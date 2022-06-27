Поливати потрібно великими порціями

Цього тижня в Україні синоптики прогнозують спеку понад +30°C, а в деяких областях – навіть +37°C. Місцями можливі невеликі короткочасні дощі, проте навіть сильні зливи при тривалій посусі не здатні промочити землю на потрібну глибину та врятувати ваші рослини від спеки. Оскільки затінити більшість дерев буде складно, потрібно самостійно забезпечити їх вологою – у потрібний час і в потрібній кількості. Як допомогти рослинам пережити спеку, розповідає «Зелена садиба».

При стійкій спекотній погоді поливати потрібно багато: усмоктувальні корінці розташовані на кінцях кореневої системи, і ця глибина у різних рослин різна. Наприклад, яблуня і груша йдуть в землю на глибину не менше 1 м, кісточкові (абрикос, слива, алича) – не менше 0,7-0,8 м, ягідні кущі (смородина і агрус) – на 40-50 см. На цю глибину, як мінімум, необхідно промочити землю.

Якщо поливати часто і потроху, ви лише нашкодите рослинам. Промочивши тільки верхній шар ґрунту і роблячи це постійно, ви «пропонуєте» своїм рослинам розвивати кореневу систему саме в цьому комфортному для них шарі землі. В результаті, глибоко розташовані усмоктувальні корінці в умовах сухого ґрунту розвиваються погано, а то і зовсім відмирають. Коренева система росте не вглиб, а вшир на невелику глибину. Така поверхнева коренева система більш вразлива і беззахисна перед зимовими морозами і сильним вітром і більш залежна від регулярності поливів. При найменшому збої в поливах такі рослини постраждають від спеки в першу чергу.

Тому поливати потрібно великими порціями. Приміром, дорослій яблуні потрібно не менше 100 л води за раз. Водночас великі дорослі дерева менш уразливі, бо при правильній агротехніці їх коренева система вже подолала шар родючого ґрунту і пішла глибше, досягнувши шарів з невисокою температурою і постійною вологістю. Натомість під молоді рослини і тим більше саджанці води потрібно виливати багато.

Куди лити воду при поливі плодових

Оскільки усмоктувальні корінці розташовані на кінцях кореневої системи, не варто виливати воду безпосередньо біля стовбура дерева або основи куща. У цих місцях всмоктувальних корінців дуже мало: тут розташоване старе товсте коріння, по якому перетікають всі поживні речовини і яке міцно тримає дерево в землі.

Щоб розрахувати відстань, на якій потрібно поливати, проведіть умовну вертикальну лінію, від кінчиків крайніх гілок до землі. Ось саме в цьому місці і розташована основна частина всмоктувальних корінців, які і потребують поливу. Поливаючи в межах цієї умовної площини, ви будете поливати саме ті корінці, що треба, і будете максимально економити воду.

Зробіть в пристовбурових колах кільцеві канавки. У невеликих рослин або саджанців вона може бути одна, у великих і дорослих – 2-3 чи й більше. У них і вливайте воду. Навряд вийде влити 100 л води за один раз, робити це потрібно порціями: наповнилися канавки, воду перекрили, почекали, поки вбереться, і знову наповнили.

Як порахувати, скільки води влили

Оскільки носити до кожного дерева таку кількість води у відрах важко, краще поливати їх зі шлангу. Щоб відміряти потрібну кількість води, засічіть час, за скільки наповнюється 10-літрове відро, і помножте цей проміжок на кількість відер, необхідні для поливу певного дерева.

Як визначити, коли плодовим потрібен полив

Якщо вода у вас в необмеженій кількості, то легко впасти в іншу крайність – поливати занадто рясно і часто, що теж небезпечно. Корінню рослин і багатьом ґрунтовим мікроорганізмам для нормального життя потрібне повітря. Заливаючи коріння водою надміру, ви витісняєте з ґрунту повітря і можете повністю позбавити їх «дихання», вони просто загинуть.

Щоб визначити, потрібно поливати плодові чи не потрібно, за допомогою лопати візьміть пробу землі на глибині 40-50 см. Стисніть землю в кулаку і розкрийте долоню. Якщо земля, як пісок, сиплеться крізь пальці – терміново потрібен полив, в інших випадках – не поспішайте.

Як зберегти вологу надовго

Відмінний спосіб довше зберегти вологу в ґрунті – це мульчування. Застосовуйте для цього всі можливі матеріали – сіно, солому, хвою, бур’яни без насіння, навіть старі газети або розібрані картонні ящики. Загалом, все те, що пропускає воду і повітря вниз до коріння, але перешкоджає перегріву ґрунту і випаровуванню вологи.

Поєднання підживлення з поливом

При правильно організованому, глибокому поливі волога просочує всю кореневу грудку рослини, і це чудова можливість для її підживлення. Поєднання поливу з підживленням дозволяє швидко і ефективно доставити всі необхідні речовини до всмоктувальних корінців рослини. Особливо ефективні сучасні водорозчинні комплексні мінеральні добрива або рідкі органічні підкормки: настої коров’яку, курячого посліду або зелених бур’янів. Головне – не перевищуйте рекомендовані концентрації і строки внесення (наприклад, азотні добрива вже не вносять у другій половині літа).

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