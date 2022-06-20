Використовувати картопляні залишки як добриво можна виключно тоді, коли вони не мають взагалі слідів захворювань

Для багатого урожаю городники, звичайно ж, використовують різноманітні добрива. Та не всі вони однаково корисні, а деякі – взагалі шкодять. Ukr.Media розповідає, чим не варто підживлювати картоплю, щоб не погубити врожай.

Свіжий гній

Застосування гною в свіжому вигляді приваблює шкідників і сприяє створенню сприятливого середовища для розвитку різних захворювань. Крім того, він обпалює коріння. Загалом гній у свіжому вигляді не рекомендується використовувати на ділянці взагалі.

Картопляні залишки

Використовувати картопляні залишки як добриво можна виключно тоді, коли вони не мають взагалі слідів захворювань. Якщо шкірки та обрізки пошкоджені дротяниками або іншими шкідниками, вони можуть спровокувати зараження молодих бульб.

Деревний попіл

Категорично заборонено підживлювати золою картоплю, що росте на нейтральних і тим більше лужних ґрунтах, оскільки це значно підвищує ризик захворювання на паршу.

Свіжа тирса

Свіжа тирса, потрапляючи в ґрунт, починає повільно в ньому розкладатися. Однак для цього процесу їй необхідний азот, який вона буде забирати з ґрунту. У результаті картопля може страждати від нестачі цього важливого для неї елемента.

Зелене добриво

При підгодівлі зеленим добривом (настоєм трав) картопля буде активно нарощувати бадилля, що негативно відіб’ється на розвитку бульб: коренеплоди виростуть дрібними, а їх смак буде не найкращим.

Дріжджі

Дріжджова підгодівля категорично не підходить для картоплі. Добриво допоможе наростити зелену масу, проте негативно позначиться на стані бульб. Після такої підгодівлі коренеплоди стануть пухкими і непридатними для тривалого зберігання.

Рибні залишки

Таке добриво не надто популярне, та все ж часом використовується. Рибні відходи дійсно корисні для картоплі, але лише у перепрілому вигляді. Внесення сирих рибних залишків приверне шкідників і створить сприятливі умови для розвитку захворювань.

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