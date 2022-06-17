Травневі хрущі – сезоні жуки, які зникають до кінця червня, а то й раніше, і харчуються листям дерев. Та шкідливі вони зовсім не цим: найбільшої біди завдають їхні личинки-борозняки, яких важко порівняти з іншими шкідниками, за винятком капустянки. Самки знаходять відкладають у землі на глибину 2-4 см кладки овальних яєць, личинки з яких до перетворення проживуть 3-4 роки та чудово адаптуються до погоди.

На першій стадії розвитку личинки хруща дрібні, брудно-білі, але швидко перетворюються на товсті білі личинки з брунатною головою. У перший рік вони харчуються гумусом, а ось далі – корінням, при чому пожирають все, що трапиться на шляху. Як розпізнати, що на вашій ділянці завелися борозняки, та як з ними боротися – розповідає «Зелена садиба».

Ознаки появи личинок хруща на ділянці

Якщо якась рослина дуже швидко зів’яла й загинула – це головний сигнал до пошуку борозняку. Личинки підгризають корені, тож такі рослини легко висмикнути з ґрунту. Для великих рослин основні симптоми ураження коренів – відставання в рості, в’янення листя. Пошкодження коріння може повністю загубити навіть молоді дерева. Підтвердити те, що причиною цих проблем є борозняк, можна тільки знайшовши саму личинку, і зазвичай дуже порпатися в землі для цього не потрібно.

Хімічні засоби для боротьби з личинками хруща

Борозняк не виносить надлишку азоту та лужної реакції. І перше, що потрібно спробувати, – це прості азотні добрива, наприклад, аміачну селітру та засоби для розкислення ґрунту (якщо це не протипоказано рослинам).

Найшвидший, найбільш дієвий і агресивний, а також найпростіший спосіб зупинки личинок хруща в саду – застосування хімічних інсектицидів. Та швидкість і зручність не нівелює наслідки і шкоду довкіллю, тому зважте ризики. Врахуйте, як використовується ділянка саду і через скільки днів туди можна повернутися для відпочинку чи роботи; потенційні ризики для дітей, домашніх тварин, бджіл; наявність достатніх засобів індивідуального захисту. Це не означає, що хімічні засоби не можна застосовувати, але ставитися до цього процесу потрібно відповідально, а попередньо спробувати більш безпечні варіанти.

Для боротьби з борозняком ефективні контактно-кишкові та системні інсектициди. Краще обрати вузькоспеціалізовані препарати, що розроблені спеціально для боротьби з борозняком: «Антихрущ», «Stop Хрущ», «Rembek», «Валлар», «Фас». Якщо немає вибору, використовуйте препарати більш широкої дії. Достатньо ефективні «Актеллік» чи «Актара», «Дестрой», «Белем», «Альтекс», «Агростак Біо», «Ініціатор».

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Біологічні засоби для боротьби з личинками хруща

Найпростіший варіант – придбати готовий біоінсектицид. Одні з найефективніших препаратів – «Ентоцид» (метаризин) від грунтових шкідників, «Метавайт», «Лепідоцид», а також «Бітоксибацилін» і «Актоверм».

На грядках, сезонних квітниках, пустих ділянках, навколо ягідних кущів та плодових дерев при ознаках появи хрущів і як профілактику можна посіяти сидерати, що активно збагачують ґрунт азотом, наприклад, люпин та білу конюшину. Сидерати принесуть і іншу користь – відновлять, захистять, збагатять землю, скоротять догляд, стримають бур’яни. Непогано теоретично мали б справлятися й сильні інсектицидні рослини – гірчиця, гречка та ріпа, та на практиці гірчицю борозняк і не помічає, як і часник, фенхель, кріп. З декоративних видів непогані відлякувачі – герані й полин, та самостійно з личинками хруща вони не впораються.

У квітниках і багаторічних насадженнях, де неможливо досівати сидерати, а також там, де немає часу і бажання гратися з посівом, можна використати:

мульчу з подрібненої конюшини чи бузини;

відвар листя грецького горіха (1 кг на відро води, довести до кипіння й настояти тиждень);

настій цибулевого лушпиння (2 склянки на відро, з настоюванням тиждень або більш «швидкий» відвар з кип’ятінням протягом 5 хв);

настій гірчичного порошку (100 г на 10 л);

часниково-цибулевий настій (200 г подрібнених з лушпинням цибулин залити 1 л води, настоювати 10 днів і розбавляти по 2-3 ст. л. на відро води);

додавання жменьки лушпиння в посадкові ямки, органічні добрива, що вносяться в землю чи мульчу.

Профілактичні методи

Оскільки хрущі обирають лише голі ділянки ґрунту, найкращий захист – турбота про землю. Активне використання мульчі, відсутність неприкритих ділянок і в декоративних композиціях, і на городі – надійний спосіб створити для хруща несприятливі умови: якщо яйця не буде, де відкласти, – і личинок не буде. Задерніння теж працює.

Якщо поруч є занедбані ділянки, хрущі особливо активні в вашому районі або ви не хочете відмовлятися від звичного вигляду чистої землі на грядках, у період появи травневого хруща відловлюйте жуків до того, як вони встигнуть непомітно заглибитись у землю. Зробити це можна за допомогою різних саморобних пасток і хитрощів:

струшування жуків з дерев після холодної ночі рано вранці (працює, якщо вночі температура до +12°С);

готові пастки для жуків, наприклад, клейові принади для мух та жуків чи клейка стрічка, яку можна прикріпити до дошки і картону;

«приманки» з гною чи компосту на відкритих місцях, температури яких будуть приваблювати самок більше голої землі і з яких потім легко вибрати й знищити кладки яєць і личинок;

світлові пастки для жуків: помістити на дно банки чи контейнера автономне джерело світла і обмастити стінки липким розчином чи солідолом або натягнути перед ліхтарем простирадло з тазом з оцтовою водою для падаючих жуків;

пастки на деревах з пластикових пляшок (верхню частину зрізають і перевертають «лійкою», на дно наливаючи зброджене варення, квас, підсолоджене пиво).

Головні помічники в боротьбі з хрущами та їх потомством – корисні птахи, в тому числі шпаки, горобці, свійська птиця, а також їжачки. Не забувайте розвішувати й наповнювати в садку годівнички, будуйте хатки, не турбуйте їжаків на зимівлі, таким чином приваблюючи природних ворогів хрущів на ділянку.

Більше корисних порад – у рубриках «Сад» і «Город»