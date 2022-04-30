Якщо планується одразу використовувати кабачки в їжу, їх збирають трохи недозрілими

Кабачки – невибаглива культура, яка швидко росте та корисна для людини. Цей овоч широко використовується в кулінарії, зокрема, у дієтичному харчуванні дітей і дорослих, тому його вирощують більшість городиків. Як правильно садити ранні кабачки та які сорти обрати, пояснює Agromarket.

Основні правила посадки та догляду:

Сорти ранніх кабачків висаджують у відритий ґрунт у перших числах травня, у південних регіонах – на кілька тижнів раніше.

Грядки під кабачки повинні добре освітлюватися сонцем.

Підходящий ґрунт – легкий суглинок, чорнозем нейтральної або слаболужної реакції з високим вмістом поживних речовин. Виснажений ґрунт краще збагачувати органікою.

Щоб отримати високий врожай, треба дотримуватися сівозміни. Найкращими попередниками для кабачків є томати, горох, капуста, морква, часник, цибуля. Не виконують посадку на грядках, де перед цим росли гарбузові.

Молоді рослини (у яких листя ще не зімкнулося) поливають щодня. Краще це робити після заходу сонця. Потім рослини зрошують раз на 6 днів при температурі не вище +25°С, і через кожні два дні – у спеку.

Якщо ґрунт виснажений, рекомендується застосовувати органіку. Її вносять тоді, коли у сходів з’являться 2-3 справжні листочки, потім ще через два тижні і в період формування квітів.

Кабачки рідко уражаються грибковими хворобами та шкідниками, проте їх можуть атакувати попелиця, білокрилка, слимаки. У таких випадках посадки обробляють розчином рідкого мила з водою: необхідне триразове обприскування з інтервалом 10 днів. При сильному ураженні використовують інсектициди: «Карбофос», «Децис», «Метафос» та інші. Проти слимаків краще не використовувати хімічні засоби, а встановлюватися приманки (розчин на основі пива або молочної сироватки) та потім збирати вручну шкідників.

Найкращі сорти ранніх кабачків

У спеціалізованих магазинах можна придбати раннє насіння кабачків звичайних та цукіні, а також гібриди, які відрізняються більш тонкою шкіркою, щільною м’якоттю без порожнеч з мінімальною кількістю насіння. Дозрівання плодів настає через 35-45 днів після появи сходів.

«Світозар»

Цукіні з яскраво-жовтим забарвленням шкірки, найкращий ранній сорт кущового кабачка. Дозрівання настає на 40-45 день після появи сходів. Плоди витягнутої циліндричної форми з тонкою шкірочкою та білою ніжною м’якоттю. Пасує для кулінарних рецептів та приготування заготовок на зиму.

«Зебра»

Високоврожайний гібрид цукіні, дозріває на 45 день. Період плодоношення розтягнутий, що дозволяє організувати поступову переробку. Кабачки масою до 500 грамів мають темно-зелену шкірку зі світлими поздовжніми смугами. Можна вирощувати у відритому ґрунті та у парниках.

Більше корисних порад – у рубриці «Город»

«Ленуца»

Високоврожайний, стійкий до хвороб та шкідників гібрид раннього терміну дозрівання. Формує компактний кущик, плоди досягають маси 0,7 кг, мають циліндричну форму світло-зеленого забарвлення. Кабачки цього сорту цінуються за універсальність, високі дегустаційні якості.

«Іскандер»

Морозостійкий та високоврожайний гібрид із групи ультраранніх кабачків: посадку виконують щойно зійде сніг. За кілька днів до посадки грядку накривають агроволокном або висаджують насіння у парники.

«Білий лебідь»

Невибаглива рослина, плоди збирають через 40-50 днів. Кабачки класичної форми, з тонкою шкірочкою, ніжною м’якоттю. Маса окремих овочів досягає 1 кг, при цьому смакові та поживні якості повністю зберігаються.

Особливості вирощування, посадки та збору

1. Щоб сходи швидше з’явилися, насіння витримують кілька діб у вологій тканині в теплому місці.

2. При посадці треба витримувати дистанцію: 50-60 см між рослинами та до 100 см – відстань між рядами.

3. При вирощуванні в теплиці оптимальна температура повітря вдень повинна становити +22-25°С, а вночі не нижче +14°С, теплицю необхідно регулярно провітрювати.

4. Догляд містить стандартну агротехніку: полив, видалення бур’янів, внесення добрив.

5. Для тривалого зберігання треба старатися, щоб плодоніжка залишалася якомога довшою. Зберігають кабачки за температури від 0 до +5°С. Повністю дозрілі плоди з щільною шкіркою зберігають до 5 місяців.

6. Якщо планується одразу використовувати кабачки в їжу, їх збирають трохи недозрілими, орієнтуючись на період вегетації зеленців. За рахунок цього стимулюється формування нових зав’язей. Термін зберігання недозрілих плодів не перевищує 15 днів.

7. Якщо плануєте використовувати кабачки для консервування або заморозки, краще використовувати плоди, що повністю дозріли.

8. Незалежно від сорту, при вирощуванні кабачків важливо не давати плодам перезрівати. Внаслідок цього втрачається зовнішній вигляд, смакові та харчові якості.

Більше корисних порад – у рубриці «Город»