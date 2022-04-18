Редис любить землю без бур’янів, тому краще її підготувати заздалегідь

У свій перший сезон, маючи велике натхнення та завзяття, можна накупити кілька десятків пачок різного насіння найрізноманітніших овочів – і потім розчаровуватися, коли половина цього всього не зійде. Причина не в недостатній наполегливості чи стараннях, а в браку досвіду. Щоб перший сезон не розчарував та не відбив бажання далі займатися городиною, «Зелена садиба» радить почати з основ, а також відмовитися від власної розсади. Зараз будь-які сіянці можна купити на ринку чи онлайн. Так ви зекономите час, енергію та натхнення для подальших робіт на городі.

Зелень

Салат, рукола, кріп, петрушка, кінза, шпинат, щавель – список корисних і невибагливих зелених культур, які підходять для вирощування новачкам, можна продовжувати дуже довго. Але тут є один нюанс: майже вся зелень любить пухку землю без бур’янів. Тому, якщо не встигли восени, ранньою весною перекопайте грядку, виберіть бур’яни та накрийте чорним агроволокном намісяць-два. Після цього можна висівати зелень, вона гарантовано проросте швидше за бур’яни, а коли вони почнуть вилазити, зелень буде вже досить велика, щоб просапати її без зусиль. Ще краще замульчувати одразу зелень після того, як вона підросте хоча б до 5-ти см.

Редис

Редис, як і зелень, любить землю без бур’янів, тому краще її підготувати заздалегідь. Якщо не встигли, можна висіяти насіння в лотки для яєць: насипати туди землі і посіяти по одній насінині в чарунку, а потім прикопати лотки в землю. Редис розвивається так само, як і посіяний у відкритий ґрунт, але бур’яни йому не заважають.

Морква і буряк

Морква і буряк вимагають також чистого від бур’янів і обробленого ґрунту, але в лотки з-під яєць їх не посієш. Якщо нема часу на підготовку грядок, краще з ними не зв’язуватися, бо серед сходів бур’яну тендітні паростки моркви ви можете і не знайти, щоб прополоти. Буряк сходить швидше, і з ним може пощастити більше, бо загалом це невибаглива культура. Але, якщо ґрунт необроблений, краще за нього теж не братися.

Кабачки та гарбузи

Кабачки та гарбузи – класика для городника-новачка. Для них готувати ґрунт можна нашвидкуруч, єдиний момент – вони люблять поживну землю, тому потрібно знайти родючу ділянку або внести органіку. Після того, як вилізли перші справжні листочки, найслабші рослини акуратно вищипуєте. Далі їм потрібен фактично тільки полив і виривання високих бур’янів.

Помідори

З вирощуванням помідорів у новачка також не повинно виникнути проблем, бо, якби не фітофтора, їх можна було б вважати дуже невибагливими рослинами. Щоб уникнути фітофтори, висаджуйте томати тільки ранніх сортів і обробляйте профілактично біопрепаратами. Тоді до серпня, коли фітофтора особливо активна, урожаю буде вдосталь, а для консервації можна і купити.

Висаджуючи ранні помідори у відкритий ґрунт, будьте готові їх захистити від приморозків. Для цього можна під час висаджування розсади навколо кожної рослинки вткнути по діаметру кілька гілочок сосни чи ялини, а також замульчувати землю. Обирайте для помідорів найбільш сонячні місця на ділянці та садіть так, щоб кожен кущ добре провітрювався. Розсаду купуйте у надійних продавців. Зверніть увагу на томати-чері: вони можуть родити до морозів і їх можна вирощувати посівом прямо в ґрунт.

Огірки

Клімат в Україні дозволяє вирощувати огірки як розсадою, так і посіяними прямо в ґрунт. Садити їх варто на ділянках, які захищені від прямих сонячних променів у пікові години – з 12:00 до 16:00.

Цибуля і часник

Без цибулі та часнику провести перший садовий сезон неможливо. Для них, як і для томатів, вибирайте найбільш сонячне і сухе місце. Цілком можна посадити з південного боку томатів, ці культури сприятливо впливають один на одного.

Капуста

Якщо на ділянці є вологе світле місце – це ідеальна грядка для капусти. Підготовка землі найпростіша: покосити бур’яни, застелити грядку картоном після того, як прогрілася земля, зверху – білим нетканим матеріалом, наробити отворів і закопати в них по пару насінин. З паростків, які зійшли, залишити по одному. Ідеальні види капусти для новачка – білокачанна і броколі. Можна висаджувати розсадою.

Картопля

Картопля коштує копійки, а клопоту з нею на грядках вистачає. Але смак викопаної з власної грядки молодої бульби того вартує.

Горох і бобові

Невибагливі в догляді бобові – зелений горох, квасоля звичайна і спаржева. Але обов’язково пророщуйте насіння, щоб довго не чекати сходів, і мульчуйте їх, щоб легше було впоратися з бур’янами.

Соняшник

По-перше, це красиво. По-друге, насіння соняшника сходить дуже швидко, сіянці великі, то ж бур’ян їх не заб’є. По-третє, особливого догляду, крім поливів у спеку, соняхи не вимагають. На бідному ґрунті їх варто підживити органікою два-три рази за сезон.