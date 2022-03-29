Пропарювання ягідних кущів дає дуже хороший профілактичний ефект

Початок весни – дуже важливий період для садівників, які вирощують ягідні кущі, адже урожай значно залежить від правильного догляду чагарників у цей час. Багато хвороб та шкідників починають активізуватися, щойно зійде сніг і температура повітря встановиться трохи вище нуля, тому обробка смородини та порічок від хвороб і шкідників навесні – актуальне завдання. Як це потрібно доглядати ці ягідні кущі, розповідає «Дім і сад».

Коли і з чого починати догляд

Смородина пробуджується рано, і важливо встигнути обробити її до розпускання бруньок. Багато експертів рекомендують робити це в березні, однак зайва квапливість ні до чого. Якщо в цей період ділянка ще під снігом, а ночами стоять морози, турбувати рослини безглуздо: ні хімічні, ні народні засоби не подіють. Визначаючись із терміном обприскування ягідника, орієнтуйтеся на погоду і стан кущів. Коли сніг сходить, земля ще місцями мерзла, а бруньки на пагонах тільки набрякли, але не розкрилися, – ідеальний час для обробки смородини настав.

Починайте роботу з прибирання з-під кущів і знищення торішнього листя, інших рослинних залишків і мульчі, якщо її застосовували: це прихистки зимуючих стадій шкідливих комах і грибків. Крім цього, обріжте пошкоджені гілки і тонкі викривлені верхівки пагонів: швидше за все, вони були сильно вражені борошнистою росою в минулому сезоні.

Ретельно огляньте кожен кущ: чи немає на гілках роздутих бруньок, що нагадують мініатюрні капустяні качани. У них мешкають брунькові кліщі – найнебезпечніші шкідники смородини. Якщо такі бруньки є в невеликій кількості, зберіть їх вручну, а пагони, на яких велика частина бруньок роздута, виріжте повністю. Весь це спаліть.

Пропарювання кущів

Ранньовесняне зрошення гарячою водою пагонів смородини і ґрунту під кущем – дієвий, екологічний, широко поширений серед садівників метод, який дає можливість:

ліквідувати брунькового кліща або істотно знизити його чисельність;

винищити зимуючих гусениць брунькової молі, пильщика і листокруток, яйця попелиць, галиць, щитівок;

знищити спори патогенних грибків, що викликають захворювання культури;

підвищити імунітет рослин;

збільшити врожайність і поліпшити смак ягід.

Детально про цю процедуру ми розповідали вже раніше в окремому матеріалі.

Спеціальні засоби від шкідників

Пропарювання ягідних кущів дає дуже хороший профілактичний ефект. З цією ж метою використовують і інші народні засоби: розчин зеленого мила, настої часнику, тютюну, кульбаб, цибулиння, чистотілу. Обприскувати рослини цими засобами потрібно щомісяця, починаючи з пробудження бруньок і до збору врожаю.

Якщо момент для профілактичного обприскування упущений або є бажання діяти напевно, для обробки смородини садівники застосовують спеціальні препарати: одновідсотковий розчин бордоської рідини, «Актеллік», «Фуфанон», колоїдна сірка (розчин 10 г засобу в 10 л води), карбофос.

При обприскуванні інсектицидами дотримуються певних правил:

Для обробки вибирають сухий безвітряний день, коли за прогнозом не передбачається опадів протягом ще 2-3 діб. Процедуру проводять вранці або ввечері. До початку робіт прибирають опале листя, виконують санітарне прочищення кущів, розпушують землю під ними. Обприскують кущі в спецодязі (халаті, рукавичках, головному уборі), користуючись засобами захисту (респіратором). Препарат розводять відповідно до інструкції, не допускаючи перевищення концентрації. Обробивши кущ, обприскують і ґрунт під ним. Під час обробки і протягом доби після неї на ділянку не допускають дітей і домашніх тварин. Смородину обприскують в період, коли бруньки ще не почали розкриватися.

Профілактична обробка від хвороб

З метою запобігання грибкових захворювань до розкриття бруньок кущі смородини обприскують хлорокисом міді (ХОМ) або тривідсотковою бордоською рідиною. На початку бутонізації актуальна обробка препаратами «Азофос», «Скор», «Топаз» або одновідсотковою бордоською рідиною. При температурі повітря вище +15°C замість хімічних засобів допускається користуватися біофунгіцид. При обприскуванні кущів від хвороб керуються тими ж правилами, що і при обробці проти шкідників.

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