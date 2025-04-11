Повернути посуду чистоту й блиск можна легко, не вдаючись до агресивної хімії

Кавовий наліт на чашках – звична річ для любителів ароматного напою. Однак повернути посуду чистоту й блиск можна легко, не вдаючись до агресивної хімії. Ukr.Media розповідає про кілька простих та дієвих способів, які допоможуть швидко позбутися забруднення.

Сода та оцет

Цей метод дієвий через те, що сода є м’яким абразивом та лугом, який допомагає розчинити наліт. А оцет реагує з содою, утворюючи вуглекислий газ, що допомагає відшарувати забруднення. Ця комбінація справді ефективна для видалення кавового та чайного нальоту, а також для дезінфекції. Обидва інгредієнти є безпечними та екологічними.

Як використовувати:

Насипте в чашку 1-2 столові ложки соди Додайте трохи оцту, щоб почалась реакція. Залиште на 10-15 хвилин та потріть губкою. Ретельно промийте чашку.

Лимонна кислота та сіль

Лимонна кислота є природною органічною кислотою, яка добре розчиняє мінеральні відкладення та наліт, включаючи кавовий. Водночас сіль діє як м’який абразив, що посилює механічне очищення. Цей метод також ефективний і безпечний для використання в домашніх умовах.

Як використовувати:

Розчиніть 1-2 столові ложки лимонної кислоти в гарячій воді. Додайте 1 столову ложку солі. Замочіть чашку в розчині на 30 хвилин. Потріть забруднені ділянки губкою. Ретельно промийте чашку.

Зубна паста і перекис водню

Зубна паста містить м'які абразиви, які допомагають механічно видалити наліт. А перекис водню є м’яким відбілювачем та дезінфектором. Окрім кавового нальоту, ця суміш може бути корисною для видалення стійких плям. Але варто бути обережним, оскільки деякі зубні пасти можуть бути досить абразивними та подряпати делікатні поверхні, хоча для чашок це зазвичай не є проблемою. Перекис водню також безпечний у низьких концентраціях для побутового використання.

Як використовувати:

Змішайте зубну пасту і перекис водню в рівних пропорціях. Нанесіть суміш на забруднені ділянки. Потріть губкою. Ретельно промийте чашку.

Меламінова губка

Меламінова губка працює за принципом мікроабразиву, а її структура дуже тверда та дрібна. Вона ефективна для видалення різноманітних забруднень, включаючи кавовий наліт, і не потребує додаткових хімічних засобів. Важливо пам'ятати, що меламінова губка з часом зношується і може залишати мікроскопічні частинки, тому після її використання важливо ретельно промити чашку.

Як використовувати: