Для отримання зелені протягом усього літа салати рекомендується підсівати кожні 2 тижні

Навесні трапляються накладки та помилки через велику кількість різних робіт на городі, і може статися, що деякі грядки в червні ще (чи вже) будуть пустувати. Але це не причина засмучуватися: влітку можна отримати кілька врожаїв пряної зелені, цибулі, коренеплодів і різних салатів, що добре урізноманітнить домашнє меню. Що саме та як садити на городі в червні, розповідає «Дім і сад».

Салат

Вітамінна салатна зелень дуже доречна на весняному столі, адже після зими потреба організму e вітамінах зростає. Головна перевага салатів – їх скоростиглість. Посіяти їх можна вже у квітні-травні і перший врожай дозріє на початку червня, а для отримання зелені протягом усього літа варто підсівати салат кожні два тижні.

Сорти салатів поділяються на літні, весняні та осінні, тому для кожної пори року слід підбирати відповідне насіння. Для того, щоб салатна зелень була соковитою і без гіркоти, потрібен регулярний полив, особливо в спекотні літні місяці.

Серед скоростиглих салатів популярністю користуються «Малинова куля», качанний «Майська королева», «Ендівій кремовий», «Грюнетта», «Кучерявий», «Фанлі».

Кріп

Ніжна зелень кропу швидко грубіє, тому кожні 10-15 днів рекомендується проводити новий посів. Насіння проросте швидше, якщо його попередньо замочити в гарячій воді, а потім витримати кілька діб у воді кімнатної температури. Як і у випадку з салатом, кропу потрібен регулярний полив, щоб зелень не грубіла. Найкращі сорти – «Мамонт», «Грибовський», «Анет», «Амброзія», «Алігатор».

Коренеплоди

Якщо ви робили підзимні посіви буряка, моркви, ріпи або редьки, то врожай цих культур можна збирати вже у червні. Для створення зимових запасів рекомендується сіяти коренеплоди в першій половині літа. Для південних районів такі посадки можна проводити до середини липня, а для північних пасує лише червень.

Ріпа. Ранні сорти дозрівають за 45-60 діб, пізні – до 3 місяців і більше. Звертайте увагу на терміни дозрівання вибраного сорту, інакше з настанням осінніх заморозків плоди можна втратити. Культура погано переносить спеку, тому в середині літа доведеться рясно поливати посадки. Посів ріпи у червні дозволяє отримати врожай вже за 1,5-2 місяці.

Буряк. Посів можна проводити в червні і пізніше. У середині літа на городі звільняються грядки після збирання деяких овочів, але буряк не любить рости на одному й тому ж самому місці два роки поспіль. Найкращі попередники для нього – цибуля, томати, баклажани, перець і картопля.

Морква. Посів краще проводити на місці редису, капусти чи кабачків. Морква дозріває за 90-135 діб, тому для зимового зберігання слід вибирати відповідні сорти.

Квасоля

У червні можна посіяти стручкову квасолю. Сухі боби попередньо необхідно замочити у воді. Квасоля – в’юнка рослина, тому для пагонів слід встановити спеціальні опори. При посадці поруч кількох сортів квасолі врожайність культури збільшується. Найкращі попередники – томати, перець, баклажани, огірки, цибуля, часник, буряк і кабачки. Популярні скоростиглі сорти – «Спаржева зелена», «Еурека», «Серенгеті», «Золота зірка», «Парпл Тіпі», «Фазенда», «Шарлотта».

Зелена цибуля

Цибуля на перо сіється на початку літа. Можна висадити її упереміш із морквою, тандем цих двох рослин допоможе позбутися шкідників. Перед посівом цибулі грядку добре орють і розпушують. Культура вимоглива до ґрунтів, їй також необхідний рясний полив у спекотні літні місяці. До збору врожаю землю рихлять кілька разів на сезон. Відмінний результат вдається отримати при посадці сортів «Ранній збір» (врожай дозріває за 45-60 днів), «Цибуля-трибулька» (збір пера можна починати вже за місяць після посіву насіння), «Шашлична» (дозріває за 21-28 діб).

Шпинат

Шпинат – культура швидкого дозрівання, від посіву насіння у відкритий ґрунт до отримання врожаю проходить близько 55 діб. Можна проводити посів насіння безпосередньо у відкритий ґрунт з квітня (морозостійкі сорти) при стійкій температурі від +3 до +5°С, а потім через кожні 2 тижні. Відстань між лунками має бути від 7 до 20 см, між рядками – від 20 до 40 см.

Сортовий шпинат прийнято поділяти на три групи – ранньостиглі сорти, сорти середнього терміну дозрівання та пізньостиглі. При виборі насіння шпинату для осіннього посіву рекомендуємо вибирати ранні сорти культури. При підзимовім посіві шпинату у відкритий ґрунт в середині осені необхідно вибирати тільки морозостійкі сорти.

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