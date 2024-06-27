Якщо покупка кондиціонера лише планується, то важливо звернути увагу на інверторні пристрої

Під час відключень світла і необхідності максимальної економії енергії кондиціонер є тим приладом, яким радять не користуватися в першу чергу. Проте коли надворі температура підвищується до +30°С і вище, працювати та й взагалі функціонувати стає складно. Якщо спека стає нестерпною і ви хочете скористатися кондиціонером, можна дотримувати кількох правил, які допоможуть в цей час зекономити електроенергію.

Якщо покупка кондиціонера лише планується, то важливо звернути увагу на інверторні пристрої, пише «24 канал». Їх перевага полягає в тому, що вони не вимикаються повністю, а переходять у режим меншої потужності після досягнення бажаної температури в приміщенні.

У випадку, коли кондиціонер вже встановлений, для меншого споживання електроенергії потрібно:

тримати вікна та двері зачиненими, коли кондиціонер працює;

купити жалюзі та світловідбиваючу плівку для вікон: це дозволить посилити охолоджувальний ефект;

користуватися функцією «Еко» на кондиціонерах вдень, а вночі переходити в режим Sleep, що допоможе підвищити енергоефективність та зменшити рівень шуму від кондиціонера.

Крім того, під час використання кондиціонера слід пам'ятати про його регулярне чищення, адже якщо цього не робити, він працюватиме менш ефективно, а з часом взагалі вийде з ладу.