Силіконові форми для випічки дуже зручні у використанні, адже до них рідко прилипає тісто, а готову випічку легко вийняти. Проте з часом вони можуть накопичувати жир і залишки їжі. Під впливом високої температури цей жир перетворюється на щільну липку плівку. Через це форма може втрачати свій первісний вигляд і навіть почати вбирати сторонні запахи. Як її можна ідеально відчистити, пишуть «Добрі новини».

Чому звичайне миття не завжди допомагає

Звичайний засіб для миття посуду не завжди здатний повністю прибрати застарілий жир. Силікон має мікроскопічні пори, у які поступово проникають частинки жиру.

Якщо намагатися відтерти наліт занадто жорсткою губкою, можна пошкодити поверхню та зменшити антипригарні властивості форми.

Простий спосіб очищення із содою

Допомогти у такій ситуації може звичайна харчова сода. Вона діє м’яко, але ефективно очищає поверхню від жиру і нагару.

Для приготування очищувальної суміші візьміть:

2 столові ложки харчової соди;

трохи води.

Змішайте інгредієнти так, щоб утворилася густа паста.

Як правильно очистити форму

Отриману суміш рівномірно розподіліть по внутрішній поверхні силіконової форми. Особливу увагу приділіть заглибленням і рельєфним візерункам, де зазвичай накопичується найбільше бруду.

Залиште пасту приблизно на 15–20 хвилин. Якщо забруднення дуже старі, форму можна трохи підігріти в духовці до температури близько 50 градусів.

Завершальний етап очищення

Після цього змийте пасту теплою водою, використовуючи м’яку губку. Сода допоможе не лише прибрати жир, а й нейтралізувати неприємні запахи.