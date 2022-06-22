Від своєчасного прибирання залежить і якість врожаю, і як він буде зберігатися взимку

Ріпчаста цибуля – одна з найбільш популярних овочевих культур. І виростити її зовсім нескладно, якщо дотримуватися кількох простих рекомендацій. Про них детальніше розповідає «Дім і сад».

1. Якісний посадковий матеріал.

Від якості цибулі-сівка безпосередньо залежить врожай. Вона повинна бути сухою, без ознак будь-яких хвороб і гнилі, вирівняна за розміром. Якщо ви збираєтеся посадити цибулю під зиму, зупиніть свій вибір на дрібній сівці, діаметром не більше 1 см. З такої до середини літа виросте велика гарна цибулина, яка практично не дає квіткових стрілок.

Навесні варто садити більшу цибулю, при цьому необхідно купувати посадковий матеріал виключно у перевірених продавців: неправильне зберігання в зимовий період напевно призведе до того стрілкування. Найбільші сівки (вибірок, діаметром понад 2 см) для отримання ріпки не використовується.

2. Вдалі сорти.

Вибір сорту залежить від особистих переваг і вподобань, проте є нюанси, які необхідно знати: термін дозрівання, розмір, врожайність, лежкість, стійкість до стрілкування. Від терміну дозрівання залежить вибір часу для посадки. Тому, якщо ви вирішили посадити пізньостиглі сорти, у яких врожай готовий до збирання через 140 днів після появи сходів або пізніше, вам слід переконатися, що він підходить для умов вашої кліматичної зони.

Різні сорти відрізняються за розміром. Наприклад, у шалоту в кожному гнізді може утворитися до 30 цибулин, які не надто великі й при цьому приємно радують своєю врожайністю. Сорти, стійкі до стрілкування (наприклад, «Стурон» або «Шекспір»), є однією з гарантій хорошого урожаю, адже рослина всі свої сили спрямовує саме на формування великої цибулини.

На лежкість також слід звертати увагу, особливо, якщо ваша мета – збереження врожаю на тривалий час. До найбільш популярних сортів з тривалою лежкістю варто віднести «Стурон», «Штутгартер Різен», «Каратальську».

3. Місце під посадку.

Відмінним варіантом стане освітлене місце з рихлим і родючим ґрунтом, який має нейтральну реакцію. Цибуля негативно ставиться до вогкості, тому її не варто висаджувати в низинах. Також не рекомендується садити цибулю рік за роком в одному і тому ж місці: у ґрунті будуть накопичуватися різні хвороби, шкідники цибулі та при цьому у нього буде виснажуватися запас поживних речовин. Для цибулі підійдуть місця після посадки картоплі та томатів, а також після гарбуза, огірків і кабачків, натомість часник-попередник може зіпсувати урожай.

4. Терміни посадки та підготовка.

Як правило, цибулю садять під зиму або навесні. Восени посадку зазвичай проводять сухими цибулинами, при цьому підбираючи терміни так, щоб цибулини змогли вкоренитися до морозів, але не проросли. Якщо осінь видалася затяжною і на грядці все-таки подекуди з’явилися сходи, не варто хвилюватися: цибуля не загине і на майбутньому врожаї це не відіб’ється негативно.

Цибуля належить до холодостійких культур, тож її можна садити навесні, коли буде готовий ґрунт – уже в середині чи в кінці березня. Потрібно встигнути, поки весняна волога не піде, бо в сухій землі цибуля буде погано вкорінюватися. Перед посадкою сівок зазвичай замочують в розчині марганцівки для профілактики захворювань.

5. Догляд.

Цибуля – одна з найбільш невибагливих рослин, проте правильний догляд їй все ж потрібен. Вона любить прополювання і розпушування ґрунту: через щільний ґрунт цибулини можуть помітно поступатися в зростанні, а бур’яни віднімуть у них всі необхідні для хорошого розвитку поживні речовини, затінювати сходи та впливати на якість врожаю.

У весняний період і на початку літа цибулі не обійтися без регулярного поливу: за браку вологи цибулини формуватимуться менші, а їх смак буде більш грубим і гострим. Натомість за місяць до очікуваних термінів зі збирання врожаю полив припиняють, адже надлишок вологи може негативно вплинути на зберігання взимку.

Не можна ігнорувати підгодівлю. В основному використовують спеціалізовані органо-мінеральні комплекси, які призначені для цибулі та часнику. Кількість підгодівлі залежить від багатьох факторів, наприклад, від складу і структури ґрунту та як ґрунт підготували до посадки.

6. Терміни збирання врожаю.

Від своєчасного прибирання залежить і якість врожаю, і як він буде зберігатися взимку. Якщо ви поспішите, це відіб’ється на терміні зберігання, а, якщо будете зволікати – цибулини можуть почати псуватися у вологій землі. Прибирають цибулю, коли перо починає вилягати та грубіє, а на цибулинах виникають луски, які мають характерні для сорту забарвлення. Якщо цибулини вже «одяглися», а перо не лягло, його слід пригнути до землі за тиждень до збирання, щоб забезпечити відтік поживних речовин до цибулини.

7. Умови зберігання.

Необхідно створити хороші умови для зберігання врожаю. Для початку його слід ретельно просушити. Цибулю завжди прибирають в суху погоду. Можна підсушувати врожай прямо на грядках протягом дня і прибрати його на горище або під навіс - в сухе з хорошою вентиляцією місце.

Цибулю просушують до тих пір, поки не висохне повністю шийка, тому якщо в цибулині залишиться, хоч трохи вологи, вона почне гнити. Якщо ви плануєте зберігати цибулю в сітках, то перед сушінням перо можна обрізати.

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