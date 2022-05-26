Обрізка, побілка і розкислення допоможуть позбутися проблеми і знизити ймовірність її повторення

Мох і лишайники зустрічаються досить часто як на молодих, так і на старих деревах. Вони не є паразитами як такими, адже не харчуються рослиною, на якій живуть, проте завдають шкоди інакше – уповільнюють відновлення кори, створюють більш сприятливе середовище для розвитку бактерій та появи інших шкідників. Якщо мох на деревах не видаляти, за 2-3 роки він повністю покриє його, і рослина почне поступово гинути. AgroMarket розповідає, як можна позбутися моху та лишайників, а також запобігти їхній появі.

Механічний спосіб

Відшкрібання лишайника вручну вважається найкращим методом, адже це можна робити за допомогою капронової щітки, скребачки або залізної пластини. Опісля очищене місце рекомендується обробити 5% розчином залізного купоросу. Важливо обдирати мох і лишайник в той період, коли сокорух вже завершено. Все потрібно робити дуже акуратно, без пошкоджень самої кори, інакше існує великий ризик заразити рослину паразитами або бактеріями. Можна постелити біля стовбура плівку, щоб зібрати все здерте з дерева і прибрати з ділянки.

Кислота

Можна обприскати гілки розчином щавлевої кислоти (1:8): нарости почорніють і почнуть активно відпадати. Проте важливо не проводити таку процедуру часто, інакше пошкодиться сама кора.

Побілка

Покриття штамбів і основних гілок спеціальною сумішшю підвищує імунітет дерева, причому здійснювати побілку слід як в кінці осені, так і в другій половині зими в сонячний день. Слід заздалегідь обробити всі пошкодження та порізи на дереві садовим варом і тільки після починати побілку, інакше відбудеться блокування пор і порушиться газообмін у рослин.

Обрізка

Запущену територію потрібно оглянути і механічним способом видалити всі сильно пошкоджені дерева і гілки. Санітарна вирубка також супроводжується видаленням гілок крони, що сприяє притоку світла і повітря.

Спеціальні засоби

Існують і спеціальні засоби захисту рослин, серед яких антигрибкова речовина «Скор» (фунгіцид). Такий спосіб актуальний, якщо ви не хочете або не маєте можливості використовувати більш натуральні розчини. «Скор» не варто застосовувати дуже часто, адже мікроорганізми можуть виробити імунітет до речовини, і тоді обробка не принесе бажаного результату. Препарат також не особливо корисний під час активного формування наростів моху.

Попередження появи моху і лишайника

Висадка саджанця повинна відбуватися на сонячній території, оскільки лишайники та мохи люблять затінок і сирі місця. Поряд не повинно бути високих будівель або старих дерев із великою кроною. Обрізка, побілка і розкислення допоможуть позбутися проблеми і знизити ймовірність повторення ситуації в майбутньому. Важливо також періодично оглядати дерева і не запускати ситуацію, тоді догляд буде простіший.

Більше корисних порад – у рубриці «Сад»