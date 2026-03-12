Найбільша концентрація небезпечних речовин міститься у цибулинах рослини

З приходом весни з’являється багато яскравих квітів, які прикрашають сади, парки та оселі. Проте деякі з них можуть становити небезпеку для домашніх тварин. Ветеринари наголошують, що власникам собак і котів варто бути особливо уважними під час прогулянок і не дозволяти улюбленцям жувати рослини. Деякі декоративні квіти містять токсичні речовини, здатні викликати отруєння. Детальніше про це пише Oboz.ua.

Нарциси – потенційна загроза для тварин

Однією з таких рослин є нарциси. Ці квіти вважаються символом ранньої весни, але водночас вони можуть бути токсичними для собак і котів.

Найбільша концентрація небезпечних речовин міститься у цибулинах рослини. Якщо тварина викопає або проковтне їх, це може спричинити серйозні проблеми зі здоров’ям.

Фахівці також застерігають, що навіть вода у вазі, де стояли нарциси, може бути небезпечною, якщо домашній улюбленець її вип’є.

Ознаки можливого отруєння

Якщо тварина проковтнула частину рослини, можуть з’явитися характерні симптоми. Найчастіше це:

блювання;

діарея;

млявість або сильна втома.

У разі появи таких ознак варто якнайшвидше звернутися до ветеринара.

Інші весняні рослини, які можуть бути шкідливими

Окрім нарцисів, існують й інші декоративні рослини, які можуть викликати отруєння у тварин. Серед них:

тюльпани;

проліски;

жовтці;

дзвіночки.

Попри привабливий вигляд, ці квіти можуть бути небезпечними при поїданні.

Весняні ризики для домашніх улюбленців

Навесні активізуються не лише рослини, а й паразити. Волога і тепла погода створює сприятливі умови для розмноження бліх.

Також у цей період стають активнішими кліщі, які ховаються у високій траві та кущах. Після прогулянок на природі ветеринари радять уважно оглядати шерсть тварини, особливо ділянки біля голови, шиї та вух.