У червні вся городина потребує особливої уваги

У червні на сад та город очікує найбільше сонця, а отже, якщо перший місяць буде без опадів, треба буде особливо дбати про поливи. Проте це не єдине заняття для городників: усі рослини потребують постійних оглядів, адже їх можуть уразити шкідники та хвороби, також потрібно подбати про підживлення і розмноження, обрізати живоплоти. Розповідаємо детальніше про всі роботи, які чекають на сад та город у червні.

Роботи в саду

Поливи

Поливати дерева та чагарники потрібно нечасто, але великими порціями, намагаючись промочити якомога глибше. Вода з глибини буде випаровуватися повільніше – за умови мульчування пристовбурового кола або хоча б розпушування. Бажано поливати відстояною теплою водою і у вечірній час.

Підживлення

Крім поливів, рослинам для гарного росту та плодоношення потрібне посилене живлення. До середини літа зазвичай використовують азотні добрива у вигляді розчинів або мінеральні комплекси, наприклад, нітроамофоску. Найкраще брати сучасні розчинні добрива з мікроелементами або органічні – настої коров’яку або курячого посліду. Органіку треба добре розводити водою, щоб не обпалити коріння рослин: настояний коров’як – у співвідношенні 1:10, пташиний послід – 1:20.

Підживлення варто робити раз на 2-3 тижні. У проміжках можна використовувати як добрива також деревний попіл. Відмінний ефект дає і позакореневе підживлення по листу, але розчини для обробок варто ще сильніше розбавляти водою, а проводити підживлення треба за відсутності сонця (ввечері або коли похмуро) і з нижнього боку листків (там краще поглинання). Ефект помітний вже через 2-3 дні.

Захист від шкідників

Щоб вберегти рослини від шкідників та хвороб, необхідно щодня гуляти по саду та оглядати рослини. Проблему набагато простіше вирішити на її початковій стадії, використовуючи легші для довкілля препарати. Обприскуючи дерева і кущі, суворо дотримуючись інструкції. Особливу увагу звертайте на терміни очікування – період, який повинен пройти з дня обробки до безпечного вживання в їжу плодів.

Видалення вовчків та зайвих пагонів

Улітку рослини активно ростуть, тож у кроні з’являються непотрібні вовчки та пагони, які тягнуть на себе сили. Видаляйте їх одразу, поки це можна зробити пальцями, а не секатором чи пилкою. Якщо ви недавно сильно омолоджували дерева, спилявши багато старих гілок, то швидкість росту тих, які залишились, висока. Їх потрібно прищипувати (пальцями), послабляючи їх зростання, створюючи правильну крону (супідрядність) та сигналізуючи рослині до початку визрівання молодих пагонів (підготовка до зими). Кількість плодів теж варто зменшити до розумного.

Захист врожаю від птахів

Дозріває черешня і рання вишня, і усюдисущі шпаки чекають моменту, коли всією зграйкою можна покуштувати червоних ягід. Якщо їх нальоти загрожують залишити вас без врожаю, потрібно захистити сад. Молоде невисоке деревце окутайте спеціальною сіткою від птахів. Якщо вишня і черешня вже дорослі – повісьте компакт-диски на гілки. Відблиски сонця відлякають і шпаків, і горобців, і сойок.

Розмноження рослин за допомогою живців

Червень – оптимальний час для розмноження живцями, адже пагони молоді, ще не здерев’янілі та швидко вкорінюються. Звичайні живці – це частини пагонів з двома міжвузлями, з трьома бруньками. На нижніх листя видаляємо повністю і заглиблюємо у землю, а на верхніх – вкорочуємо наполовину. Накриваємо банкою та не забуваємо поливати. Так відмінно розмножуються малина, смородина, спірея, дерен, вейгела, форзиція, самшит та багато інших чагарників, а також деякі дерева – слива, вишня, шовковиця.

Більше корисних порад – у рубриках «Сад» і «Город»

Обрізка

Нарізання живців можна поєднати з обрізкою, адже весняні чагарники – форзиція, вейгела, магонія падуболиста, бузок, калина та інші, які цвітуть на пагонах минулого року, – якраз відцвітають. Обрізавши їх на початку літа, ви простимулюєте зростання нових пагонів та більш пишне цвітіння у наступному році. Пам’ятайте, що різним рослинам потрібен різний ступінь обрізки.

Стрижка живоплотів та топіарних форм

Краще не чекати одерев’яніння пагонів, а стригти по зеленим, підтримуючи потрібну форму. Якщо хочете, щоб внизу огорожі не було дірок, то низ повинен бути трохи ширшим за верх та отримувати свою порцію світла. Всі обрізані гілки можна пустити на укорінення, а можна і закласти у компост, як і бур’яни.

Боротьба з бур’янами

Викошування бур’янів – необхідна робота у червневому саду. Можна викошувати не всі під нуль, а лишати живописні діляночки, якщо вони не шкодять.

