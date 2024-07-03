Сода не тільки допомагає очистити прилад, але й знищує шкідливі бактерії

Під час тривалого користування чайником усі стикаються із накипом, який утворюється навіть від фільтрованої води. Як очистити чайник без хімічних засобів, пише Braun.

Лимонна кислота

Щоб приготувати розчин, потрібно 2 чайні ложки лимонної кислоти розвести у 1 л води. Заливаємо його в чайник і кип'ятимо близько півгодини. В кінці потрібно злити воду, налити чисту і ще раз довести до кипіння. В результаті, весь наліт зніметься зі стінок чайника.

Оцет

Очищення оцтовою кислотою можна використовувати при сильному накипі, проте її не рекомендується застосовувати для електрочайників. Змішайте 100 мл оцту з 1 л води, залийте у чайник і прокип'ятіть. Після кип'ятіння розчин слід залишити всередині на 15 хвилин, а потім ретельно вимити стінки чайника. Щоб усунути запах оцту, необхідно ще тричі закип'ятити воду, щоразу зливаючи її і заливаючи свіжу.

Сода

Сода не тільки допомагає очистити прилад, але й знищує шкідливі бактерії. Для очищення насипте 3 ч. л. соди в чайник, налийте води та прокип'ятіть. Залиште розчин настоюватися ще приблизно на годину. Після таких маніпуляцій накип стає крихким, тому його легко видалити губкою та чистою водою.

Газовані напої

Газованка підходить для очищення звичайних чайників. Завдяки вмісту ортофосфорної кислоти ці напої дозволяють не тільки прибрати вапно, але й видалити іржу, зняти будь-які забруднення з поверхні. Щоб почистити наліт:

відкрийте пляшку і дочекайтеся, доки вийдуть гази; залийте воду в чайник; доведіть до кипіння; на завершення залишиться лише видалити залишки накипу та вимити стінки чайника.

Картопляне лушпиння

Шкірки картоплі не здатні прибрати сильний накип, але ефективно справляться з легким нальотом. Їх рекомендують використовувати тільки для простих металевих або емальованих чайників, причому за бажанням картоплю можна замінити обрізками яблук або груш.

Потрібно зняти з картоплі шкірку, ретельно вимити та помістити в чайник. Зверху слід залити водою та закип'ятити, а потім залишити розчин для настоювання ще на пару годин. В кінці залишиться лише прибрати картопляне лушпиння та промити прилад.

Розсіл

Використання кислотомістких розчинів допомагає ефективно справлятися з нальотом. Просто залийте його всередину, закип'ятіть і залиште до остигання. Наприкінці потрібно обов'язково злити вміст та промити чайник.