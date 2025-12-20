Кутя – це не просто страва, а символічний елемент Святвечора, який об’єднує родину за столом. Класична кутя готується з вареної пшениці, маку, меду, горіхів і родзинок. Її можна подавати як солодку завершальну страву перед основними стравами, а родинні рецепти часто передаються з покоління в покоління.

Кутя в різних регіонах України

Полісся

На Поліссі кутя готують переважно з перлової крупи. Вона відварюється з медом і горіхами, утворюючи густу, поживну страву, що символізує достаток і життєву силу.

Полтавщина

У цьому регіоні кутя є особливо ніжною. Основу складає пшенична крупа, яку відварюють до готовності, після чого додають мед і горіхи. Часто страва готується без маку та родзинок, що робить її легшою і більш прозорою на смак.

Черкащина

Тут кутя готується з перлової крупи, заправленої маком, родзинками та горіхами. Мак і горіхи розтирають із цукром або медом, щоб страва мала насичений смак і аромат.

Закарпаття

На Закарпатті кутю традиційно роблять рідкою. Зерно перловки або пшениці добре проварюють, додають тертий мак, мед, горіхи та сухофрукти. Іноді страву заливають узваром, що робить її солодшою та ароматнішою.

Бойківщина

Бойківська кутя густа і насичена. Пшеницю спочатку відбивають, щоб зійшла луска, дають просохнути, а потім варять. Інгредієнти додають безпосередньо перед Святвечором, аби вони були свіжими. Горіхи та мед часто замінюють цукром або підсолюють, а сухофрукти додають рідко.

Лемківщина

Особливість лемківської куті – бобальки, невеликі дріжджові кульки, які перед подаванням запарюють і змішують із медом, маком і горіхами. Такий варіант поєднує випічку та кашу, створюючи унікальну текстуру та смак.

Тернопільщина

Тут пшеницю замочують на кілька годин і варять до готовності, періодично помішуючи. Мак розтирають до білого стану, а потім змішують із медом, горіхами та родзинками, що надає страві насиченого смаку та аромату.

Волинь

На Волині кутя готувалася з різних круп – пшениці чи ячменю. Її замочують на ніч, а вранці варять до готовності. Додають мед, горіхи, мак та сухофрукти, іноді курагу. Мак не замочують і не перетирають, що робить страву більш натуральною.

Галичина

Галицька кутя славиться солодкістю і ароматом. Пшеницю підсмажують перед варінням, після чого додають мак, мед, горіхи та сухофрукти. Іноді додають родзинки, мигдаль або навіть трохи кориці. Кутю подають у макітрі, зберігаючи традиційну подачу.

Південь України

На Одещині та Миколаївщині готують пшеничну кутю, замочуючи зерно на ніч і варячи разом із медом та горіхами. Тут популярні як солодкі варіанти, із додаванням халви, так і більш пряні, залежно від уподобань господині.

Поділля

Подільська кутя відрізняється темним кольором і густою консистенцією. Основу складає гречана крупа, яку підсмажують перед варінням, після чого заправляють медом і горіхами.

Донеччина

На Донеччині та Луганщині традиційно готують рисову кутю. До відвареного рису додають розтертий мак, мед, родзинки та горіхи, іноді – кизил. Рис надає страві особливої легкості та ніжності.

Джерела: Stefa, «Суспільне», ТСН, «Еспресо».