Роботи на винограднику

На винограднику в червні видаляють пасинки, нормують майбутній врожай та прищипують пагони, обмежуючи їх зростання.

Догляд газону

Навіть на початку літа газон ще не пізно посіяти, але з однією обов’язковою умовою – полив. Насіння, яке проростає, не можна пересушувати, бо воно загине. Коли трава підросте на 15 см, її можна перший раз скосити, але не низько, сантиметрів на 8, треба дати їй зміцніти. Надалі можна стригти і коротше – до 5 см.

Увага до щеплень

Якщо навесні ви прищеплювали дерева, то зараз потрібно забезпечити щепленням належний догляд. Видаліть слабкі і ті, які не прижилися, щоб вони не віднімали у дерева сили. Також видаляйте поросль і вовчки нижче місця щеплення. Якщо пагін росте дуже швидко, його треба прищипнути, щоб під вагою листя він не відламався.

Роботи на городі

Посів городини

У червні ночі значно тепліші, і ще не пізно посіяти нову порцію огірків, кабачків та патисонів, гарбузів і кавунів – вони швидко наздоженуть у рості травневих родичів. У відкритий ґрунт висійте скоростиглі сорти цвітної і качанної капусти, кольрабі, ріпи, дайкона. Багаторічні культури теж чудово зійдуть і ростимуть – шпинат, щавель, цибуля-шніт. Підсійте кріп, кінзу, базилік – коли зелень, посаджена в травні, відійде, нова якраз достигне до столу.

Догляд за розсадою та картоплею

Розсаду вже всі висадили, тому тут залишається підгортати її для появи додаткових корінців, поливати і боротися з шкідниками та хворобами. У кінці місяця проведіть профілактичне обприскування томатів від фітофтори, особливо, якщо червень виявиться дощовим. Обприскайте картоплю від колорадського жука, капусту від хрестоцвітної блішки.

Більше корисних порад – у рубриках «Сад» і «Город»

Вчасно пасинкуйте томати, періодично підгодовуйте всі городні культури азотним добривом з розрахунку 30 г сухої речовини на відро води, прищипуйте лози огірків, гарбузів і кавунів, підгортайте картоплю. Бур’яни безжально видаляйте, щоб не забирали живлення у всього, що ви посадили. Розпушуйте міжряддя посадок, мульчуйте землю скошеною травою або компостом – все це не тільки не дасть рости бур’янам, але і збереже дорогоцінну вологу. Регулярно поливайте город, стежте, щоб земля не пересихала. Можливо, саме настав час влаштувати крапельний полив.

Облаштування опор

Високі сорти помідорів скоро будуть потребувати підтримки – займіться облаштуванням опор зараз. Якщо ви звикли вирощувати огірки на сітці, не пропустіть час для її натяжки: коли лози підростуть, їх легко пошкодити.

Догляд полуниці

Крім дозріваючого врожаю, ростуть в полуниці і «вуса». Чим більше вусів – тим менше врожай. Тому, якщо збираєтеся розмножувати полуницю, залишайте потрібну вам кількість вусів. Якщо ж ні – повністю видаляйте та насолоджуйтеся ягодами. Під ягоди влаштуйте підстилку, замульчуйте ділянку. Це істотно скоротить витрати часу на прополювання та поливи, а ягоди стануть більшими і без гнилі.

Роботи у квітнику

Догляд цибулинних

У квітнику обов’язково видаліть зав’язь з тюльпанів та інших цибулинних і готуйтеся до їх викопування, але тільки після повного пожовтіння листя. Викопані цибулини обсушуємо в тіні, очищаємо від залишків землі, розсортовуємо та ховаємо до осені. Зберігати їх краще при температурі +22-25°С. Можна щороку і не викопувати, якщо ви не дбаєте про чистоту сорту чи розмноження, але пам’ятайте, що пізніше це зробити буде все складніше, бо цибулини з роками йдуть на велику глибину.

Підживлення декоративних рослин

Бузок і дейція, червневі троянди і жасмин, півонії і маки – все, що захоплювало нас своїм цвітінням у травні, вимагає уваги і турботи. Обріжте суцвіття, проведіть формуючу обрізку кущів, підгодуйте комплексним добривом – і вони пустять молоді пагони. Будьте обережні, бо на тих самих клумбах є багато рослин, яким підживлення категорично протипоказане – лаванда, наприклад.

Огляд квітів

У квітнику не обходиться без шкідників та хвороб, тому потрібно його регулярно оглядати, аби помітити проблему на самому початку і вирішити її з мінімальними втратами.

Догляд кімнатних рослин

Якщо ви виносите свої кімнатні рослини в сад, то робіть це акуратно, привчайте їх поступово до сонячного світла і до вітру.

Побудова опор

Ломиніс, кампсис, жимолость, лимонник, плетисті троянди, жоржини – всі мають потребу в опорі. Їх можна придбати в садових центрах, а можна зварити з металевих прутів або зробити з дерев’яних планок самостійно.

За матеріалами «Зелена садиба», UkrMedia, «Дім і сад»