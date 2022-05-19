Ремонтантні сорти малини більш вимогливі до місця посадки і ґрунтів, ніж звичайні

Ремонтантність малини – це здатність культури давати врожай два рази за сезон. Перший раз – на торішніх пагонах, другий – на пагонах поточного року. У порівнянні зі звичайними сортами ремонтантні дають перші плоди вже в рік посадки, не вимерзають, менше хворіють і потребують простішого догляду, проте їм потрібно багато світла й обов’язкова підгодівля. Щоб зібрати багато ягід, потрібно правильно посадити кущики і добре за ними доглядати. «Дім і сад» розповідає, як це правильно робити.

Вибір місця посадки

Ремонтантні сорти малини більш вимогливі до місця посадки і ґрунтів, ніж звичайні. Їм необхідно багато світла, оскільки в тіні плодоношення настає пізніше, а якість ягід помітно знижується. Подбайте про захист від вітру і протягів – малинник можна висадити вздовж паркану або в оточенні великомірів.

Оптимальний варіант ґрунту – багаті суглинки з водневим показником 5,8-6,7 рН, загалом підійде легкий гумусний вологий ґрунт. Більш кислу землю необхідно вапнувати, додаючи в неї перемелений вапняк, доломітове борошно або мергель. Ґрунтові води повинні залягати глибше, ніж на метр від поверхні.

Правильні попередники

Малинник добре ростиме на землі, яка була під чорним паром, тобто без культурних і бур’янистих трав, у пухкому стані. Вдалими попередниками для нього вважаються сидерати – гірчиця, люпин або жито. Не висаджуйте малину після перцю, картоплі або томатів – ці культури вже вибрали велику частину корисних речовин з ґрунту.

Терміни посадки

Висаджувати кущі можна як навесні, так і восени, хоча більше садівники схиляються до другого варіанту – у кінці вересня – на початку жовтня. За час, що залишився до морозів, саджанці встигнуть прижитися, а навесні відразу підуть в ріст.

Підготовка ґрунту

Ґрунт під посадку в ідеалі готують за півроку. Ділянку потрібно очистити від бур’янів і скопати на глибину штика лопати. У процесі перекопування на 1 м² ґрунту закладають 2-3 відра верхового торфу або перегною, по склянці суперфосфату і сірчаного калію або 200-400 г комплексних мінеральних добрив.

Схема посадки

Для посадки малини рядами між кущами залишають по 70 см, ширина міжрядь повинна бути не менше 1,5 м. При груповій посадці на 1 м² садять 2-3 куща. Культура буде рости на одному місці від 10 до 15 років, тому їй треба залишити місце для комфортного росту.

Вибір саджанців

Вибирайте саджанці у перевірених постачальників. Якщо купили кущики «стихійно», уважно огляньте їх. У малини повинні бути добре розвинені корінці, а діаметр стовбура – не менше 0,5 см при довжині близько 20 см. Переконатися в тому, що саджанець живий, допоможе простий експеримент: зріжте з нього бруньку – вона не повинна бути висохлою. Якщо підчепити кору на пагоні, то з внутрішньої сторони її «живий» колір – зелений. Оживити підсохлі корінці можна за допомогою розчину зі стимулятором коренеутворення – потримайте в ньому рослину 1-2 доби перед посадкою.

Посадка саджанців

Перед посадкою додайте в яму компост і засипте його 10-сантиметровим шаром ґрунту, щоб корінці рослини не контактували з добривом. Поставте саджанець у яму вертикально і присипте родючою землею. Коренева шийка повинна бути на одному рівні з поверхнею, хоча в піщаному ґрунті допускається її заглиблення на 4 см. Після посадки обов’язково полийте саджанець, а коли вода вбереться – замульчуйте пристовбурну ділянку.

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Полив

Ремонтантні сорти вимагають щотижневих поливів, а в особливо сухі періоди – ще частіше, ґрунт повинен постійно залишатися злегка вологим. Води не шкодуйте – ґрунт має промокати в глибину на 30-40 см. Слідкуйте, щоб волога не застоювалася, оскільки при її надлишку до коренів перестає надходити повітря, що уповільнює ріст. Поливи особливо важливі перед початком цвітіння, в період формування і дозрівання ягід. Пізно восени, перед холодами, проведіть рясне вологозарядне зволоження.

Оптимально організувати для малини крапельний полив – він допоможе заощадити воду і рівномірно зволожить землю. Також можна організувати аричний полив – зробіть навколо рядів невеликі горбки (10-15 см) з землі, а воду пускайте по заглибленнях, що утворилися між ними. Холодну воду бажано не використовувати. Частоту поливів можна скоротити за допомогою мульчі.

Підживлення

Якщо при підготовці ґрунту ви внесли всі необхідні добрива, то два роки після посадки малину можна не підгодовувати. Починаючи з третього року підживлення обов’язкові. Кущі добре відгукуються на органіку – розчин ферментованого коров'яку (1:10) або розчин курячого помету (1:20). Добрива вносите 2-3 рази з початку вегетаційного періоду по 3-5 літрів на 1 м² ділянки. Якщо регулярно мульчуєте малинник, то додаткові органічні добрива не потрібні.

Суперфосфат достатньо внести лише при посадці, а от без калію в подальшому не обійтися: без нього листя малини дрібнішає, його краї буріють, а тканина між жилками відмирає. Калійні добрива будуть корисні, якщо у них немає хлору, наприклад, сірчанокислий калій або калімагнезія. Кущі можна підгодувати і повним мінеральним добривом. На 1 м² вам знадобляться нітроамофоска або її аналоги (50-100 г), суперфосфат (50-80 г), сірчанокислий калій і сечовина (по 20-40 г).

Можна удобрювати малину і за такою схемою:

березень – комплексне добриво;

перед цвітінням – суперфосфат і сульфат калію;

після осіннього плодоношення – суперфосфат і сульфат калію.

Профілактика грибкових захворювань

Від борошнистої роси, антракнозу і сірої гнилі врятує бордоська рідина, «Фундазол», «Фітоспорин». Застосовувати їх найкраще у квітні. Від бактеріальних і вірусних інфекцій ліків поки немає, тому потрібно видалити уражену рослину з плантації. Від комах краще використовувати біопрепарати.

Обрізка

Восени всі пагони, які відплодоносили, можна вирізати під корінь. Так шкідникам і мікроорганізмам ніде буде зимувати, і нові пагони виростуть здоровими та сильними. Якщо ви цього не зробили, після зимівлі на них можуть з’явитися обмороження або тріщинки – видаляйте навесні всі подібні ділянки до першої здорової бруньки. Верхівки здорових пагонів укорочення не потребують – це затримає дозрівання врожаю і знизить його кількість. Процедуру проводьте під час набрякання бруньок – так легше визначити, де здорові, а де пошкоджені ділянки. Якщо сорт дає багато кореневої порослі, її краще видалити, залишивши на 1 м² 5-7 однорічних заміщаючих пагонів і стільки ж – дворічних плодоносних.

Зимівля

Більшість сортів ремонтантної малини відмінно переносять зими України, тому укриття не потребують. Для захисту кореневої системи ґрунт зверху можна вкрити товстим шаром мульчі.

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