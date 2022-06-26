Що садити в липні 2022 року: посівний календар на місяць
У середині літа роботи в городників все ще немало. Через спеку обов’язковим є регулярний полив рослин, зменшити об’єми якого допоможе мульчування. Саме в липні особливо потрібно дбати про збереження врожаю – від хвороб, шкідників, птахів. Стартує збирання врожаю, а з ним – консервування.
У липні можна продовжувати засівати культури на місце невдалих сходів або грядки, що звільняються після ранніх культур, висаджувати в теплиці овочі «другої хвилі», при належному догляді – продовжувати посадки саджанців із закритою кореневою системою. У середині літа можна навіть посадити картоплю. Посівний календар на липень – ефективний спосіб організувати свій вільний час і виділити найкращі дні для роботи з рослинами. Детальніше про вдалі та невдалі для посадок і робіт на городі та в саду розповідає «Зелена садиба».
Посівний календар на липень 2022 року
Коренеплоди:
- картопля – 6-9, 21, 22;
- редис – 6, 7, 17, 18, 21, 22, 26, 27;
- морква, буряк, пастернак – 6-9, 21, 22, 26;
- редька, ріпа – 6-9, 21, 22.
Цибулеві:
- цибуля на зелень, шніт – 6-9, 17, 18, 21, 22, 26;
- цибуля порей, єгипетська, рокамболь і інші – 8, 9, 17, 18, 21, 22, 26.
Овочі:
- томати, фізаліс – 8, 9, 21, 22, 26;
- солодкий, гострий перець – 8, 9, 21, 22;
- огірки – 6-9, 17, 18, 21, 22, 26;
- броколі, цвітна капуста – 6, 7, 21, 22;
- рання капуста – 6-9, 17, 18, 21, 22, 26;
- кале, пок-чой та інша листова капуста – 6-9, 21, 22;
- стеблова селера – 21, 22;
- кабачки, патисони, гарбуз – 21, 22, 26;
- квасоля, горох, сочевиця, нут – 6-9, 17, 18, 21, 22, 26;
- соняшник – 1-3, 6, 7;
- міцелій – 6, 7.
Зелень та трави:
- листовий салат – 6-9, 17-22;
- шпинат – 6-9, 21, 22;
- рукола, крес, листова гірчиця – 8, 9, 21, 22;
- мангольд та інші листові овочі – 6-9, 21, 22;
- кріп та фенхель – 6-9, 21, 22;
- петрушка, кінза та селера на листя – 6-10, 12, 23-26;
- базилік, материнка, розмарин, інші трави – 8, 9, 21, 22, 26;
- лікарські та чайні культури – 6-12;
- мікрозелень – 3-9, 12, 19, 20, 26, 31.
Більше корисних порад – у рубриках «Сад» і «Город»
Ягідно-плодовий сад:
- суниця та полуниця – 6-10, 12, 23-26;
- груша, айва – 6, 7;
- волоський горіх, фундук – 21, 22;
- калина, шипшина, горобина, обліпиха – 8-12, 17, 18, 21, 22, 26;
- глід – 1-3, 8, 9, 21, 22, 29, 30;
- смородина – 1-3, 8, 9, 12, 17, 18, 26, 29, 30;
- малина – 8-10, 23-26;
- аґрус та інші ягідники – 8-10, 12, 26;
- виноград – 6-10, 17, 18, 23-26.
Декоративні рослини:
- однорічники – 3-9, 12, 19, 20, 26, 31;
- цибулинні та бульбові – 8, 9, 12, 16-18, 21-23, 26, 31;
- трав’янисті багаторічники – 1-9, 21, 22, 26, 29-31;
- хвойні – 1-5, 10-12, 29-31;
- живі огорожі – 1-5, 10-12, 29-31;
- чагарники та дерева – 1-5, 10-12, 21, 22, 29-31;
- ліани – 3-7, 10-12, 23-25, 31;
- газони – 1-7, 10-12, 19, 20, 26, 29-31;
- сидерати – 1-7, 10-12, 21, 22, 26, 29-31.
Найкращі дні для садових робіт у липні 2022:
- сапання бур’янів – 2-5, 7, 8, 10-16, 26-31;
- пророщування насіння – 6-9, 16-18, 21, 22, 26, 27;
- пікірування, проріджування – 1, 2, 7-11, 17-19, 21, 22, 30, 31;
- поливи – 6-9, 13, 16-18, 24-28;
- підживлення органічними та зеленими добривами – 8, 9, 15-22, 24-27;
- підживлення мінеральними добривами – 8, 9, 14, 15, 19, 20, 24-27;
- компостування, закладка зелених добрив – 4, 5, 8-12, 16-18, 26-28, 31;
- обрізка, омолодження, формування – 1-3, 17, 18, 29, 30;
- стрижка газону, косовиця трав – 11, 16-18, 21-25;
- прищипка, пасинкування – 1-3, 7, 23-25, 27, 29, 30;
- боротьба зі шкідниками та захворюваннями – 1-5, 7, 14-16, 19, 20, 23-25, 27-30;
- профілактичні обробки – 4, 5, 10-12, 16-18, 23-27, 31;
- заготівля живців та прикопування відводків – 6-9;
- щеплення та окулювання – 6-9, 17, 18, 26;
- робота з водоймами – 4, 5, 14, 15, 31;
- збір врожаю – 6, 7, 10-12, 15, 28-30;
- збір квітів та лікарських трав – 1-5, 9-12, 26, 27, 29-31;
- збір насіння – 1-3, 6, 7, 10-15, 19, 20, 29, 30;
- консервація, сушіння – 4-12, 21-27;
- засолювання та квашення – 1-3, 29, 30.