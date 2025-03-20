Деякі експерти з прибирання рекомендують лимонну олію як найкращий «натуральний знежирювач» для чищення духовки

Духовка – одна з найбільш забруднених зон на кухні, а її очищення часто здається складним завданням. Express.co розповідає про ефективний та простий спосіб, завдяки якому ви зможете позбутися жиру без агресивної хімії.

Як почистити духовку за допомогою лимона та олії

Ми всі знаємо, що лимон – ідеальний натуральний інгредієнт для домашніх засобів для чищення, особливо якщо ви намагаєтеся уникати агресивних хімікатів.

Деякі експерти з прибирання рекомендують лимонну олію як найкращий «натуральний знежирювач» для чищення духовки. Лимонну олію отримують шляхом вилучення цедри зі свіжого лимона і використання холодного преса для проколювання і обертання цедри.

Для приготування розчину вам знадобляться:

вода;

білий оцет;

ефірна олія лимона.

Зробіть суміш з однієї чашки води та оцту і декількох крапель лимонної олії. Розпиліть цю суміш на поверхню та протріть насухо. Для стійких плям спочатку посипте поверхню, яка забруднена, содою, а потім розпиліть суміш та протріть.