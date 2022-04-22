Від червоного кліща може потерпіти не лише яблуня, а й груша, вишня, слива і навіть горобина

Окрім хвороб, яблуні вражають безліч шкідників, які псують і пагони, і листя, і квіти, і зав’язь, а потім – плоди. Самі лише види гусені важко перелічити. Та якщо вчасно помітити шкідників на деревах, урожай можна врятувати. «Флорист-Х» розповідає про найпоширеніших шкідників яблунь і способи боротьби з ними.

Попелиця

Зелена яблунева попелиця утворює на пагонах і листі цілі колонії, поїдає і псує зелень та вкриває місця проживання медяною росою. Природний ворог попелиці – сонечко, але якщо розраховувати лише на них, можна втратити дерево. Найкраще у боротьбі з попелицею застосувати навесні обробку дерева 3% розчином «Карбофосу» по сплячих бруньках. Якщо бруньки вже почали розпускатися, то концентрація розчину повинна бути слабшою – 2%, а якщо обприскувати доводиться по зелених зростаючих паростках – 1%. Замість «Карбофосу» можна застосовувати «Фосфамід», «Золон», «Актара», «Фітоверм».

Гусінь

Яблуні може нашкодити безліч видів гусені. Вони паразитують на різних частинах яблуні, харчуючись ними і підточуючи здоров’я дерева. Виглядають вони всі по-різному, але всі шкодять рослині. Якщо ви виявили навесні павутинні гнізда, їх необхідно зрізати і знищити вогнем, не дозволяючи розповзатися. Під час розпускання бруньок обробіть дерева 7% розчином «Карбофосу» або 3% розчинами «Хлорофосу» чи «Нітрафену».

Павутина

Яблунева міль відкладає яйця на молодих гілках (біля основи бруньок, на розгалуженнях), і гусінь, що з’явилася навесні, виїдає бруньки, а потім – молоде листя, робить із павутини баню і живе під нею колонією по 50-70 штук. Гусені на яблуні у павутині створюють нове ненажерливе покоління. Приблизно так само поводиться листовійка, що з’являється у вигляді гусені й пошкоджує бруньки та бутони яблуні, перетягуючи павутиною листя. У цьому випадку вам допоможе обробка дерева 3% розчином «Нітрафену» напровесні та обприскування 7% розчином «Хлорофосу» або 2% розчином «Золону» після розпускання бруньок.

Мурахи

Мурахи згризають бруньки яблуні, а якщо вони приходять на дерево в період плодоношення, то можуть зіпсувати врожай, оскільки харчуються соком плодів, та ще й попелицю розміщують на випас у саду. Боротися з мурахами потрібно радикально, бо самі вони не підуть, і найкраще об’єднати засоби, що знищують і мурах, і попелицю.

Проти попелиці, крім «Карбофосу», використовують «Актару», «Актелік» та інші інсектициди. З мурахами складніше: застосування хімічних аерозолів типу «Раптор» або «Комбат» на відкритому повітрі належного ефекту не дадуть, а гелеві препарати з тими ж назвами можуть погубити не лише мурах, а й бджіл. Тому найкраще використовувати спеціальні пастки з отрутою всередині – шайби з дрібними прорізами. Потрапивши в пастку й отруївшись повільно діючою отрутою, мураха повертається у свій мурашник і заражає своїх побратимів. Ще один вихід зі становища: гладке металеве кільце, дуже щільно надіте на стовбур, по якому мурахи не проповзуть.

Листовійка

Листовійка з’являється навесні з коконів у корі дерева. Зелені гусені в бурих цятках їдять бруньки та бутони яблуні, виробляючи павутину. До середини літа вони заляльковуються у згорнутих ними листках. Цю гусінь дуже важко побачити, тому краще не чекати, коли вона почне поїдати майбутній урожай, а на початку весни обробити яблуню розчином «Нітрафену» (3%), а в подальшому використовувати для обприскування 7% розчин «Хлорофосу».

Кліщ

Від червоного кліща може потерпіти не лише яблуня, а й груша, вишня, слива і навіть горобина. Під час цвітіння яблуні личинки кліща, що перезимували у тріщинках кори, вкривають молоде листя своїми тілами, як нальотом. За три тижні личинки стають дорослими комахами і відкладають яйця на листі. За сезон павутинний кліщ відтворює 5-6 поколінь, на пошкоджених ділянках з’являються тонкі павутинки.

При сильному ураженні обробіть дерева до розкриття бруньок «Нітрафеном» або «Олеокупритом», у період утворення бутонів краще використовувати «Карбофос», «Метафос», «Фосфамід» або колоїдну сірку. Якщо ви не впевнені в тому, що знищено всіх кліщів, проведіть третю обробку яблуні одним із перерахованих препаратів після цвітіння, але не використовуйте двічі один і той самий засіб, щоб кліщі не змогли виробити на нього імунітет. Будьте обережні при застосуванні сірковмісних препаратів, не обприскуйте яблуню у вітряний день, щоб не обпекти листя. Остання обробка від кліща проводиться не пізніше, ніж за місяць до збору врожаю.

Плодожерка

Від плодожерки потерпають не тільки яблуня та груша, а й кісточкові – персик, слива та айва. Зимує плодожерка у ґрунті або в корі дерева, загорнувшись у щільний кокон, а наприкінці цвітіння з’являються метелики, що відкладають яйця на верхній частині листя і плодах. За два-три тижні гусені починають псувати яблука, виїдаючи середину та пробираючись до насіння. Руйнують гусені й молоді пагони, прогризаючи в них тунелі, через що гілки сохнуть і надломлюються.

У боротьбі з плодожеркою застосовується обробка дерев відразу після цвітіння «Хлорофосом» або «Метафосом», за два тижні обробку варто повторити. Пізні сорти яблунь обприскують до семи разів за сезон.

Шовкопряд

Якщо гусені дуболистого й кільчастого шовкопрядів ушкоджують переважно листя яблуні, то непарний шовкопряд, пожирає ще й бутони і зав’язm. До червня гусені утворюють кокони у кроні дерева, а наприкінці липня з них з’являються метелики, що відкладають яйця. За масового нашестя шовкопряда дерева можуть узагалі залишитися без листя.

Регулярно оглядайте дерева і при виявленні яйцекладки обробіть її вірусним препаратом «Вірін-ЕНЖ». До розпускання бруньок обприскайте яблуню «Нітрафеном», а перед цвітінням – «Карбофосом», «Метафосом», «Золоном», «Хлорофосом» або іншим подібним препаратом.

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