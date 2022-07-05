Щоб огірки родили до самих морозів, необхідно створити ідеальні умови іще в липні

Довгого плодоношення огірків як у теплиці, так і у відкритому ґрунті можна добитися лише дотримуючись правильного догляду рослин. Якщо не робити нічого, вже в серпні цвітіння буде слабким, зав’язь – рідкою, а на початку осені огірок зовсім перестане рости, а листя пожовтіє. Як правильно доглядати огірки в липні, щоб збирати урожай до самих морозів – розповідає «Дім і сад».

Загалом, щоб огірки родили до самих морозів, необхідно створити ідеальні умови іще в липні:

стабільна температура, захист від холоду зеленої частини й коренів;

постійна вологість ґрунту, повна відсутність бур’янів;

захист від хвороб і шкідників, профілактичні обробки;

повноцінний склад землі та регулярне поповнення запасів мікроелементів.

Правильний полив

Різниця у догляді за огірками в теплиці та у відкритому ґрунті істотна, оскільки у теплиці температура завжди вища. Якщо після дощу або в прохолодну погоду на відкритих грядках полив можна пропустити, то в закритому приміщенні він необхідний не менше одного разу на день. Більшість сортів при нестачі вологи можуть почати гірчити, плід стає неприродно вигнутим, нерівним по товщині. Норма витрати води – 8-12 літрів на 1 м2. Якщо з будь-якої причини земля дуже висохла, норма збільшується до 15-20 літрів. Глибина промокання ґрунту має становити не менше 20 см.

Ранковий полив завжди проводиться під корінь, щоб вода не потрапляла на листя. Найкращий час – з 6:00 до 10:00, коли сонце іще не піднялося занадто високо. Вечірній полив бажано проводити з 19:00 до 21:00, коли іще тепло. Теплицю після кожного поливу потрібно обов’язково провітрити, домогтися, щоб повітря було не дуже вологим (60-65%). Якщо температура повітря дуже висока, треба відкрити всі вентиляційні отвори, а між рослинами поставити відра з холодною водою.

Обробка проти захворювань

Жовті плями на листі, білий або темний наліт на будь-якій частині рослин – все це грибкові захворювання. Якщо виявлене навіть поодиноке листя зі схожими проблемами, його потрібно негайно зірвати й утилізувати, а всі рослини відразу після цього обробити. Як ліки можна використовувати 1% розчин бордоської рідини або «Фітоспорін». Для обприскування зручно брати садовий розпилювач, а листя обробляти з обох боків.

Хороший результат від павутинного кліща дає використання молочної сироватки, розведеної з водою у пропорції 2:1, з додаванням столової ложки тертого господарського мила. Також можна застосовувати настій золи з розрахунку 2 склянки на відро води. Хорошою альтернативою стане біопрепарат «Фітоверм».

Для профілактики виникнення захворювань огірки краще висаджувати в місцях з хорошою циркуляцією повітря. Навколо ліани варто виривати всі бур’яни – вони можуть переносити збудників захворювань. Пагони варто зафіксувати на шпалерах, перголах або спеціальних сітках, адже вологий ґрунт при контакті з плодами, листям і навіть вусами може стати причиною хвороби. Профілактична обробка в теплиці проводиться 3-4 рази на місяць, а у відкритому ґрунті – після кожного дощу. У теплиці варто видалити нижнє листя в ліан для поліпшення вентиляції при підвищеній вологості.

Підживлення

У середині плодоношення (у липні) і наприкінці літа необхідний калій і поповнення запасів азоту. У відрі води потрібно розчинити 0,5 кг коров’яку та 1 столову ложку сульфату калію. Якщо при посадці не вносили достатньо органічних добрив, необхідність в підживленнях виникає вдвічі частіше.

Догляд за огірками у відкритому ґрунті простіший – після підживлення гноєм у землю нічого не потрібно закладати. У теплиці залишки коров’яку потрібно перемішати з ґрунтом, щоб вони не стали причиною появи мошок й уникнути неприємного запаху.

Тимчасове укриття

Над огірковими грядками бажано встановити дуги. Пізніше, коли почнуться холодні ночі й буде осідати роса, на них варто накинути агроволокно або поліетиленову плівку, щоб захистити рослини від стресу і запобігти грибковим захворюванням. Невеликі осінні заморозки та затяжні холодні дощі під укриттям рослинам також не страшні. У цей період допоможе обробка «Епіном» – рослинам буде простіше впоратися зі стресом при різких стрибках температури. Не можна залишати укриття з поліетилену в сонячні дні, особливо, якщо воно не має вентиляційних отворів – листя просто згорить від високої температури.

Навіть в осінні морози нижче -6°C можна зберегти грядку з огірками. Відстань між покривним матеріалом і ліаною має бути не менше 15 см, все, що буде стикатися з плівкою або агроволокном при негативних температурах, замерзне. Якщо мороз сильний, слід використовувати багатошарове укриття. Підійде будь-який додатковий матеріал, навіть звичайна тканина, килимки та старий одяг. Якщо верхній шар полити водою, укриття не промерзне навіть при -8°C.

Мульчування

Мульчування допомагає вирівняти перепади температури й вологості. Товщина шару мульчі залежить від температури: чим вища температура – тим товщий шар. Краще використовувати живильні субстрати – торф, компост, солома і перегній. Дощові черв’яки швидко розтягують органіку, тож поповнювати шар мульчі доведеться досить часто.

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