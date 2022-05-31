Основними причинами гіркоти в огірків є неправильний догляд або неякісне насіння

Огірки – рослина не дуже вибаглива, і її під силу виростити навіть початківцям, дотримуючись певних правил. Найбільш поширена проблема при вирощуванні цих овочів – гіркота у смаку, при цьому гіркі огірки нічим не відрізняється від інших у зовнішньому вигляді. Основними причинами цього є неправильний догляд або неякісне насіння. Agromarket розповідає детальніше про них, а також про те, як цих проблем уникнути.

Щоб огірки мали хороші смакові якості та правильну форму, необхідно забезпечити регулярне зрошення та температурний режим. За холодної погоди або спеки, недостатнього поливу або нестачі в ґрунті поживних речовин у плодах утворюється кукурбітацин (cucurbitacin) – речовина, яка не має негативного впливу на організм людини, а в невеликих кількостях навіть корисна для печінки та ШКТ. Він присутній у всіх огірках, але через невелику дозу не відчувається. А от висока концентрація кукурбітацину є основною причиною гіркоти. При засолюванні або консервуванні ця речовина розпадається, а плоди зберігають корисні речовини та структуру.

Кукурбітацин виробляється під впливом зовнішніх факторів – спеки, холоду, посухи, що викликають у рослини стрес. Для мінімізації цих проблем варто:

при вирощуванні в північних регіонах та ранній посадці насіння створювати високі грядки, на ніч накривати сходи плівкою або агроволокном;

стежити за складом ґрунту – огіркам необхідний легкий ґрунт із високим вмістом поживних речовин, при вирощуванні на важкому глинистому ґрунті огірки погано розвиватимуться і накопичуватимуть кукурбітацин;

поливати теплою, відстояною водою, використовувати дощування;

у літню спеку накривати посіви для запобігання потрапляння прямих сонячних променів;

при похолоданні підгодовувати культуру мінеральним добривом з калієм та фосфором.

Ще одна причина гіркоти в огірках – неякісний посадковий матеріал. Якщо насіння було зібране з гірких плодів, у новому врожаї також утримуватиметься гіркота, навіть при правильному догляді. Перед тим, як зібрати насіння певного сорту, спробуйте на смак частину листка: кукурбітацин першочергово утворюється в листі, а потім надходить у плоди. Та найкраще купляти насіння в перевірених спеціалізованих магазинах.

Попелиця, трипси, капустянка та інші комахи також є причиною того, що гірчать огірки. Коли на рослині з’являються шкідники, культура починає виробляти високу кількість кукурбітацину, намагаючись таким чином захиститися від комах.

Виконуючи профілактичні обприскування, можна повністю застрахуватися від навали комах. Крім цього, необхідно дотримуватися сівозміни, регулярно вносити у ґрунт поживні речовини, боротися зі шкідниками, що живуть у ґрунті (ведмедками, хрущами тощо). Останні найчастіше потрапляють у ґрунт одночасно з гноєм, тому краще використовувати мінеральні комплекси.

У теплиці огірки можуть стикатися з тими ж проблемами і причинами виникнення гіркоти. Найчастіше рослини тут страждають від нестачі поливу. Якщо у відритому ґрунті огірки одержують вологу від роси та дощів, то у теплиці ці фактори відсутні. Полив у теплиці виконують щодня, а для підтримки вологості повітря всередині встановлюють великі ємності з водою.

Відсутність циркуляції повітря створить передумову для появи шкідників. Фахівці рекомендують вдень відкривати двері та вікна, а якщо вночі температура опускається нижче +15°С, закривати їх в вечері. Щоб захистити рослини від ультрафіолету в полуденний час, дах і стіни споруди накривають світлим матеріалом. Також необхідно щодня збирати зеленці: це стимулюватиме утворення нових зав’язей, і рослина не витрачатиме сили на перестиглі плоди.

Навіть, якщо в теплиці немає бур’янів, рекомендується мульчувати поверхню. Це запобігає перегріванню ґрунту та забезпечить рослину поживними речовинами.

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