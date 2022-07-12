Щоб полуниця тішила врожаєм щороку, потрібно влітку після закінчення плодоношення подбати про догляд за ягідними кущами. У звичайних сортів закладання квіткових бруньок, з яких навесні будуть утворюватися зав’язі, починається приблизно через 30 днів після закінчення плодоношення (у ремонтантних бруньки закладаються постійно), і правильний догляд та підживлення позитивно впливають на цей процес. Раніше ми розповідали детально, що робити з кущами після плодоношення, а тепер детальніше розповідаємо про добрива, яких вони потребують.

Загалом підживлення полуниці проводиться 4 рази за період вегетації. У період формування квіткових бруньок (липень-серпень) кущі потрібно підживлювати щонайменше один раз. Ремонтантну полуницю підживлюють через кожні 10-14 днів протягом сезону. Одностайної думки щодо того, чим краще підживлювати полуницю – органікою чи мінеральними добривами, – немає. Є прихильники як одних, так і інших добрив, а дехто їх взагалі поєднує.

Органічні добрива

З органіки себе добре зарекомендували кінський гній, перегній або коров’як, а також курячий послід, попіл і зелене добриво.

Попіл є популярним добривом для ягідних та овочевих культур, адже не лише насичує ґрунт мікроелементами, а й захищає від шкідників і допомагає відновленню листової маси. Для захисту та підживлення коренів необхідно внести під кожну рослину компост або перегній, перемішаний з попелом (приблизно жменя на кущ). Можна полити полуницю під корінь розчином попелу з водою: 1 л окропу залити 250 г золи, дати настоятися і розвести потім у 10 л води.

Курячий послід для підживлення необхідно розвести у відрі води приблизно 1:10 або 1:15. Отриманою сумішшю поливають полуницю уздовж рядів, щоб не було перенасичення розчином ґрунту біля коренів. Вносити добриво потрібно після дощу або після рясного поливу. Якщо розчин потрапить на листя, необхідно сполоснути його чистою водою з лійки. Можна приготувати слабший розчин (1:20) і виливати його відразу під кущики з розрахунку одне відро на 8-10 кущів.

Відразу після видалення бур’янів і розпушування ґрунту можна розкласти по ділянці дрібні шматочки коров’яку або кінського гною. Усі наступні поливання і дощі будуть поступово розчиняти ці субстанції, вивільнювати з них мікроелементи і доставляти вглиб ґрунту, до коріння полуниці. Проте це повільний варіант підживлення. Коров’як можна розвести водою в пропорції 1:15, залишити бродити на 10-15 днів, щоб зникла сечова кислота, здатна обпалити коріння рослини, потім змішати отриману суміш з попелом (на 10 л додати 0,5 ст. попелу). Вносять добриво в заздалегідь приготовлені борозенки вздовж ряду ягідних кущів з розрахунку 1 відро на 3 м ряду під час поливу.

Для приготування зеленого добрива підійдуть бур’яни, які ростуть на вашій ділянці, зокрема, кропива, мокриці, листя кульбаб, лобода. Зеленню набивають велику ємність (як мінімум, відро) і заливають водою, настоюють 7-14 днів (в залежності від погоди), не забуваючи час від часу помішувати. Для підживлення настій розводять з водою у співвідношенні 1: 9 і поливають під корінь рослини.

Мінеральні добрива

Для відростання листової маси після обрізки необхідно підживлювати полуницю азотом, але важливо не перестаратися. Надмірне внесення азотистих добрив після плодоношення може привести до розвитку потужного листя, посиленого росту вусів, а закладка квіткових бруньок не відбудеться або буде неповноцінною.

Для підживлення аміачною селітрою розводять 10 г селітри у 10 л води й поливають рослини, не потрапляючи на листя полуниці для запобігання опіків. Можна використати амофоску, до складу якої входить азот, фосфор і калій, а також магній, сірка та кальцій. Украй небажане внесення хлоровмісних добрив, оскільки полуниця погано зносить хлор.

Для успішного формування квіткових бруньок потрібні також фосфорно-калійні добрива, наприклад, універсальні комплекси «Фертіка осіння» та «Новоферт». «Гумат калію» використовують, як правило, двічі: після плодоношення і в середині вересня. Добриво позитивно впливає на розвиток кореневої системи, закладку квіткових бруньок і відновлення ягідних кущів.

Якщо ви вирішили скористатися мінеральними добривами, розсипте їх по грядці, закладіть сапкою у ґрунт, а потім полийте ділянку. Щоб після зволоження на поверхні ґрунту не утворилася кірка, замульчуйте ділянку торфом або сосновою хвоєю. В подальшому і розпушувати ґрунт, і поливати полуницю можна крізь мульчу.

За матеріалами «Зеленої садиби» та «Флорист-Х»

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