Щоб насіння помідорів дало паростки раніше, його потрібно правильно підготувати

Хочете, щоб розсада помідорів з’явилася якнайшвидше? Тоді вам стане у пригоді один перевірений метод, який дозволяє значно скоротити час проростання насіння. Про цей ефективний лайфхак добре знають досвідчені городники, які щороку отримують сильну й здорову розсаду, пишуть Новини.LIVE.

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Щоб насіння помідорів дало паростки раніше, ніж зазвичай, його потрібно правильно підготувати ще до моменту висіву. Якщо висіяти необроблене насіння, сходи з’являться орієнтовно через 10–12 днів. А от попереднє замочування в спеціальних розчинах може скоротити цей термін до 5–7 днів.

Покрокова підготовка насіння до сівби

Насамперед слід відсортувати насіння – обирайте найбільші й неушкоджені зерна. Після цього переходьте до дезінфекції. Для цього потрібно приготувати розчин марганцівки:

5 г перманганату калію

500 мл теплої води

У готову суміш занурте насіння на 1,5-2 години. Після цього ретельно перемішайте й видаліть ті насінини, які спливли на поверхню, вони непридатні до висіву.

Другий етап – перевірка якості насіння за допомогою соляного розчину. Для цього потрібно:

30–35 г кухонної солі

1 літр теплої води

Розчиніть сіль у воді та помістіть туди насіння приблизно на 10-15 хвилин. Далі знову перемішайте суміш. Насіння, яке залишилося на дні, можна висівати, воно має найкращу схожість. Замочування бажано проводити за добу до посіву.

Зверніть увагу: якщо ви використовуєте насіння в яскравій оболонці (оброблене виробником), додаткової обробки не потрібно, його можна висівати одразу.