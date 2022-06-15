Не варто зволікати з початком поливу, як і з внесенням добрив

Часто влітку опадів мало, а за високої температури волога швидко випаровується, тому сад потребує додаткового поливу – у тому числі дерева та чагарники. Щоб він приносив користь, потрібно дотримуватися певних правил, розповідає «Флорист-Х».

Підготовка пристовбурових кол

Перед поливанням відгрібайте навколо дерева сапкою землю від стовбура на відстань проекції крони, одночасно формуючи один земляний валик навколо стовбура, щоб він не надто замокав, а другий – навколо лунки, щоб вода при поливанні не розтікалася. Якщо крона у дерева дуже широка, зробіть по її проекції глибокі концентричні канавки і заливайте воду в них.

Якщо ви перед поливанням робитимете під молодим деревом лунку, ви щоразу вільно чи мимоволі будете видаляти сапою бур’ян. Щоб не боротися з бур’янами надалі, не загортайте лунку після поливання, а натомість добре замульчуйте. Надалі проводити поливи та вносити під дерева добрива можна буде крізь цю мульчу, яка не дасть вирости бур’янам.

Старі дерева можна не удобрювати і не поливати. У них коренева система поширена широко і глибоко, і потрібно виконати велику роботу, щоб їх полити і удобрити. Залиште під ними бур’яни – вони й виконають роль мульчі, що захищає ґрунт від випаровування вологи.

Об’єм води

Для поливання потрібно 5-6 10-літрових відер води на кожен м² пристовбурового кола. Це приблизний розрахунок, а нюанси залежать від якості ґрунту на ділянці. Для піщаних ґрунтів води треба більше. Якщо у вас глинистий ґрунт і ви виллєте велику кількість води, вона довго стоятиме, коріння почне загнивати, і дерево може загинути. Тому обов’язково зробіть аналіз свого ґрунту, щоб можна було визначити точну кількість води для поливання.

Спрощення процесу

Оскільки носити до кожного дерева таку кількість води у відрах важко, краще поливати їх зі шлангу. Щоб відміряти потрібну кількість води, засічіть час, за скільки наповнюється 10-літрове відро, і помножте цей проміжок на кількість відер, необхідні для поливу певного дерева.

Частота і рясність

Поливати дерева потрібно рідко, але вдосталь, щоб промочити всю кореневу грудку. Тут потрібно враховувати склад ґрунту. Якщо ви поливатимете дерева часто, але мізерно, ви сформуєте у них поверхневу кореневу систему, яка взимку страждатиме від морозів, а влітку – від посухи.

У середньому дерева поливають тричі за літо: через два тижні після завершення цвітіння, потім перед початком червневого опадання зав’язі та востаннє – за два-три тижні до збирання врожаю. У посушливий рік можна зробити додатковий полив.

Коли починати полив

Не варто зволікати з початком поливу, як і з внесенням добрив. Вносити азотні добрива і проводити рясні поливи можна лише до середини літа, інакше дерево погано підготується до зими. У південних регіонах, де морозів доводиться чекати довше, поливати дерева можна до кінця серпня.

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