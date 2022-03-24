Ремонтантні сорти відрізняються великоплідністю та відмінними смаковими якостями

Урожай з кущів ремонтантної малини можна збирати не один раз за сезон: плодоношення триває з середини літа й аж до заморозків. Крім того, ремонтантні сорти відрізняються великоплідністю та відмінними смаковими якостями. Вони стійкі до характерних для малини хвороб і шкідників та прекрасно переносять несприятливі умови. Але щоб малинник радував вас своїми врожаями, в першу чергу необхідно провести правильну і своєчасну посадку. Як це зробити, пояснює «Дім і сад».

Чому краще садити навесні

Зими в Україні останнім часом не дуже стабільні, тому ремонтантну малину краще висаджувати навесні, щоб рослини встигли добре вкоренитися і адаптуватися, кущі набралися сил за теплий період і відростили нові пагони, а також щоб отримати урожай вже в рік посадки.

Де садити

Для малинника виберіть добре освітлене місце, оскільки якість ягід безпосередньо залежить від кількості сонячного світла. Між кущами необхідно залишити відстань 40-50 см, щоб рослини в повній мірі отримували поживні речовини і добре провітрювалися. У разі загущення посадок навіть ремонтантна малина може піддаватися захворюванням, а урожай стане дрібним і кислим.

Коли садити

Висаджувати ремонтантну малину варто в період, коли мине загроза заморозків, а бруньки ще не розпустилися. В Україні це кінець березня – початок квітня.

Як садити

Саджанці зверху обрізають на 15-20 см. Глибина посадкової ями повинна бути не менше 40 см. Дрібна посадка може призвести до того, що саджанці не приживуться. Після посадки ґрунт під рослинами обов’язково потрібно ущільнити і рясно полити. Гарному росту сприяє шар мульчі завтовшки 12-15 см.

Які сорти обрати

Серед різноманіття сортів ремонтантної малини можна виділити найбільш вдалі селекційні знахідки. Група сортів, які об’єднує загальна назва «Гігант», має кілька видів: червона, помаранчева і жовта. Всі вони мають прекрасні характеристики:

морозостійкість до -30°С;

прямі потужні кущі, які не потребують опори;

великі ягоди вагою до 12 грам;

тривале плодоношення до самих заморозків;

висока врожайність (до 9 кг з куща);

стійкість до посухи і температурних перепадів.

Також експерти радять сорти «Зюгана» та «Зюгана Голд».

Як доглядати за ремонтантною малиною

Доглядати за ремонтантною малиною зовсім нескладно. Досить лише вчасно поливати, регулярно розпушувати ґрунт під кущами, підгодовувати і видаляти бур’яни. Особливо важливим є полив у період утворення зав’язі і плодоношення. Відсутність достатньої кількості вологи може привести до того, що ягоди будуть обсипатися або не зав’язуватися зовсім.

У перші два-три роки підгодовувати малинник не потрібно, якщо ви внесли добрива в посадкову яму. Далі підживлення проводяться щорічно: влітку – азотовмісні препарати, органічні добрива, а восени, під зиму вносять в ґрунт комплексні добрива. Також перед зимівлею малинник необхідно почистити, обрізати, прибрати опале листя і замульчувати ґрунт.

Більше корисних порад – у рубриці «Сад»