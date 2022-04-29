Особливої уваги потребують у травні і квітник з газоном

У травні більшість дерев або цвітуть, або вже зав’язують плоди, і садівники мають забезпечити потрібні умови для цих процесів. Йдеться про боротьбу із заморозками, шкідниками та хворобами, правильний полив та обрізку, щеплення і живцювання. На городі можна сіяти деякі культури та висаджувати загартовану розсаду. Особливої уваги потребують у травні і квітник з газоном. Розповідаємо детальніше про всі ці завдання.

Роботи в саду

Підвищення температури під час заморозків

Є три способи підвищити на короткий час температуру в саду:

Укриття. Обернути агроволокном можливо тільки чагарники і невелике деревце, але усі дерева в саду – неможливо.

Обернути агроволокном можливо тільки чагарники і невелике деревце, але усі дерева в саду – неможливо. Димлення. Старий, але не добрий для здоров’я метод. У саду рівномірно розкладають купи з рослинних залишків (сіно, солома, листя, тирса, торф), злегка присипають землею, а коли температура наблизиться до +2°С, підпалюють. Теплий дим, який виділяється у значній кількості, огортає сад і на певний час забезпечує прийнятну температуру.

Старий, але не добрий для здоров’я метод. У саду рівномірно розкладають купи з рослинних залишків (сіно, солома, листя, тирса, торф), злегка присипають землею, а коли температура наблизиться до +2°С, підпалюють. Теплий дим, який виділяється у значній кількості, огортає сад і на певний час забезпечує прийнятну температуру. Дощування. Більш ефективний та менш шкідливий спосіб. 1 кг води при замерзанні виділяє 80 ккал тепла. При цьому змочують і ґрунт під рослинами, і стовбури з гілками, і листя з квітками. Краще з обприскувача або використовуючи спеціальну насадку на садовий шланг із режимом «туман». Проте в жодному разі не можна залишати замерзлу воду на рослинах після закінчення заморозку, інакше рослина почне переохолоджуватися. Її знову варто облити водою, яка розтопить крижану кірку та зігріє рослину. Загалом, усю ніч доведеться поливати або диміти.

Полив

Зав’язь вимагає для свого розвитку велику кількість води та поживних речовин. Від нестачі вологи плоди передчасно осипаються, а ті, що вижили, будуть невеликого розміром. Тому, якщо травень видався спекотним і без дощів, почекавши 10-15 днів після закінчення цвітіння, рослини рясно поливають. Полив корисно поєднати з підживленням: наприклад, розвести 1:10 гній, 1:20 курячий послід або інше весняне добриво. Під час цвітіння полив не потрібний.

Щеплення

З настанням спекотних днів робити щеплення менш ефективно, але все ще можна, якщо живці (щепа) перебувають у сплячому стані та зберігаються в холодильнику або підвалі. Вони повинні бути з бруньками, що не розпустилися. За добу до початку щеплення підщепу рясно полийте, а живці дістаньте з холодильника та поставте у банку з водою, щоб поповнити запас рідини. Після щеплення варто притінити щепи паперовим білим пакетом від спекотного травневого сонця.

Борознування

Іноді в травні спостерігається надто інтенсивне зростання дерев, проте кора на штамбі та скелетних гілках не встигає підлаштуватися під швидкість росту та лопається. Утворюються глибокі рани, які важко загоюються, ослаблюють дерево та служать місцем для потрапляння інфекцій і стовбурових шкідників.

Потрібно зробити борознування, тобто нанести ранки на кору самостійно, як попереджувальний захід. Гострим, продезінфікованим ножем уздовж стовбура та гілок робляться розрізи на глибину 1,5 мм на відстані 10 см один від одного. Так кора буде розходитися поступово та рівномірно по всій площі, а глибокі рани утворюватися не будуть. Порізи потрібно продезінфікувати, наприклад, 3% розчином мідного купоросу.

Перевірка кута відходження скелетних гілок

На молодих саджанцях дерев для формування правильного скелета потрібно перевірити кут відходження скелетних гілок від стовбура. Оптимальним вважається 60-85°. Якщо кут менший 45°, то велика ймовірність, що незабаром гілка відламається.

Виправити кут можна за допомогою дротяних розтяжок, відтягнувши та прив’язавши гілку до забитого в землю кілка, зовсім молоді гілки можна рівняти навіть за допомогою прищіпки. Старі, з самого початку неправильно сформовані гілки, можна теж виправити, якщо не хочете їх просто спиляти. Знизу гострою садовою ножівкою роблять один або кілька підпилів на половину товщини, відгинають, щоб деревина зімкнулася в місцях підпилів. Фіксують, обмазують та обмотують, як при щепленні. Поступово зростаючи, гілка прийме правильне положення.

Більше корисних порад – у рубриках «Сад» і «Город»

Боротьба зі шкідниками та хворобами

Застосовуйте для обробок бакові суміші, змішуючи в одному розчині фунгіцид та інсектицид. Пам’ятайте про те, що попри наявність сучасних препаратів нібито нешкідливих для бджіл обприскування в період цвітіння проводити не варто. Після цвітіння – саме час.

