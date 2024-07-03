Майже вся електроенергія йде на нагрівання нової холодної води

Бойлер є одним із найбільш енерговитратних побітових приладів, адже навіть у спеку обійтися взагалі без гарячої води складно (і неприємно). Проте в контексті зростання тарифів на електроенергію в Україні та регулярних відключень світла актуальними є поради, як використовувати бойлер ощадливо. Як зекономити електроенергію під час використання бойлера, розповів «24 канал».

Як економити світло з бойлером

Якщо ви лише обираєте собі бойлер, зверніть увагу на об'єм. На родину із 2-3 осіб оптимальним варіантом буде прилад з місткістю 50-60 літрів. Також клас ефективності має бути А/А+ і вищим.

Щоб економно користуватися бойлером потрібно:

відрегулювати температуру нагрівання на рівні 55°С;

запрограмувати автоматичне вмикання/вимикання бойлера в потрібний час через розумну розетку;

за наявності такої розетки та двозонного лічильника за використану від 23:00 до 7:00 електроенергію можна сплачувати вдвічі дешевше;

вчасно чистити і видаляти накип всередині бойлера.

Чи треба вимикати бойлер з розетки

Якщо бойлер у квартирі більш сучасний, то вимикати його з розетки немає сенсу, тому що на нове нагрівання води піде більше електрики, ніж на підтримку сталої температури. Під час режиму очікування сучасні водонагрівачі мають хорошу теплоізоляцію, тож тримають температуру дуже добре.

Відповідно, і на ніч вимикати прилад не потрібно, тому що зранку все одно доведеться його увімкнути й чекати, поки вода нагріється, що призведе до витрати електрики. Економія буде помітна лише в разі, якщо бойлер використовують нерегулярно, наприклад, лише під час перебоїв з гарячим водопостачанням.