Вирощувати томати вдома на підвіконні – простіше, ніж здається

Вирощування овочів на підвіконні – чудова ідея для тих, хто хоче отримувати вітаміни та достатню кількість клітковини навіть взимку. Одним з овочів, який нескладно вирощувати вдома, вважається томат. При простому догляді ця чудова рослина буде плодоносити круглий рік. Дім і сад розповідає, як правильно вирощувати помідори вдома, щоб отримати максимум користі, не витрачаючи багато зусиль.

Вибір сорту томатів

У відкритому грунті для томатів є все: волога, сонце, комахи запилювачі тощо. Однак виростити томати на підвіконні набагато складніше. У цьому випадку краще вибирати гібридні сорти: вони краще переносять недолік сонячного освітлення, стійкі до багатьох хвороб і що важливо - дуже врожайні. Купуйте невисокі сорти (30-40 см), які підходять для домашнього вирощування. початківцям радять брати штамбові кущі, які не потребують формування та опори.

При виборі сорту не зайвим буде звернути увагу на термін дозрівання плодів. Для домашнього вирощування візьміть ті, що дозрівають не більше 100 днів. До них належать ранні томати. Крім того, орієнтуйтеся на власні смакові переваги, адже на підвіконні можна виростити практично будь-який сорт, починаючи від дрібних (черрі) і закінчуючи великими плодами (до 130 г).

Посадка помідорів вдома

Посадку томатів необхідно почати з підготовки насіння. Зробити це зовсім нескладно:

Для насіння потрібно приготувати будь-який дезінфікуючий настій. В основному для цього використовують марганцівку слабкої концентрації. Замочіть насіння на 15-20 хвилин, дістаньте насіння з розчину, промийте і дайте просохнути або залиште для пророщування.

Насіння для розсади можна висадити в один широкий контейнер, а коли прийде час вирощувати томати на підвіконні, просто пересадите розсаду у великі горщики.

Не варто насіння сіяти щільно один до одного і глибоко. Намагайтеся залишати відстань між насінням 2 см, а в глибину - 1 см. Коли на розсаді з'являться два листочки, потрібно буде пересаджувати рослини в окремі ємності.

Слід підбирати ємність виходячи з розмірів того чи іншого сорту. Так, наприклад, для звичайних томатів можна взяти горщик місткістю не менше 4 л, низькорослі - 2 л, а ампельні томати висаджуйте в горщики розміром не менше 5 л.

Для томатів важливо забезпечити додаткове харчування, а також організувати поливи раз в 15 днів слабким розчином марганцівки.

Догляд томатів: полив, підгодівля

Томати люблять частий полив, при цьому потрібно суворо контролювати кількість вологи, щоб її не було занадто багато. Також томати погано сприймають холодну воду. Організовуйте поливи теплою водою (не більше + 25°С).

Розсада потребує провітрювання, однак томати не люблять протягів. Найкращим рішенням для них буде трохи відчинена кватирка. Періодично перевертайте горщики з томатами в різні боки, щоб урожай міг однаково дозріти.

Як і інші рослини, томати потребують підгодівлі. Азотні добрива потрібні для росту, а калійні для активного формування зав'язей. Добриво слід вносити кілька разів:коли на кущі з'явиться п'ять листочків; як тільки томати зацвітуть; при появі сходів.

Не забувайте, що навіть кімнатні томати потребують освітлення. Коли восени, взимку і навесні день стає коротким, можна використовувати фітолампи. Освітлення для томатів має становити не менше 16 годин на добу. Встановлюють фітолампи на висоті 30 см над кроною. Також лампу потрібно залишати включеною в сірі, дощові дні.

Постійний полив робить грунт твердим, тому без розпушування не обійтися. Але не слід розпушувати занадто близько до коренів.

Не забувайте і про видалення пасинків, так як вони відбирають корисні речовини у інших гілок. Завжди залишайте не більше 6 зав'язей. Щоб збільшити врожайність томатів знімайте з кущів помідорчики, коли вони злегка стануть рожевими.

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