Зазвичай форму куща коригують двічі на рік – навесні та восени

Герань часто вирощують на підвіконнях, адже ця рослина невибаглива й не потребує складного догляду. Проте без регулярного обрізування її пагони швидко витягуються, а кущ втрачає охайну форму та стає менш пишним. Щоб стимулювати утворення бічних гілочок і підготувати рослину до наступного сезону, восени варто провести обрізування. Як зробити це правильно, пише ТСН.

Навіщо обрізати герань восени

Герань природно росте вгору, тому без втручання може перетворитися на кілька довгих стебел із невеликою кількістю листя. Регулярне обрізування допомагає підтримувати компактну форму куща, стимулює розвиток бічних пагонів і сприяє формуванню більшої кількості суцвіть.

Осіннє обрізування також дає змогу прибрати старі, слабкі та пошкоджені частини рослини після активного літнього росту. Після процедури герань має відновитися перед періодом зимового спокою.

Якщо рослина вже сильно витягнулася, з її верхньої частини можна зрізати здорові живці та використати їх для розмноження.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Коли проводити обрізування герані

Зазвичай форму куща коригують двічі на рік – навесні та восени. В осінній час процедуру найкраще проводити після завершення цвітіння, але до початку грудня. Не варто відкладати цю справу на зиму, адже в цей період рослина сповільнює ріст і потребує спокою.

Перед початком роботи підготуйте гострий ніж або інший тонкий інструмент, яким можна зробити акуратний зріз. Лезо обов’язково продезінфікуйте спиртом, щоб не занести інфекцію в тканини рослини. Також можна підготувати подрібнене активоване вугілля для оброблення місць зрізів.

Як правильно обрізати герань восени

Якщо кущ ще зберігає компактну форму, достатньо провести легке санітарне обрізування. Спочатку видаліть пожовкле та пошкоджене листя, зів’ялі гілочки й зайві пагони, які загущують рослину. Залиште найздоровіші та добре розвинені стебла.

Залежно від розміру куща можна вкоротити кілька бічних пагонів і зрізати верхівку. Це допоможе стимулювати пробудження бруньок та утворення нових гілочок.

Якщо герань сильно витягнулася і майже втратила форму, знадобиться омолоджувальне обрізування. У такому разі основне стебло можна вкоротити приблизно до 10 см, залишивши частину з живими бруньками. Однак надто радикально обрізати рослину не варто: після сильного втручання їй знадобиться більше часу на відновлення.

Що робити з геранню після обрізування

Після процедури місця зрізів можна присипати подрібненим активованим вугіллям або корицею. Надалі стежте за станом пагонів: якщо зрізана ділянка почорніла або почала гнити, її потрібно видалити до здорової тканини, а інструмент повторно продезінфікувати.

Не поспішайте надмірно підживлювати герань одразу після обрізування. Важливо враховувати сезон і стан рослини: у період спокою вона не потребує інтенсивного стимулювання росту. Підживлення добривом із фосфором також не є обов’язковою умовою успішного відновлення.