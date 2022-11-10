Вирощувати салат вдома нескладно, а користь від нього можна відчувати цілий рік

Сьогодні все частіше мешканці квартир задумуються над тим, щоб вирощувати у себе вдома зелень та овочі на підвіконня чи на балконі. По-перше, це не дуже складно, а по-друге, мати власну корисну зелень упродовж усієї зими вдома – це справді гарна ідея.

Сьогодні популярним є вирощування салату на підвіконні. Культура швидко росте, не вимоглива в догляді, а широкий асортимент сортів дозволить урізноманітнити харчування і мати на столі екологічно чистий продукт. Розповідаємо про особливості вирощування салату на підвіконні.

Вибір сортів салату для домашнього вирощування

Для домашнього городу найкраще підходять крес-салат і листові різновиди салату. Качанні сорти до умов недостатньої освітленості практично не пристосовані. Що стосується сортів, то варто обирати скоростиглі, тіньовитривалі і посухостійкі. Зокрема:

Червона куля – сорт раннього терміну дозрівання, від посіву насіння до збору врожаю потрібно 40 днів. Листя має червоний відтінок, ніжні, без прожилок листки. При частковій зрізці листя коренева розетка продовжує зростання.

сорт раннього терміну дозрівання, від посіву насіння до збору врожаю потрібно 40 днів. Листя має червоний відтінок, ніжні, без прожилок листки. При частковій зрізці листя коренева розетка продовжує зростання. Золота куля – за термінами дозрівання сорт аналогічний попередньому. Відмінність полягає в забарвленні листя, воно світло-зелене. У кожній розетці формується до 14 листків.

за термінами дозрівання сорт аналогічний попередньому. Відмінність полягає в забарвленні листя, воно світло-зелене. У кожній розетці формується до 14 листків. Гейзер – сорт підходить для культивації в закритому приміщенні, на городі, в теплиці. Сорт характеризується ранніми сходами (до 25 днів). У прикореневій розетці утворюються витягнуті овальної форми листочки, світло-зеленого кольору, вони довгий час зберігають свіжість після зрізу.

сорт підходить для культивації в закритому приміщенні, на городі, в теплиці. Сорт характеризується ранніми сходами (до 25 днів). У прикореневій розетці утворюються витягнуті овальної форми листочки, світло-зеленого кольору, вони довгий час зберігають свіжість після зрізу. Геркулес – сорт раннього терміну дозрівання, в прикореневій розетці утворюються великі листи ясно-зеленого кольору з хвилястими краями. Сорт легко вирощувати на підвіконні, грядці, в теплиці.

сорт раннього терміну дозрівання, в прикореневій розетці утворюються великі листи ясно-зеленого кольору з хвилястими краями. Сорт легко вирощувати на підвіконні, грядці, в теплиці. Сніжинка – дуже ранній сорт, листя зрізають через 25 днів після появи сходів. Вони мають хвилясту поверхню і овальну форму, ефектно виглядають при декоруванні страв.

дуже ранній сорт, листя зрізають через 25 днів після появи сходів. Вони мають хвилясту поверхню і овальну форму, ефектно виглядають при декоруванні страв. Малинова куля – салат дозріває на 25 день після появи сходів, в прикореневій розетці формується до 15 широких листків. Сорт цінується за відмінні смакові якості і незвичайне забарвлення: ближче до країв зелена поверхня стає червоно-пурпурова.

салат дозріває на 25 день після появи сходів, в прикореневій розетці формується до 15 широких листків. Сорт цінується за відмінні смакові якості і незвичайне забарвлення: ближче до країв зелена поверхня стає червоно-пурпурова. Латук – салат можна використовувати в салатах через місяць після посадки.

З підготовкою ґрунту вдома є два варіанти:

Покупна готова ґрунтова суміш . Підходять і універсальні ґрунти, і «овочеві» модифікації.

. Підходять і універсальні ґрунти, і «овочеві» модифікації. Самостійне приготування. Найкраща земля для вирощування салату – суміш кокосового волокна і біогумусу в пропорції 2:1. Ще один відмінний склад – дернова земля з перегноєм 1:1. А взагалі для скоростиглого салату підійде будь-яка щільна земля.

Землю або ґрунтовий субстрат власного приготування рекомендують попередньо знезаразити – пролити розчином марганцівки або «Фітоспорину».

Посів насіння салату

Перед посівом на дно ємності насипаємо невеликий шар дренажного матеріалу. Ним може служити керамзит, бита цегла, дрібна галька, шматочки пінопласту або синтепону. Заповнюємо ящики або горщики ґрунтом, залишаючи півтора або два сантиметри до краю. Це потрібно, щоб зростаюче коріння не виштовхувало землю з ящиків. Розрівнюємо і поливаємо ґрунт.

Насіння сіємо довільно. Відразу важко витримати відстань між кущами, краще потім прорідити. Зверху засипаємо посіви тонким шаром ґрунту (не більше півсантиметра). Злегка обприскуємо верхній шар ґрунту теплою (30°С) водою і закриваємо ємність плівкою або склом. Виходить своєрідний парник. У ньому волога не буде сильно випаровуватися, і насіння проросте швидше.

Лишається поставити домашні грядки в тепле місце і дочекатися сходів. Очікування обіцяє бути недовгим – через 4-5 днів зазвичай з’являються перші «петельки».

