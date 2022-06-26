У липні можна продовжувати засівати культури на місце невдалих сходів

У середині літа роботи в городників все ще немало. Через спеку обов’язковим є регулярний полив рослин, зменшити об’єми якого допоможе мульчування. Саме в липні особливо потрібно дбати про збереження врожаю – від хвороб, шкідників, птахів. Стартує збирання врожаю, а з ним – консервування.

У липні можна продовжувати засівати культури на місце невдалих сходів або грядки, що звільняються після ранніх культур, висаджувати в теплиці овочі «другої хвилі», при належному догляді – продовжувати посадки саджанців із закритою кореневою системою. У середині літа можна навіть посадити картоплю. Посівний календар на липень – ефективний спосіб організувати свій вільний час і виділити найкращі дні для роботи з рослинами. Детальніше про вдалі та невдалі для посадок і робіт на городі та в саду розповідає «Зелена садиба».

Посівний календар на липень 2022 року

Сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 6, 7, 8, 9, 17, 18, 21, 22, 26. Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин – 13, 14, 15, 16, 27, 28.

Коренеплоди:

картопля – 6-9, 21, 22;

редис – 6, 7, 17, 18, 21, 22, 26, 27;

морква, буряк, пастернак – 6-9, 21, 22, 26;

редька, ріпа – 6-9, 21, 22.

Цибулеві:

цибуля на зелень, шніт – 6-9, 17, 18, 21, 22, 26;

цибуля порей, єгипетська, рокамболь і інші – 8, 9, 17, 18, 21, 22, 26.

Овочі:

томати, фізаліс – 8, 9, 21, 22, 26;

солодкий, гострий перець – 8, 9, 21, 22;

огірки – 6-9, 17, 18, 21, 22, 26;

броколі, цвітна капуста – 6, 7, 21, 22;

рання капуста – 6-9, 17, 18, 21, 22, 26;

кале, пок-чой та інша листова капуста – 6-9, 21, 22;

стеблова селера – 21, 22;

кабачки, патисони, гарбуз – 21, 22, 26;

квасоля, горох, сочевиця, нут – 6-9, 17, 18, 21, 22, 26;

соняшник – 1-3, 6, 7;

міцелій – 6, 7.

Зелень та трави:

листовий салат – 6-9, 17-22;

шпинат – 6-9, 21, 22;

рукола, крес, листова гірчиця – 8, 9, 21, 22;

мангольд та інші листові овочі – 6-9, 21, 22;

кріп та фенхель – 6-9, 21, 22;

петрушка, кінза та селера на листя – 6-10, 12, 23-26;

базилік, материнка, розмарин, інші трави – 8, 9, 21, 22, 26;

лікарські та чайні культури – 6-12;

мікрозелень – 3-9, 12, 19, 20, 26, 31.

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Ягідно-плодовий сад:

суниця та полуниця – 6-10, 12, 23-26;

груша, айва – 6, 7;

волоський горіх, фундук – 21, 22;

калина, шипшина, горобина, обліпиха – 8-12, 17, 18, 21, 22, 26;

глід – 1-3, 8, 9, 21, 22, 29, 30;

смородина – 1-3, 8, 9, 12, 17, 18, 26, 29, 30;

малина – 8-10, 23-26;

аґрус та інші ягідники – 8-10, 12, 26;

виноград – 6-10, 17, 18, 23-26.

Декоративні рослини:

однорічники – 3-9, 12, 19, 20, 26, 31;

цибулинні та бульбові – 8, 9, 12, 16-18, 21-23, 26, 31;

трав’янисті багаторічники – 1-9, 21, 22, 26, 29-31;

хвойні – 1-5, 10-12, 29-31;

живі огорожі – 1-5, 10-12, 29-31;

чагарники та дерева – 1-5, 10-12, 21, 22, 29-31;

ліани – 3-7, 10-12, 23-25, 31;

газони – 1-7, 10-12, 19, 20, 26, 29-31;

сидерати – 1-7, 10-12, 21, 22, 26, 29-31.

Найкращі дні для садових робіт у липні 2022:

сапання бур’янів – 2-5, 7, 8, 10-16, 26-31;

пророщування насіння – 6-9, 16-18, 21, 22, 26, 27;

пікірування, проріджування – 1, 2, 7-11, 17-19, 21, 22, 30, 31;

поливи – 6-9, 13, 16-18, 24-28;

підживлення органічними та зеленими добривами – 8, 9, 15-22, 24-27;

підживлення мінеральними добривами – 8, 9, 14, 15, 19, 20, 24-27;

компостування, закладка зелених добрив – 4, 5, 8-12, 16-18, 26-28, 31;

обрізка, омолодження, формування – 1-3, 17, 18, 29, 30;

стрижка газону, косовиця трав – 11, 16-18, 21-25;

прищипка, пасинкування – 1-3, 7, 23-25, 27, 29, 30;

боротьба зі шкідниками та захворюваннями – 1-5, 7, 14-16, 19, 20, 23-25, 27-30;

профілактичні обробки – 4, 5, 10-12, 16-18, 23-27, 31;

заготівля живців та прикопування відводків – 6-9;

щеплення та окулювання – 6-9, 17, 18, 26;

робота з водоймами – 4, 5, 14, 15, 31;

збір врожаю – 6, 7, 10-12, 15, 28-30;

збір квітів та лікарських трав – 1-5, 9-12, 26, 27, 29-31;

збір насіння – 1-3, 6, 7, 10-15, 19, 20, 29, 30;

консервація, сушіння – 4-12, 21-27;

засолювання та квашення – 1-3, 29, 30.

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