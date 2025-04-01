Є один важливий момент, про який знають не всі дачники

Помідори – одна з найпопулярніших городніх культур, і вирощування розсади є ключовим етапом в отриманні здорових рослин. Prostoway розповідає, які помилки після пікірування можуть знищити розсаду помідорів.

Пікірувати розсаду потрібно, коли з’являються перші два справжні листочки. Спочатку пролийте ґрунт, щоб можна було легко дістати рослину з нього, а потім розсадіть в окремі місткості.

Також є один важливий момент, про який знають не всі дачники. Після пікірування помідорів часто виставляють горщики на вікно або під фітолампи. Проте цього робити не варто. Молода розсада після пікірування може швидко зів’янути, якщо вона попаде під велику кількість світла або сонце.

Дайте розсаді декілька днів, щоб вона могла адаптуватися до нових умов. Ви можете зробити розсіяне світло на кілька днів. А якщо горщики стоять біля вікна, його варто притінити.

Після пікірування молода розсада боїться надмірного світла. Якщо ви ігноруєте цей факт, не дивуйтеся, чому ваша розсада має в’ялий вигляд.