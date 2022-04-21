Буває, що в яблуні немає сил на вегетацію, тому дайте їй відпочити

Існує багато хвороб та шкідників, які вражають яблуні і знижують як плоди, так і самі дерева. Важливо вчасно помітити симптоми захворювання та почати лікування, щоб яблуня не загинула та не заразила інші дерева поруч. «Флорист-Х» розповідає про найпоширеніші хвороби яблунь і як з ними боротися.

Симптоми та причини хвороб яблунь

Листя яблуні жовтіє

Коли коренева система яблуні потерпає від перезволоження, вона обов’язково дасть про це знати зміною кольору листя із зеленого на жовтий. Так само дерево відреагує на неправильне зволоження ґрунту: якщо у спекотний сонячний день ви при поливанні окропили листя яблуні, на місці крапель можуть утворитися жовті опіки. Також яблуні жовтіють від нестачі у ґрунті заліза, при ураженні дерева шкідниками, якщо коріння підриває кріт або його кору пошкодили гризуни, при ураженні паршею або бурою плямистістю.

Іржаве листя на яблуні – ознака грибкової хвороби іржі, що проявляється в середині літа: спочатку з’являються іржаві плями згори листової пластини, потім вони поступово розпливаються, а з іншого боку листя утворюються зіркоподібні нарости. В результаті листя передчасно опадає, що знижує зимостійкість яблунь і підриває їхній імунітет.

Плями на листі

Сірі плями зі світло-зеленим нальотом на верхній стороні листа – рання ознака захворювання паршею. Жовті плями – ознака бурої плямистості або більш пізній симптом парші. Здуття на листі червоного або червоно-жовтого кольору – знак присутності на листі червоноголової попелиці, а маленькі червонуваті цятки свідчать про грибкове захворювання чорний рак.

Листя скручується

Найчастіше це свідчення присутності на яблуні попелиці, яка висмоктує з рослини сік, унаслідок чого листя згортається й опадає. Також скручується й обсипається листя в разі захворювання борошнистою росою.

Яблуня чорніє

Якщо чорніють гілки яблуні, то це, найпевніше, чорний рак – одне з найнебезпечніших захворювань, від якого відмирають частини рослин вище рани. Вогнища ураження можна локалізувати. Найкращий засіб у боротьбі з чорним раком – мідний купорос. Якщо ж стовбур і гілки виглядають, як завжди, але з’явилося чорне листя, це може означати розвиток парші.

Яблуня сохне

Такі симптоми найчастіше свідчать про те, що причина захворювання – чорний рак, він же гангрена або вогневиця. Це грибкове захворювання вражає не лише яблуню, а й грушу. Спочатку на корі гілок і стовбура з’являються брудно-фіолетові розводи і продавлені плями, що розростаються концентричними колами, потім кора розтріскується, чорніє, ніби обвуглюється, вкриваючись «мурашками» – спорами грибка. На уражених грибком яблуках з’являються вдавлені плями бурого кольору, які чергуються зі світлими колами. З часом такий плід зморщується, чорніє і висихає, вкриваючись спорами грибка. Зазвичай хворіють на чорний рак дерева, яким більше двадцяти років, але берегти здоров’я яблуні потрібно замолоду.

Схожі симптоми і у поширеного грибкового захворювання яблунь і груш – цитоспорозу. Як і вогневиця, цитоспороз вражає ослаблені дерева з пошкодженою корою, тому важливо стежити за її станом. Уражені цитоспорозом ділянки набувають червонувато-коричневого відтінку, вкриваються горбочками зі спорами грибка, і в результаті яблуня засихає частково, а в запущених випадках може загинути і все дерево.

Передчасне засихання листя на яблуні найпростіше пояснюється посухою в літній час і недостатнім поливом. Якщо гілки і кора в порядку, полив здійснюється за законами агротехніки, але якщо і при цьому сохне листя на яблуні, то це може бути результатом роботи кротів або наслідком природного порушення водообміну дерев, коли після дуже морозної зими настає рання тепла весна. Тут уже навряд чи можна щось зробити, але не поспішайте звільняти ділянку від таких дерев: наступного року вони можуть відійти.

Яблуня не розпускається

Причиною цього може бути пошкодження яблуні сильними зимовими морозами, від чого її стовбур і гілки стають крихкими, а на корі з’являється чорний наліт. Квіткові бруньки сильно пошкоджуються морозами і навесні не розпускаються, а отже, яблуня не плодоносить. Підвищити холодостійкість і несприйнятливість садових дерев до хвороб і шкідників можна правильним і своєчасним внесенням добрив, доглядом за кроною, збалансованим поливом, підгортанням яблунь снігом, захистом найбільш уразливих до морозів ділянок на деревах.

Крім того, яблуня може не зацвісти, якщо при посадці ви заглибили прикореневу шийку в землю, якщо гілки яблуні розташовані майже вертикально (яблуня плодоносить тільки на горизонтально розташованих гілках) і якщо дерево відчуває дефіцит заліза.

Яблуня в’яне

Причиною цього можуть бути кроти, що підривають коріння яблуні. Позбутися їх важко, але цілком можливо: одягніть на вихлопну трубу автомобіля або мотоцикла шланг, другий його кінець опустіть у кротячий хід. Нехай двигун попрацює 30-40 хвилин, а ви спостерігайте за поверхнею ділянки, і якщо побачите цівку диму з-під землі, негайно завалюйте виявлений хід землею. Що більше ходів ви виявите і закриєте, то більш упевненими можете бути, що кроти не з’являться у вашому саду щонайменше три-чотири роки.