Видалення вовчків та порослі

Вовчки та поросль беруть на себе багато поживних речовин, і вирізати їх потім все одно доведеться. Тому краще це зробити якнайраніше. Якщо ви видаляєте небажані молоді пагони в кроні, то цілком можна спробувати їх вкорінити. Наприклад, смородина та кісточкові вкорінюються без особливих складнощів, але в тінистому місці та в парнику.

Висадка живців

Травень – саме час для висадки вкорінені з кінця лютого живці винограду та інжиру. Спочатку їх варто загартувати, привчивши до природних умов. Робіть це поступово, збільшуючи час перебування на відкритому повітрі. Хороший варіант – зробити перехідний період на вулиці, але під прикриттям агроволокна, накинутого на дуги.

Роботи на городі

Догляд полуниці та суниці

Зараз саме час для проріджування насаджень і видалення вусів. Як тільки на кущиках з’явиться молода зелень, старе листя потрібно прибрати. Якщо посадки молоді, обережно розрихліть міжряддя, на старих плантаціях землю не чіпайте. Коли полуниця та суниця починає цвісти, потрібні поливи та підживлення, а також товстий шар мульчі. Це утримає вологу, зменшить роботу з бур’янами, а ягоди не будуть гнити так, як на мокрій землі.

Підготовка грядок

Потрібно закінчити квітневі роботи – підготувати землю в теплицях і на грядках до майбутніх посадок. Перекопайте і розпушіть ґрунт, видаліть всі торішні залишки рослин та молоді бур’яни.

Посів зелені та решти овочів, висадка розсади

На городі можна сіяти другу хвилю зелені – салати, редис, шпинат та інші, а також всі городні культури, які не встигли чи не змогли посіяти у квітні: пізню моркву і буряк, пряні трави, середньостиглі сорти капусти, огірки, кабачки. Розсаду перців, помідорів, баклажанів допустимо пересаджувати на грядки тільки після того, як минуть всі поворотні заморозки. І, звичайно ж, саме час садити картоплю.

Роботи у квітнику

Садимо однорічні та багаторічні культури

Посадіть кореневищні квіти: іриси, канни, хости, лілейники. При необхідності на старих клумбах поділіть кореневища вже дорослих квітів. У першій-другій декаді травня приступайте до сівби однорічників – циній, айстр, бальзаміну, матіоли. Після настання стійкого тепла можна висаджувати розсаду петунії і пеларгонії. У травні також готові до посадки і бульби кал, гладіолусів, анемон.

Доглядаємо за первоцвітами, нарцисами та тюльпанами

Викопайте та підсушіть цибулини первоцвітів – крокусів, підсніжників і гіацинтів. Цибулини нарцисів та тюльпанів викопуйте лише тоді, коли листя остаточно пожовтіє. Саме через листя цибулина запасає необхідні речовини для гарного цвітіння у майбутньому сезоні. Якщо ви використовуєте кошики для вирощування цибулинних, то їх можна акуратно викопати відразу після цвітіння та прикопати в затишному місці саду, щоб вони запасали живлення.

Розмноження та підживлення квітів

Також у травні саме час ділити флокси, хости, обрієту, арабіс, хризантему, трав’янистий гібіскус, які розрослися. Активно ростуть клематиси, і саме час їх розмножити. Покладіть пагони в пухкий та вологий ґрунт, зафіксуйте, а верхівку залиште на поверхні. Незабаром у вас буде новий саджанець.

Висаджуйте жоржини та гладіолуси. Усі рясноквітучі чагарники (приміром, гортензії, півонії, рододендрони) варто підживити весняним комплексним мінеральним добривом.

Обрізка чагарників

Чагарники, які вже відцвіли на торішніх пагонах (форзиція, спірея, вейгела, калина, деревовидний піон), потрібно обрізати. Це дасть можливість відрости більшій кількості нових пагонів, на яких і утворюються квіткові бруньки майбутнього сезону.

Підстригання живоплотів

На початку травня здійснюють першу стрижку живоплотів. Якщо огорожа висаджена кілька років тому, то стрижку роблять, підтримуючи потрібну форму. Якщо ж огорожа висаджена рік-два тому – різати варто радикально, не шкодуючи, майже наполовину кожен пагін. У перші роки важливо, щоб прокинулися усі бруньки у нижній частині рослини, тоді майбутня огорожа буде рівномірно щільною по всій висоті.

Посів та догляд газону

У травні ще можна сіяти газон, хоча через теплу погоду кількість вологи у ґрунті стрімко зменшується і без регулярних поливів не обійтися. Якщо ж газон у вас вже є, то можна його підживити азотними, а ще краще спеціальними для газонів добривами. На місцях лисин варто зробити підсів, бажано використовувати той самий склад насіння, що й раніше. Крім того, у травні починають газон косити.

За матеріалами «Дім і сад», «Зелена садиба»

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