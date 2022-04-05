Ягоди жовтої малини містять значно менше кислот, ніж ягоди червоної

Жовта малина стає все частіше улюбленицею садівників. Вона додає родзинки саду, проте колір – не єдина її особливість. Про переваги жовтої малини та найкращі її сорти розповідає «Зелена садиба».

Переваги жовтої малини

1. Солодкий смак. Ягоди жовтої малини містять значно менше кислот, ніж ягоди червоної. Тож якщо вам здавалося, що жовта малина солодша за червону – вам не здавалося. У більшості випадків так і є.

2. Жовта малина не викликає алергію. Антоціани – це речовини в рослинах, які надають їм забарвлення. У сортах жовтої малини їх значно менше, ніж, наприклад, в суниці, червоній малині чи смородині. Тому ці ягоди без ризику можна вживати людям, що схильні до алергічних реакцій, вагітним жінкам і маленьким дітям.

3. Корисні елементи. Жовта малина надзвичайно багата на фолієву кислоту. Як і червона малина, жовта – відмінний потогінний і жарознижувальний засіб. Чаї з висушених ягід і листків жовтої малини надзвичайно корисні при розладах шлунку та для виведення токсинів з організму.

4. Кулінарне використання. Старі сорти жовтої малини дуже швидко псуються і погано транспортуються, проте селекціонери вивели нові сорти, які ні в чому не поступаються червоній малині. З жовтої малини так само можна варити варення і компоти, робити пастилу, мармелад і навіть заморожувати ягоди.

5. Велика врожайність і стійкість до хвороб та шкідників. Більшість сортів жовтої малини – ремонтантні, і багато з них мають високу врожайність – до 9 кг з куща, а вага окремої ягоди може сягати і 12 г. Крім того, садівники відзначають велику стійкість жовтої малини до хвороб і шкідників у порівнянні з багатьма сортами червоної малини.

Найкращі сорти жовтої малини

«Жовтий гігант» – ремонтантний середньоранній сорт. Надзвичайно солодкі ягоди до 9 г вагою кольору бурштину, дуже ароматні. Врожайність – 4-8 кг з куща. Сам кущ високий (до 2,5 метрів), потребує підв’язки до шпалери, гарно утворює бокові пагони, не має шипів. Висока стійкість до хвороб та шкідників і до низьких температур.

«Ярославна» (або «Росяниця») – середньостиглий ремонтантний сорт. Яскраво жовті круглі ягоди вагою 10-12 г. Врожайність – приблизно 4 кг з куща. Штамбовий кущ висотою до 1,7 метрів. Не потребує підв’язки, шипів мало.

«Золота осінь» (Fall gold) – ремонтантний сорт, що має відмінну стійкість до шкідників і хвороб. Золотисто-жовті ягоди вагою 4-7 г ароматні і дуже солодкі. Врожайність – до 7 кг з куща. Висота куща – до 2,5 метрів.

«Помаранчеве чудо» – ремонтантний сорт, але найбільшу врожайність демонструє при одноразовому плодоношенні. Один з найбільш невибагливих сортів, при цьому дуже стійкий до хвороб і шкідників. Ягоди яскраво-помаранчеві, подовжені, вагою до 6 г. Мають гарну транспортабельність і не осипаються з куща. Кущ порівняно невисокий (до 1,5 м), але потребує підв’язки.

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