще краще – доломітове борошно, яке містить магній, необхідний рослинам для мінерального живлення. Доломітове борошно можна вносити і перед посівом, а вапно – заздалегідь, бажано з осені. Як добриво на грядку можна внести перегній або компост – 3-4 кг на м2. Як тільки дозволять погодні умови, грядку потрібно накрити, щоб земля прогрілася.

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Підготовка насіння

Першочергово потрібно вибрати найкрупніше насіння. Оскільки період вегетації у капусти досить великий, бажано взяти свіже насіння, з напевно гарною схожістю. Загалом схожість насіння капусти зберігає 4-5 років.

Для профілактики захворювань бажано перед посівом знезаразити насіння препаратами «Фітоспорін», «Фітолавін», «Гліокладін» або марганцівкою. У садових магазинах також є спеціальні засоби з комбінованим ефектом, наприклад, «Циркон», який дозволяє підвищити схожість, стійкість рослин до несприятливих умов вирощування та водночас служить для профілактики грибкових захворювань. Для прискорення проростання насіння можна витримати добу у вологій тканині за температури +20°С, а потім висівати. У магазинах також продається вже підготовлене насіння, яке не потрібно протравлювати та замочувати.

Посів

Залежно від виду капусти, насіння висівається за наступною схемою:

при рядковому способі посадки: 50-60 см відстань між рядами, 30-40 см – між рослинами;

при квадратно-гніздовому: 50х50, 50х60 або 45х70 см.

Ранні сорти сіють набагато компактніше, середнім та пізнім потрібно значно більше місця для зростання.

Перед посівом необхідно трохи зволожити намічені лунки, для профілактики захворювань можна полити розчином «Фітоспорін». У кожну лунку на глибину 2 см висівається по 3-4 насінини. Капуста рідко показує 100% схожість, тому потрібно сіяти із запасом. Посіви необхідно накрити плівкою або іншим обраним укриттям.

Догляд

Капуста любить вологу, тож після посіву потрібно підтримувати ґрунт у вологому стані, але не заливати, інакше сіянці можуть загинути від чорної ніжки. Періодично посіви потрібно провітрювати, для цього можна в спекотну погоду відкривати плівку або знімати кришечки з пляшок.

Після появи у сіянців двох справжніх листочків потрібно залишити найсильніший паросток, а решту видалити. У міру зростання молодій рослині можна потроху підсипати землі. Надалі догляд мало відрізняється від догляду за капустою, посадженою розсадним способом. Її потрібно рихлити, підгодовувати добривами. Укриття можна прибрати, коли у капусти сформуються 3-4 справжні листочки.

Складнощі вирощування капусти безрозсадним способом

Однією з проблем вирощування капусти без розсади є необхідність провітрювання посівів у спекотну погоду. Тим дачникам, які приїжджають тільки на вихідні, це зробити важко, а у спекотний день молоді рослини можуть постраждати від палючого весняного сонця. Виходом може бути використання укривного матеріалу, а не плівки, але в цьому випадку сіяти можна буде пізніше. Під плівкою, на відміну від укривного матеріалу, ґрунт прогрівається набагато раніше.

Також молоду капусту дуже сильно атакують шкідники, наприклад, хрестоцвіті блішки. Цей дрібний шкідник здатний погубити весь врожай. Його відлякує запах часнику, коріандру, кмину, чорнобривців – їх можна посадити недалеко від грядки з капустою. Також дуже не подобається блішкам запах тютюну, тому ефективним є обпилювання міжрядь тютюновим пилом. Можна не прибирати покривний матеріал та продовжувати вирощувати капусту під ним: спочатку він буде захищати рослини від хрестоцвітих блішок, а пізніше – від капустяного білана. Коріння рослин може пошкодити капустянка. Захистити розсаду можна, вкопавши в землю баночки з відрізаним дном об’ємом від 500 мл. У ці баночки і потрібно сіяти насіння.

Якщо ви виберете укриття обрізаними пляшками, в негоду при сильному вітрі їх може здути, через що молоді рослини можуть загинути. Краще перед тим, як накрити посіви, увіткнути в землю невеликий кілочок, щоб він перешкоджав звалюванню пляшки від вітру.

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