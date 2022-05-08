Півонія любить сонце, особливо в першій половині дня

Не всі люблять порпатися щодня в землі та сильно заморочуватися, щоб квітник виглядав ідеально, проте більшість з нас хотіли б мати гарну і доглянуту клумбу. Вихід із ситуації є: потрібно лиш обрати багаторічні квіти, які не потребують особливого догляду. Звичайно, взагалі без уваги квітник залишити не можна, проте зусилля будуть не надмірними. Про топ-5 багаторічників для «лінивої» клумби розповідає «Зелена садиба».

Для «лінивої» клумби потрібні багаторічники з такими характеристиками:

довговічні (від 5 років ростуть на одному місці);

стійкі до хвороб та шкідників;

розділяти їх потрібно не частіше, ніж раз на 3-5 років;

невибагливі до умов вирощування;

легко переносять і літню спеку, і морозні зими;

мають довгий період цвітіння або декоративне листя;

не розростаються занадто швидко.

Рослин, які відповідають цим критеріям, насправді є кілька десятків, проте ми зупинимося на особливостях п’яти з них – півонії трав’янистої, лілійника, мальви, флоксів та ромашки садової.

Півонія трав’яниста

Півонія цвіте не так довго, як хотілося б, – приблизно з середини травня до середини червня. Проте все літо сад прикрашатиме її багате листя. Це довгожитель – росте по кілька десятків років, тому входить в схеми багатьох квітників.

Має довге коріння (до 90 см), тому садити її в низинах не варто: через кілька років її коріння почне гнити. Півонія любить сонце, особливо в першій половині дня, і це потрібно враховувати при виборі місця посадки. Водночас ця квітка боїться протягів, тому сусідство з кущами вітається.

Розмножується і насінням, і кореневищем. Останній спосіб гарантує практично 100% успіху. Догляд зводиться до не частого, але рясного поливу навесні (у період цвітіння) та восени, коли зароджуються бруньки. На один дорослий кущ потрібно 2-3 відра води. Підкормку бажано провести хоча б раз на рік – після цвітіння, але якщо правильно вибране місце для посадки та земля не занадто бідна, то можна обійтися і без цього.

Підготовка до зими – це обрізка куща під корінь пізньої осені. Молоді кущі варто накрити мульчею шаром в 5-7 см, старі і так перезимують. Півонії швидко розростаються, тож приблизно раз на 5 років доведеться розріджувати кожен кущ.

Лілійники

Обирайте для саду старі сорти: лілійник жовтий, лілійник Дюмортьє, лілійник рудий, лілійник лимонно-жовтий чи лілійник Міддендорфа. Вони можуть роками рости взагалі без догляду у занедбаних покинутих садах, натомість біля нових сортів від селекціонерів буде більше роботи.

У залежності від сорту лілійник цвіте в червні-вересні близько 3-4 тижнів, тому можна посадити в саду кілька видів, які цвітуть у різний час. Рости на одному місці без прорідження лілійники можуть до 15-ти років, але їхні декоративні властивості починають втрачатися вже на четвертий рік росту. Щоб оживити лілійник, його корінь треба розділяти хоч раз на три-чотири роки. Таким чином його і розмножують.

Ґрунт для активного росту та цвітіння лілійника має бути родючим, середнім за своїм складом – не важкий (глина), не легкий (пісок). Яма для посадки велика, до півметра в діаметрі та глибиною. Лілійник любить сонце, тому забезпечте рослині 6-8 годин сонця на день для рясного цвітіння – у напівтіні квіти дрібніші і їх не так багато.

При правильно вибраному місці посадки лілійники практично не потребують догляду. Якщо є бажання, можна підживлювати раз на рік після кожного цвітіння та раз на місяць рясно поливати – два відра під кущ. Рекомендується також зрізати квітки після цвітіння. Підготовка до зими включає в себе зріз рослини на рівні ґрунту напередодні перших заморозків.

Мальва, або рожа садова

Мальви здавна були популярні серед наших селян. В минулому вони були чи не єдиною окрасою сільських хат, що не дивно – вони майже зовсім не вимагають догляду, а її великі квіти – то справжня розкіш. Мальвами називають різні одно-, дворічні та багаторічні рослини, і та, яку так називаються найчастіше, насправді з ботанічної точки зору мальвою не є – це рожа рожева, городня або садова.

Цвіте ця квітка з травня по вересень. Період цвітіння залежить від сорту, але майже всі мальви цвітуть не менше двох місяців. Однорічна мальва легко «перетворюється» на багаторічну завдяки самостійному посіву. Майже всі багаторічні мальви цвітуть, починаючи з другого року життя.

Раз на два роки удобріть мальви перегноєм з розрахунку 1 кг на 1 м2. грядки. Це забезпечить рослині високі стебла та великі квітки. Крім того, вона любить сонце, легко переносить посушливе літо, стійка до заморозків, проте боїться надмірного зволоження. Якщо маєте високий рівень залягання ґрунтових вод, з мальвою можуть виникнути проблеми. Потребує опори, бо деякі її види ростуть вище 1 м. Щоб не заморочуватися цим, мальви здавна садили попід тинами або стінами будинків. Утеплення на зиму потребує тільки на випадок дуже сильних морозів.

Королиця звичайна, або ромашка садова

Рослина високоросла (від 90 см), квітки діаметром приблизно 7 см. Цвіте з кінця травня протягом 1,5 місяців і вже в перший рік посадки, що дуже важливо для озеленення нової ділянки. Зрізані квіти мають свіжий вигляд напрочуд довго – до двох тижнів.

Любить сонячні відкриті місця, добре удобрений ґрунт, не любить надмірного зволоження. Росте і в напівтіні, але при цьому втрачає декоративні властивості. Розмножується насінням, поділом кореневища або живцями.

Флокси волотисті

Взагалі без догляду можуть рости на одному місці до 8 років, проте щороку потроху втрачають свою декоративність. Щоб квіти на клумбах не дрібнішали з роками, флокси треба підгодовувати перегноєм (2-3 рази за період цвітіння) і час від часу рясно поливати (хоч раз на два тижні в засушливе літо). Віддають перевагу напівтіні, але і на сонці прекрасно почуваються.

Раз на 6 років флокси треба розріджувати – викопати і розрубати кореневище на частини. Так флокси і розмножуються. Можна робити це і весною, і восени. Підготовка до зими – зріз стебла з листям, утеплення не потребує.

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