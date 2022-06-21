Основна мета літнього обрізування – формування крони та стимулювання плодоношення

Більшість садівників переконані, що обрізати фруктові дерева можна тільки ранньою весною чи пізно восени. Та насправді є випадки, коли літнє обрізування не тільки допустиме, а навіть необхідне та більш корисне. Про такі випадки та правила літньої обрізки розповідає «Флорист-Х».

Основна мета літнього обрізування – формування крони та стимулювання плодоношення. Літнє обрізування певною мірою є продовженням весняного: якщо дерево взимку трохи підмерзло, то до появи листя складно визначити межі відмирання гілок і пагонів. У такому випадку обрізування обморожених ділянок краще перенести на початок літа, коли цілком розкриються бруньки та з'явиться листя.

Під час літнього обрізування виконується:

осліплення бруньок (обман вічок);

видалення пасинків;

прищипування верхівок;

виламування відростків;

відгин гілок.

Ці маніпуляції стимулюють молоді фруктові дерева до ранішого плодоношення, а зрілі рослини – до утворення більшої кількості плодів. Окрім того, до кінця сезону рослини матимуть акуратний і доглянутий вигляд, зможуть стійко знести морози, а їхні гілки не будуть узимку ламатися під шапками липкого снігу.

Обман зачатків (вічок)

Невдало розташовані бруньки утворюють неправильно ростучі пагони, від яких рано чи пізно доведеться позбавлятися. Тому таку бруньку краще видалити відразу, щоб рослина даремно не витрачала ресурси на неї і на непотрібний пагін, а живила тільки ті, розвиток яких сприяє підвищенню плодоношення. Виявити та знищити такі бруньки можливо лише на молодих саджанцях: виявити всі непридатні для плодоношення бруньки на дорослій і розлогій кроні просто фізично неможливо.

Видалення пасинків

Пасинки часто видаляють на овочевих рослинах – томатах і огірках, наприклад. Та непотрібні пагони (перехресні або зростаючі під неправильним кутом), які загущують крону, теж потрібно обривати, і легше це робити на самому початку їхнього формування.

Механічне видалення верхівки (прищипування)

Щоб затримати ріст гілок дерева щонайменше на три тижні, їхні верхівки вкорочують на 15 см. Цей спосіб допомагає формувати крону молодих саджанців: зростання занадто швидкозростаючої скелетної гілки на час призупиняють, щоб інші гілки змогли наздогнати її і в зростанні, і в розвитку. Після відновлення зростання обрізаної гілки за потреби можна вкоротити верхівку ще раз. Прищипування проводять ножицями, гострим ножем, секатором або руками.

Виламування пагонів

Ця процедура передбачає видалення в кроні дерева ще не здерев’янілих пагонів довжиною до 10 см. Якщо основа пагона здеревіла, його краще зрізати садовими ножицями на кільце. Виламувати необхідно ті пагони, що не потрібні для утворення каркасних гілок. Якщо виламати пагони своєчасно, то завдані дереву ушкодження швидко зарубцюються і ймовірність розвитку на місці ран інфекції не виникне. Але навіть якщо виламати пагони не вчасно, результат усе одно буде кращим, ніж якщо ви їх обріжете. Заодно видаліть пагони, що сформувалися на штамбі нижче першого ярусу скелетних гілок. Якщо не прибрати їх улітку, вже до початку осені вони утворять щітку з потужних гілок з густим листям.

Відгин гілок

Нахил гілок дерева дуже важливий для плодоношення: що гостріший кут між гілкою і провідником та між гілкою і пагоном, то швидше вона росте, але менше утворює плодових бруньок. Потрібно прагнути до того, щоб між структурними гілками та провідником утворився прямий кут. Відхиляти гілки можна в будь-який момент, але раціональніше це робити в період здеревіння молодих пагонів. Гілки відтягують у потрібному напрямку, фіксують і при необхідності розташовують на них противагу – бутлі з водою. Коли гілка набуде міцної позиції, а на це йде до півроку, вантаж і фіксатор прибирають.

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