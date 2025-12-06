Під час шопінгу можна купити занадто багато прикрас, які просто не помістяться на ялинці

Святкові прикраси створюють атмосферу тепла та святкового настрою вдома. Але іноді під час шопінгу можна купити занадто багато прикрас, які просто не помістяться на ялинці. Martha Stewart розповідає, як зробити так, щоб цього не сталося.

Найпоширеніші помилки під час покупки декору

Купівля без плану.

Перш ніж зайти в магазин, знайдіть час, щоб визначитися зі своїм святковим стилем. Вашим пріоритетом є гармонія в усьому святковому декорі вашого дому. Планування допоможу вам зробити вибір і уникнути випадкового колекціонування предметів, які вам можуть сподобатися самі по собі, але разом виглядатимуть розрізнено.

Забуваєте провести інвентаризацію того, що у вас вже є.

Перед покупками відкрийте свої контейнери та коробки з декором та перегляньте все, що всередині. Зверніть увагу, які прикраси потрібно замінити, що більше вам не подобається, а які прогалини вам дійсно потрібно заповнити.Заздалегідь позбавтеся від безладу у своєму святковому декорі, щоб ви витрачали кошти лише на ті речі, які вам справді знадобляться та сподобаються, а також зможете краще протистояти імпульсивним покупкам.

Купівля занадто великої кількості яскравих речей.

Яскраві предмети, такі як великі банти, приємно купувати. Але занадто багато яскравих предметів можуть легко конкурувати один з одним. Як правило, намагайтеся обмежитися одним або двома предметами на простір або кімнату. Нехай ваші великі декоративні елементи ділять увагу з допоміжними предметами (такими як прості прикраси або зелень), щоб заповнити простір, не створюючи безладу.

Ігнорування масштабу та пропорцій.

Завжди враховуйте розміри, коли купуєте святкові прикраси. Маленькі прикраси можуть загубитися на високій ялинці, а тонкі гірлянди можуть виглядати рідко на широких сходах або каміні. Перед тим як йти в магазин, зробіть кілька вимірів та візьміть з собою рулетку.

Ігнорування місця для зберігання.

Великі вінки та витончені скляні прикраси можуть швидко заповнити шафу, горище або підвал. Хоча особливі предмети варті місця для зберігання, важливо знайти баланс між святковістю та практичністю. Перед покупкою запитайте себе, де цей предмет буде зберігатися більшу частину року і наскільки його легко зберігати. Якщо ви не впевнені, перегляньте рішення про покупку.

Пріоритетність трендів над довголіттям.

Багато хто любить святкові тренди, але деякі речі залишаються довго актуальними, тоді як інші можуть виглядати застарілими вже до наступного Різдва. Подумайте про святковий декор як про свій гардероб: купуйте класику, додаючи до неї сезонні тренди. Спробуйте додати кілька трендових акцентів до своєї колекції декору, але не забувайте про речі, що не виходять з моди.

Економія на гірлянді та стрічках.

Гірлянди та стрічки надзвичайно недооцінюються, коли йдеться про святкову оздоблення. Вони легко заповнюють прогалини та створюють святкову атмосферу. Проте, це часто останні речі, які люди купують, що призводить до різноманітних проблем, серед яких й невідповідність довжини. Тому варто подумати про придбання гірлянди та стрічок на початку святкового сезону або коли ви побачите їх у продажу.