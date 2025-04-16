Фітофтора – це одна з найбільших загроз для помідорів, з якою стикаються городники. Ця хвороба дуже швидко розвивається при зміні погодних умов, особливо після дощів або при неправильному поливі. Вона може швидко знищити врожай, тому важливо знати, як її попередити. Про це пише ProstoWay.

Перш за все, важливо правильно регулювати полив, орієнтуючись на погодні умови. У періоди дощів слід зменшити кількість води, щоб уникнути застою вологи в ґрунті, адже саме надмірна волога є однією з головних причин розвитку фітофтори. Також можна застосувати ще один метод, який допоможе підвищити імунітет помідорів до цієї хвороби – використання фунгіциду «Фітоспорин».

Цей засіб ефективно бореться з фітофторою, знижуючи ризик її поширення. Для приготування робочого розчину потрібно розчинити 10 г «Фітоспорину» в склянці води. Далі концентрат розводиться у пропорції 2 столові ложки на 10 л води. Для зручності можна додавати цей розчин прямо в бочку для поливу, що забезпечить рівномірний розподіл по всіх рослинах.