Догляд за сходами

З появою зелених сходів знімаємо поліетилен з ємностей і виставляємо їх на світле підвіконня. Південна, південно-східна або південно-західна сторони, звичайно, краще, але можна ставити будь-куди, де є місце. Тепер основний догляд за сіянцями полягатиме в регулярних поливах і підсвічуванні.

Полив. Салатам суха земля і сухе повітря не до вподоби, тому поливати доведеться часто (через день або через два). При низькій вологості повітря в приміщенні необхідно час від часу обприскувати листя. Молоді сходи спочатку можна частіше обприскувати, ніж поливати під корінь. Частота і обсяг поливу залежить від погоди, розташування ємностей і температури на вікні. Зрозуміло, що салату, який росте на південному підвіконні, знадобиться більше вологи, а в сонячні дні вода випаровується швидше. Для поливу використовуємо відстояну водопровідну воду кімнатної температури.

Світло. Оптимальний світловий день для салату становить 12-14 годин. Це означає, що восени і взимку від 2 до 5 годин нам потрібно компенсувати досвічуванням. Лампи денного світла варто ставити на висоті 60 сантиметрів над ящиками.

Прорідження. Проріджуємо салат двічі. Перший раз – через 7 днів від появи перших сходів. Висмикуємо зайві сіянці, щоб між ними було по 1-2 сантиметри. Другий раз (з появою двох-трьох справжніх листків) залишаємо між рослинами відстань в 4-5 сантиметрів. Загущеність в ящиках шкідлива: вона провокує стебла до витягування, а зелені при цьому утворюється мало.

Удобрення. Підгодовувати салатні культури потрібно тільки в тому випадку, якщо ми не впевнені в родючості ґрунту. Принесли землі з найближчої клмуби? Тоді варто підживити добривом для кімнатних рослин. Посіяли салат в покупний ґрунт або додали біогумусу в ящик? Тоді додатково годувати немає потреби.

Збирання врожаю

Приблизно через 20-25 днів можна починати збір свого домашнього врожаю. Хтось поступово зриває нижні листочки, залишаючи основу салату рости. Хтось висмикує рослину повністю, ще раз проріджуючи посадки. Приблизно через 4-5 тижнів після посіву салат починає випускати квітконоси. До цього краще не доводити, а вирвати всі кущики з корінням і відправити на зберігання в холодильник. А в звільнені ящики можна садити наступну партію.

В середньому салат в домашніх умовах росте 20-25 днів

Крес-салат на підвіконні

Крес-салат – або водяний крес – один з найбільш невибагливих жителів домашнього городу. Його можна виростити на північному або західному вікні, в будь-якому дрібному посуді або коробці, без досвітки і навіть без ґрунту. Щоправда, смак зелені не всіх влаштовує, зате вітамінів і корисних властивостей у крес-салату дуже багато.

При наявності будь-якого субстрату (ґрунт, торф, тирса) насипаємо його в ємність шаром в 2-3 сантиметри і проливаємо. По поверхні розсипаємо насіння, засипаємо ґрунтом всього лише на півсантиметра і чекаємо сходів.

Можна також виростити крес-салат на поролоні або тканині. У горщику або піддоні з бортиками (як мінімум 5 сантиметрів) розміщуємо кілька шарів м’якої тканини, паперових рушників/серветок або листового поролону, покритий зверху декількома звичайними серветками. Висота наповнювача повинна бути близько трьох сантиметрів. Всі шари гарненько просочуємо водою. По поверхні набряклого паперу густо розсипаємо насіння. І чекаємо сходів.

Крес-салат можна вирощувати без ґрунту

Поролонову грядку для крес-салату можна спорудити разом з дитиною. А потім з подивом спостерігати як проростає насіння і з’являються соковиті стебла і листя.

Догляд за крес-салатом – це підтримка вологості субстрату. Хоч тканина, хоч тирса – пересихати наша грядка не повинна. Інакше рослини загинуть. Але і застою води допускати не бажано. Проріджування кресу не потрібно. Навпаки, щільно посіяні рослини будуть підтримувати одна одну у вертикальному положенні. Коли крес-салат досягне висоти в 8-10 сантиметрів, дбайливо зрізаємо його ножицями. Зелень кресу погано зберігається, краще відразу вжити її.

Щоб їсти крес-салат всю зиму, кожні 3-4 дні висіваємо нову партію. Зростає ця культура дуже швидко. Урожай зазвичай знімають через 14-20 днів після посіву.

Складнощі вирощування салату на підвіконні

Гаряче повітря. Салат погано росте в спеку. Висока температура повітря спонукає його до цвітіння, а це призводить до того, що його листя грубіють і гірчать. Оптимальна температура для салатних культур – 15-20°С. Отож доведеться пошукати прохолодніше місце (утеплена лоджія, холодний коридор або веранда: головне, щоб температура не падала нижче п’яти градусів)

Погана освітленість. Як не крути, але восени і взимку денного світла з вікна для повноцінного росту листя недостатньо. Світлолюбному салату знадобиться досвічування фітолампами.

Погане зволоження. Сухий ґрунт і повітря негативно позначаються і на смаку салату, і на розвитку рослини. Воно завчасно зацвітає. Необхідні регулярні поливи і періодичні обприскування з пульверизатора.

За матеріалами AgroMarket і «Сад та город»

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