Буває так, що в яблуні просто немає сил на вегетацію, тому дайте їй відпочити цього року, виконуючи всі необхідні агротехнічні процедури, і цілком можливо, що наступної весни вона зацвіте й дасть урожай.

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Осипаються плоди

Якщо ви навесні перестаралися з азотними добривами (сечовиною, перегноєм або рідким гноєм), то яблуня дасть багато листя, але м’якоть плодів буде пухкою і багато з них, найімовірніше, опадуть. Щоб цього не сталося, полийте дерево розчином суперфосфату (25-30 г на десять літрів води) з розрахунку одне відро на 1 м² пристовбурного кола. Іншою причиною масового опадання плодів з яблуні може бути нестача калію: підживіть дерево калійним добривом, і проблема вирішиться. Третьою причиною може бути порушення водного балансу – або занадто рясний, або недостатній полив. Також причиною осипання плодів може бути плодова гниль через пошкодження яблук плодожеркою.

Опадає листя

Передчасна втрата яблунею листя може відбуватися від нестачі калію. Власне, майже на всі стресові явища, якими є хвороби, навала шкідників, посуха, морози, нашестя гризунів і так далі, яблуні реагують втратою листя.

Як боротися з хворобами

Щоб вилікувати яблуню від чорного раку і цитоспорозу, необхідно:

обрізати хворі гілки;

зачистити гострим стерильним інструментом рани на стовбурі і гілках, захоплюючи 1-2 см здорової тканини;

обробити всі зрізи 3% розчином мідного купоросу і вкрити садовим варом;

закласти дупла;

зібрати і спалити уражені плоди.

Перевіряти стан зрізів і оглядати дерева на предмет рецидиву потрібно кожні два-три тижні, і не забувайте навесні і восени обробляти стовбур вапном.

Рак яблуні

Крім чорного раку, схильна яблуня до захворювання на рак звичайний і рак кореневий. Звичайний рак вражає скелетні гілки, гілки другого порядку і кору. При обмороженні яблуні в зимовий час на ній з’являються пошкодження, і якщо в таку ранку потраплять спори грибка, вона вже не загоюється. Кора в осередку ураження відмирає, висихає, а згодом повністю відвалюється.

Захворювання яблуні кореневим раком починається із проникненням у тріщинки кореневої системи дерев паличкоподібної бактерії, що живе в ґрунті, від чого на коренях утворюються гниючі жовна і нарости, в яких плодиться величезна кількість шкідливих бактерій. Найгірше, якщо рак вражає кореневу шийку, – у цьому випадку дерево загине майже напевно.

При сильному зараженні дерева скелетні гілки, лікувати які вже марно, потрібно спиляти і спалити. Зрізи і тріщини в корі змастіть 1% розчином мідного купоросу і нанесіть на зрізи садовий вар.

Парша

Найкращий результат дає обробка яблунь і ґрунту під ними в момент початку розпускання бруньок бордоською рідиною (400 г на 10 л води), але якщо ви не встигли провести обприскування в ці терміни, то обробіть яблуні в період бутонізації, але тільки не 4%, а 1% розчином препарату.

Друге обприскування яблунь 1% розчином бордоської рідини (або іншим фунгіцидом) необхідно провести відразу після цвітіння, а ще через два-три тижні – третє. У разі занедбаності хвороби допустимо провести до шести обробок яблунь фунгіцидами, проте будьте уважні при виборі препарату, щоб не спалити листя – виберіть декілька контрольних гілок і проведіть на них пробне обприскування. Гарні результати проти парші та інших грибкових хвороб показують препарати «Вектра», «Скор» і «Циркон». Не забувайте восени прибирати з-під яблунь опале листя і перекопувати ґрунт поруч. Існують стійкі до парші сорти яблунь: «Антонівка», «Пепін шафранний», «Пепін лондонський», «Джонатан» тощо.

Бура плямистість

Боротися з бурою плямистістю обприскуванням фунгіцидами («Каптаном», «Цинебом», 1% розчином бордоської рідини).

Іржа

Найчастіше іржа яблуні виникає, якщо поблизу росте ялівець, і як превентивний захід необхідно зрізати уражені грибком гілки ялівцю ранньою весною. Іржу, як і інші грибкові хвороби, лікують фунгіцидами – бордоською рідиною, препаратами сірки.

Плодова гниль

Плодову гниль знищують двома сеансами обприскування яблуні розчином фунгіциду «Хом» із розрахунку 40 г препарату на відро води: перший – під час розпускання листя, другий – після цвітіння яблунь. Витрата: на кожне дерево по 5-6 літрів розчину.

Борошниста роса

Борошниста роса вражає пагони, кору, листя та бруньки, утворюючи брудно-білий пухкий наліт, який поступово стає бурим із темними вкрапленнями. Листя жовтіє і сохне, пагони не ростуть, дерево перестає плодоносити і згасає. Грибниця може перезимувати і відновити свою руйнівну роботу навесні.

Боротьбу з борошнистою росою починають у момент, коли розпускається молоде листя: проводять обприскування 1% бордоською рідиною або розчином препаратів «Скор» чи «Топаз» із розрахунку 2 мл засобу на відро води. Після цвітіння обробіть дерева хлорокисом міді або препаратом «Хом» (40 г на відро води). Третя обробка проводиться 1% бордоською рідиною або розчином 50 г мідного купоросу і 20 г рідкого мила у відрі води.

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