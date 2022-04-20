Краще під час цвітіння хімікатами яблуні не обробляти

Боротьба із хворобами яблуні завжди починається з високого рівня агротехніки та уважного догляду, тому що захворюють у першу чергу ослаблені і недоглянуті дерева. Профілактичну обробку яблуні проводять на початку весни, до розпускання бруньок, і восени, після збору врожаю, також обробки проводять за потреби влітку. Чим саме і коли, розповідає «Флорист-Х».

Весняна обробка проводиться для того, щоб знищити комах, які зимували в саду, й захистити дерева від грибкових хвороб. Проводиться обробка у три етапи: до розпускання бруньок, під час розкриття листя і після нього. Осіння профілактична обробка проводиться для знищення комах, що сховалися у тріщинах кори на зимівлю, і з метою попередження захворювань.

Ранньою весною, до набрякання бруньок, вибравши теплий безвітряний день із температурою не нижче +5°С, проводять профілактичне обприскування яблуні і ґрунту під його кроною від грибкових хвороб мідним купоросом або розчином «Нітрафену». На самому початку процесу розпускання бруньок для попередження парші необхідно обприскати дерева бордоською рідиною, мідним або залізним купоросом. Від гусені та довгоносиків допоможе розчин «Хлорофосу», а від кліщів – суспензія колоїдної сірки.

Якщо ви не обробляли яблуні від парші до розпускання бруньок, проведіть обробку бордоською рідиною, «Карбофосом» (сечовиною), мідним або залізним купоросом під час цвітіння. Це дозволить не тільки захистити яблуні від парші, а й знищити шкідливі личинки і яйця гусениць молей, метеликів, кліщів і трачів, а якщо ви оберете залізний купорос або «Карбофос», ваші дерева отримають, крім захисту, додаткове живлення.

Комплексно проти шкідників і захворювань під час цвітіння також допоможе суспензія колоїдної сірки, «Фталан», «Каптан» або «Цинеб». Водночас знищують «Карбофосом» гусінь, плодожерок, медяницю, кліщів і попелицю. Для знищення кліщів найкраще використовувати емульсію «Кельтану», а проти гусені гарні результати дає обробка суспензією «Ентобактеріну». Але краще під час цвітіння хімікатами яблуні не обробляти, бо це може нашкодити комахам-запилювачам.

Відразу після цвітіння за допомогою бордоської рідини, «Карбофосу», мідного або залізного купоросу ведеться боротьба з паршею, а також із кліщами, трачами, личинками і гусінню метеликів і молей. За два-три тижні проводять комбіновану обробку яблунь проти парші, плодожерки та інших шкідників розчином «Хлорофосу» з додаванням сечовини. У цей час небажане використання бордоської рідини, мідного купоросу або хлорокису міді, оскільки вони можуть залишити опіки на листі і сітку на плодах яблуні.

Влітку, якщо потрібно, обробіть яблуню від грибкових захворювань мідьвмісними препаратами з додаванням у розчин рідкого мила. За необхідності від шкідників дерева обробляють «Карбофосом», «Актеліком», «Інта-віром» або іншими інсектицидами. Робити це бажано не пізніше, ніж за місяць до дозрівання плодів.

Восени, після збору врожаю, але до опадання листя, проводять останнє профілактичне обприскування саду сечовиною або «Нітрафеном», що також захистить від шкідливих комах, що лишилися перезимувати у ґрунті під яблунями чи в їхній корі. Сечовина, крім захисту від шкідників, дасть яблуням додаткове живлення.

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