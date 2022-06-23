Після збору врожаю полуниця не припиняє росту і розвитку

Цвітіння і плодоношення полуниці чітких часових меж не має – у кожного сорту вони свої. У сортів з одноразовим плодоношенням активний період дуже короткий. Ранні сорти достигають вже в травні і завершують процес на початку червня, ремонтантні сорти починають достигати влітку і плодоносять кілька разів за сезон. Аби наступного року врожай був рясним, полуницю слід правильно доглядати після завершення плодоношення, про що і йтиметься в цьому матеріалі.

Полив

Після збору врожаю полуниця не припиняє росту і розвитку, тому одним із найважливіших пунктів догляду за нею є зволоження ґрунту. Поливати потрібно нечасто, приблизно раз на тиждень або на декаду, але рясно, щоб ґрунт просочився вологою глибше – поверхневі поливання користі не принесуть.

Прополювання

Після поливання необхідно розпушити ґрунт на глибину до 10 см, але біля самих кущів працюйте обережніше, щоб не пошкодити кореневу систему. Під час розпушування підсапуйте кущики, присипаючи землею відростаючі додаткові корені. Слідкуйте, щоб грядки не заростали травою. Видаліть бур’яни і в міжряддях, насипте натомість тирсу, сухі гілки, тріски, щоб попередити (або хоча б зменшити) появу нових бур’янів.

Обрізка

Проведіть обрізку відразу після того, як полуниця перестала плодоносити. Видаліть з ділянки кущі, які вже не будуть плодоносити. З кущів, які плодоноситимуть у наступному році, потрібно зрізати листя з ознаками зараження хворобами та шкідниками, а також видалити вуса. Якщо є необхідність в омолодженні грядок, то можна залишити 1-2 найсильніших вусика, які трохи присипати землею для утворення кореневої системи, а решту видалити. Якщо ділянка сильно вражена шкідниками та хворобами, рекомендується повністю скосити листя на висоті 5-7 см від поверхні і винести його з грядки.

Щодо ремонтантних сортів, то плодючі перший рік кущі краще взагалі не обрізати, видаливши тільки слабке або хворе листя і вуса. Ремонтантна полуниця культивується тільки рік-два, потім її врожайність помітно знижується, а ягоди дрібнішають.

Обробка від хвороб та шкідників

Після скошування необхідно провести профілактичну обробку ділянки фунгіцидами від хвороб та інсектицидами від шкідників. Період одразу після плодоношення – найкращий час, тому що вже через місяць (під час закладки майбутнього врожаю) робити це буде вже запізно. Фунгіциди: бордоська суміш, «Фітоспорін», «Колоїдна сірка», «Фундазол», «Хорус», «Алірін Б», «Топаз». Інсектициди: «Карбофос», «Фосбецід», «Інта-вир», «Актелік».

Внесення добрив – теж важлива частина догляду за полуницею після плодоношення. Підживлення проводиться 4 рази за період вегетації. Детальніше про нього ми розповімо в наступному матеріалі.

За матеріалами «Флорист-Х», «Зелена садиба»

Більше корисних порад – у рубриках «Сад» і «Город»